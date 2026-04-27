ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
3 хв

Яке сьогодні, 27 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Сьогодні, 27 квітня, День кадровика в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Симеона, родича Господнього. До Нового року залишилося 249 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Яке свято 27 квітня 2026 року

Яке свято 27 квітня 2026 року / © ТСН

27 квітня 2026 року — понеділок. 1523-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

27 квітня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Симеона, родича Господнього / © pexels.com

Сьогодні, 27 квітня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Симеона, родича Господнього. Він вважається родичем Ісус Христос (за переданням — син Клеопи, брата праведного Йосифа Обручника). Симеон став другим єпископом Єрусалима і мудро керував громадою в складні часи гонінь. Під час правління імператора Траян його було заарештовано за віру. Попри поважний вік (понад 100 років), він витримав жорстокі тортури й прийняв мученицьку смерть через розп’яття.

27 квітня в Україні святкують День кадровика / © pexels.com

27 квітня в Україні святкують День кадровика. Саме 27 квітня 1993 року було ухвалено Закон України «Про державну службу», який заклав сучасні принципи роботи з персоналом у державному секторі. Тому частина кадровиків вважає цей день своїм професійним святом.

27 квітня Всесвітній день пінхол-фотографії / © pexels.com

Також 27 квітня Всесвітній день пінхол-фотографії. Його мета — популяризувати найпростішу форму фотографії: зйомку без об’єктива, через маленький отвір (пінхол). Такий принцип ґрунтується на явищі камера-обскура — світло проходить крізь крихітний отвір і створює перевернуте зображення на поверхні. Свято започаткували 2001 року ентузіасти фотографії з Worldwide Pinhole Photography Day Organization.

27 квітня Міжнародний день тапіра / © pexels.com

А ще 27 квітня Міжнародний день тапіра. Його мета — привернути увагу до цих незвичайних тварин і загроз, з якими вони стикаються. Тапір — це великий травоїдний ссавець із коротким хоботком, який мешкає в лісах Південної та Центральної Америки, а також у Південно-Східній Азії. Тапіри відіграють важливу роль у природі: вони поширюють насіння рослин і допомагають відновленню лісів.

27 квітня святкують День порятунку морських ссавців / © pexels.com

27 квітня святкують День порятунку морських ссавців. До морських ссавців належать такі тварини, як кит, дельфін, тюлень, морж та інші. Вони дихають повітрям, вигодовують дитинчат молоком і відіграють важливу роль у підтримці балансу морських екосистем.

27 квітня Всесвітній день дизайну / © pexels.com

Також 27 квітня Всесвітній день дизайну. Свято започаткувала міжнародна організація International Council of Design (ICoD), щоб підкреслити роль дизайну в житті суспільства та його вплив на добробут людей. Цей день присвячений усім напрямам дизайну — графічному, цифровому, промисловому, архітектурному та іншим.

27 квітня Всесвітній день графічного дизайну / © pexels.com

А ще 27 квітня Всесвітній день графічного дизайну. Його пов’язують із професійною спільнотою дизайнерів і міжнародними організаціями, зокрема International Council of Design, які популяризують значення дизайну як інструменту комунікації та впливу на суспільство. Його головна мета — не просто «красиво оформити», а передати ідею швидко, зрозуміло й емоційно.

27 квітня святкують Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття / © pexels.com

27 квітня святкують Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про донорське зачаття — спосіб народження дитини за допомогою донорських статевих клітин (сперми або яйцеклітин). Також у цей день наголошують на важливості сучасних репродуктивних технологій і відповідального підходу до їх використання, щоб забезпечити добробут усіх учасників процесу — дітей, батьків і донорів.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie