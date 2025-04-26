Яке свято 27 квітня 2025 року / © ТСН

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27 квітня 2025 року — неділя. 1159-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 27 квітня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Симеона. Симеон був єпископом Селевкії-Ктесифона — столиці Персії — і духовним провідником християн у державі Сасанідів. Його служіння припало на період, коли християнство, через свою приналежність до Римської імперії (ворога Персії), стало сприйматися як загроза державній безпеці.

341 року шах Шапур II розпочав масові гоніння на християн. Святий Симеон, відмовившись поклонятися сонцю й зректися Христа, був заарештований. Разом з ним ув’язнили багатьох пресвітерів, дияконів і мирян. Попри тортури й заклики зректися віри, Симеон залишився непохитним.

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На Великдень 341 року святий Симеон і кількасот християнських вірян були страчені. Серед них — два священики: Авделай і Ананія, а також перський чиновник Устазан (Йоанн), який навернувся до християнства. Їхня смерть стала свідченням сили віри та мужності.

Що не можна робити 27 квітня

Категорично не можна завдавати шкоди лісу — не смітити, не виривати рослини, не створювати шуму та не нищити квіти.

Забороняється брехати, обманювати, лестити чи поширювати плітки — неправда обов’язково вийде на яв.

Уникайте сварок і конфліктів з близькими сьогодні — свою правоту не доведете, а стосунки лише погіршите.

Народні прикмети і традиції на 27 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо 27 квітня день ясний і сухий, то це обіцяє гарне літо без дощів;

йде дощ або небо затягнуте хмарами, то літо буде дощовим і холодним;

температура вночі не знижується до холодних значень, це може бути ознакою того, що літо буде спекотним;

сильні і холодні вітри — влітку будуть періоди холодних днів;

мурахи активно будують мурашники в цей день, то літо буде спекотним і сухим.

Мурахи активно будують мурашники в цей день, то літо буде спекотним і сухим / © unsplash.com

В народі 27 квітня носило назву Семен Ранопашець. Ранопашець — це той, хто починає ранні польові роботи, тому це ім’я стало асоціюватися з 27 квітня. У цей день фермери традиційно оглядали землю, готували її до сівби, а також закликали сприятливі погодні умови для хорошого врожаю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 квітня

Які завтра іменини: Георгій, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія.

Талісманом людини, народженої 27 квітня є котяче око. Це одна з форм хризоберилу, що здобула популярність завдяки своїм містичним властивостям. В античні часи котяче око носили для підсилення власної привабливості та здатності маніпулювати оточуючими.

Цього дня народилися:

1978 рік — Олег Тимченко, український хокеїст;

1994 рік — Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор;

2001 рік — Леонід Бутусін, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Пам’ятні дати 27 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 квітня:

1509 рік — Папа Римський Юліан II вигнав Венецію з церкви;

1521 рік — Португальський мореплавець Фернан Магеллан загинув на острові Мактан від рук місцевих жителів. Його навколосвітню експедицію завершив Хуан Себастьян Елькано;

1565 рік — Засновано перше іспанське поселення на Філіппінах — місто Себу;

1644 рік — Вперше в Канаді вирощена пшениця;

1667 рік — Англійський поет Джон Мілтон, котрий давно втратив зір, продав права на свою поему “Втрачений рай” за 10 фунтів. Вона згодом стала його найвідомішим твором;

1746 рік — У битві біля Каллоден-Мора шотландські повстанці на чолі з претендентом на англійський престол Карлом Едуардом Стюартом зазнали поразки від англійських військ на чолі з Вільямом Августом. Це стало останнім повстанням католиків Стюартів проти Ганноверської династії;

1749 рік — Під час першого виконання музики Генделя на Королівських феєрверках виникла пожежа, що перервала подію;

1773 рік — Англійський парламент ухвалив “чайний акт”, що дозволяв Ост-Індійській компанії безмитно ввозити чай до Північної Америки, що призвело до протестів колоністів і стало однією з причин війни за незалежність;

