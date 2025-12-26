Яке свято 27 грудня 2025 року / © ТСН

Реклама

27 грудня 2025 року — субота. 1402-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

27 грудня віряни святкують День пам’яті святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана / © pexels.com

Завтра, 27 грудня, віряни святкують День пам’яті святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана. Святий апостол, первомученик і архідиякон Стефан — один із перших служителів Христової Церкви, обраний апостолами для дияконського служіння. Він вирізнявся глибокою вірою, мудрістю та силою слова, проповідуючи Євангеліє з великою відвагою. За свідчення про Ісуса Христа Стефана було несправедливо засуджено синедріоном і побито камінням. Під час мученицької смерті він молився за своїх гонителів, наслідуючи самого Спасителя. Його подвиг став першим мученицьким свідченням християнської віри, а ім’я святого Стефана навіки вписане в історію Церкви як символ жертовності, мужності й прощення.

27 грудня в Україні святкують День контррозвідки СБУ / © unsplash.com

27 грудня в Україні святкують День контррозвідки СБУ. Це професійне свято співробітників контррозвідувальних підрозділів Служби безпеки України. Контррозвідка СБУ відіграє ключову роль у захисті державного суверенітету, конституційного ладу та національної безпеки України. До її завдань належать виявлення і нейтралізація діяльності іноземних спецслужб, боротьба з диверсіями, тероризмом, шпигунством, а також захист стратегічно важливих об’єктів і державної таємниці.

Реклама

В умовах збройної агресії проти України значення контррозвідки зросло в рази: її робота часто залишається непублічною, але саме вона є одним із фундаментів внутрішньої безпеки держави. День контррозвідки СБУ — це нагода вшанувати професіоналізм, мужність і самовіддану службу тих, хто щоденно працює задля захисту України.

27 грудня Міжнародний день готовності до епідемій / © pexels.com

Також 27 грудня Міжнародний день готовності до епідемій. Його було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН, щоб наголосити на важливості профілактики, підготовки та міжнародної співпраці у протидії епідеміям і пандеміям. Цей день привертає увагу до необхідності зміцнення систем охорони здоров’я, розвитку епідеміологічного нагляду, раннього виявлення загроз і швидкого реагування на спалахи інфекційних хвороб. Особливий акцент робиться на ролі науки, вакцинації, інформування населення та солідарності між країнами.