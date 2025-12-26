- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 2 хв
Яке завтра, 27 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 27 грудня, День контррозвідки СБУ. Віряни вшановують пам’ять святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана. До Нового року залишилося 4 дні.
27 грудня 2025 року — субота. 1402-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 27 грудня, віряни святкують День пам’яті святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана. Святий апостол, первомученик і архідиякон Стефан — один із перших служителів Христової Церкви, обраний апостолами для дияконського служіння. Він вирізнявся глибокою вірою, мудрістю та силою слова, проповідуючи Євангеліє з великою відвагою. За свідчення про Ісуса Христа Стефана було несправедливо засуджено синедріоном і побито камінням. Під час мученицької смерті він молився за своїх гонителів, наслідуючи самого Спасителя. Його подвиг став першим мученицьким свідченням християнської віри, а ім’я святого Стефана навіки вписане в історію Церкви як символ жертовності, мужності й прощення.
27 грудня в Україні святкують День контррозвідки СБУ. Це професійне свято співробітників контррозвідувальних підрозділів Служби безпеки України. Контррозвідка СБУ відіграє ключову роль у захисті державного суверенітету, конституційного ладу та національної безпеки України. До її завдань належать виявлення і нейтралізація діяльності іноземних спецслужб, боротьба з диверсіями, тероризмом, шпигунством, а також захист стратегічно важливих об’єктів і державної таємниці.
В умовах збройної агресії проти України значення контррозвідки зросло в рази: її робота часто залишається непублічною, але саме вона є одним із фундаментів внутрішньої безпеки держави. День контррозвідки СБУ — це нагода вшанувати професіоналізм, мужність і самовіддану службу тих, хто щоденно працює задля захисту України.
Також 27 грудня Міжнародний день готовності до епідемій. Його було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН, щоб наголосити на важливості профілактики, підготовки та міжнародної співпраці у протидії епідеміям і пандеміям. Цей день привертає увагу до необхідності зміцнення систем охорони здоров’я, розвитку епідеміологічного нагляду, раннього виявлення загроз і швидкого реагування на спалахи інфекційних хвороб. Особливий акцент робиться на ролі науки, вакцинації, інформування населення та солідарності між країнами.