27 квітня 2026 року — понеділок. 1523-й день війни в Україні.

27 квітня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Симеона, родича Господнього / © pexels.com

Сьогодні, 27 квітня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Симеона, родича Господнього. Він вважається родичем Ісус Христос (за переданням — син Клеопи, брата праведного Йосифа Обручника). Симеон став другим єпископом Єрусалима і мудро керував громадою в складні часи гонінь. Під час правління імператора Траян його було заарештовано за віру. Попри поважний вік (понад 100 років), він витримав жорстокі тортури й прийняв мученицьку смерть через розп’яття.

27 квітня в Україні святкують День кадровика / © pexels.com

27 квітня в Україні святкують День кадровика. Саме 27 квітня 1993 року було ухвалено Закон України «Про державну службу», який заклав сучасні принципи роботи з персоналом у державному секторі. Тому частина кадровиків вважає цей день своїм професійним святом.

27 квітня Всесвітній день пінхол-фотографії / © pexels.com

Також 27 квітня Всесвітній день пінхол-фотографії. Його мета — популяризувати найпростішу форму фотографії: зйомку без об’єктива, через маленький отвір (пінхол). Такий принцип ґрунтується на явищі камера-обскура — світло проходить крізь крихітний отвір і створює перевернуте зображення на поверхні. Свято започаткували 2001 року ентузіасти фотографії з Worldwide Pinhole Photography Day Organization.

27 квітня Міжнародний день тапіра / © pexels.com

А ще 27 квітня Міжнародний день тапіра. Його мета — привернути увагу до цих незвичайних тварин і загроз, з якими вони стикаються. Тапір — це великий травоїдний ссавець із коротким хоботком, який мешкає в лісах Південної та Центральної Америки, а також у Південно-Східній Азії. Тапіри відіграють важливу роль у природі: вони поширюють насіння рослин і допомагають відновленню лісів.

27 квітня святкують День порятунку морських ссавців / © pexels.com

27 квітня святкують День порятунку морських ссавців. До морських ссавців належать такі тварини, як кит, дельфін, тюлень, морж та інші. Вони дихають повітрям, вигодовують дитинчат молоком і відіграють важливу роль у підтримці балансу морських екосистем.

27 квітня Всесвітній день дизайну / © pexels.com

Також 27 квітня Всесвітній день дизайну. Свято започаткувала міжнародна організація International Council of Design (ICoD), щоб підкреслити роль дизайну в житті суспільства та його вплив на добробут людей. Цей день присвячений усім напрямам дизайну — графічному, цифровому, промисловому, архітектурному та іншим.

27 квітня Всесвітній день графічного дизайну / © pexels.com

А ще 27 квітня Всесвітній день графічного дизайну. Його пов’язують із професійною спільнотою дизайнерів і міжнародними організаціями, зокрема International Council of Design, які популяризують значення дизайну як інструменту комунікації та впливу на суспільство. Його головна мета — не просто «красиво оформити», а передати ідею швидко, зрозуміло й емоційно.

27 квітня святкують Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття / © pexels.com

27 квітня святкують Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про донорське зачаття — спосіб народження дитини за допомогою донорських статевих клітин (сперми або яйцеклітин). Також у цей день наголошують на важливості сучасних репродуктивних технологій і відповідального підходу до їх використання, щоб забезпечити добробут усіх учасників процесу — дітей, батьків і донорів.