1825 рік — Роберт Овен заснував в Америці колонію Нова Гармонія, але через суперечки між поселенцями вона була припинена в 1828 році;

1828 рік — Відкрито Лондонський зоосад;

1861 рік — Західна Вірджинія відокремилася від Вірджинії після її відокремлення від США;

1861 рік — Парламент штату Меріленд ухвалив рішення залишити США;

1865 рік — Через кілька днів після закінчення громадянської війни, на пароплаві “Султанша” поблизу Мемфіса сталася катастрофа, в якій загинули понад 1700 осіб;

1865 рік — У Нью-Йорку засновано Корнельський університет;

1908 рік — Відкрили IV Олімпійські ігри в Лондоні;

1940 рік — Генріх Гіммлер створив концентраційний табір Аушвіц поблизу Кракова;

1950 рік — Велика Британія визнала Ізраїль;

1956 рік — Чемпіон світу з боксу Роккі Марчіано завершив свою кар’єру без жодної поразки;

1960 рік — Лі Синман подав у відставку з поста президента Південної Кореї після масових заворушень;

1960 рік — Тоголенд, частина Французької колонії, здобула незалежність і стала Республікою Того;

1961 рік — Велика Британія визнала незалежність Сьєрра-Леоне;

1965 рік — У США запатентовані підгузки “Памперс”;

1978 рік — В Афганістані відбувся військовий переворот, убито президента М. Дауда, Нур Мухаммед Таракі став новим керівником;

1981 рік — Компанія “Xerox” анонсувала вихід першого комп’ютера з графічним інтерфейсом і мишкою;

1981 рік — Рінго Старр одружився з актрисою Барбарою Бах;

1992 рік — Україна стала членом Міжнародного валютного фонду;

1992 рік — Проголошено створення Федеративної Республіки Югославія після розпаду Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії;

1993 рік — У Сингапурі відбулася перша зустріч представників Китайської Республіки і Китайської Народної Республіки після 1949 року;

1995 рік — День заснування Державного казначейства України;

1997 рік — В Техасі група “Республіка Техас” захопила заручників і вимагала незалежності штату, але заручники були звільнені, а лідери групи засуджені;

2001 рік — Прем’єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку;

2005 рік — Авіалайнер “Airbus A380” здійснив свій перший політ;

2012 рік — В Дніпропетровську сталася серія терористичних актів;

2014 рік — Проросійські сепаратисти оголосили про створення “Луганської народної республіки”.

Яке завтра свято в Україні і світі

27 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день дизайну / © unsplash.com

27 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день дизайну. Він підкреслює важливість цієї галузі в сучасному світі. Це свято покликане відзначити роль дизайну у всіх його формах — від графічного до промислового, від веб-дизайну до моди та екологічних рішень. День покликаний нагадати, що дизайн не лише визначає зовнішній вигляд предметів і середовища, а й має глибокий вплив на функціональність, зручність і екологічність продуктів.

Також 27 квітня День порятунку морських ссавців. Має на меті привернути увагу до проблем, з якими стикаються морські ссавці, зокрема кити, дельфіни, тюлені та морські котики. Ці тварини перебувають під загрозою через забруднення океанів, зміну клімату, судноплавство, а також нелегальний вилов і втручання людини в їхнє середовище.

А ще 27 квітня Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття. Спрямований на привернення уваги до важливих питань, що стосуються донорства сперми чи яйцеклітин, а також використання репродуктивних технологій для допомоги парам, які не можуть мати дітей природним шляхом. Це свято покликане підвищити обізнаність про етичні, правові та психологічні аспекти донорського зачаття.

27 квітня святкують День кадровика в Україні. Святкують двічі на рік — 27 квітня та в першу неділю жовтня. Ці дати пов’язані з важливими етапами в історії кадрової служби країни. 27 квітня неофіційне свято. Ця дата вибрана через постанову Кабінету Міністрів України, що була ухвалена 27 квітня 1993 року, яка затвердила стандарт трудових книжок для українських працівників. Хоча це свято не є офіційним, кадрові спеціалісти відзначають його як важливу подію у своїй професії.

Також 27 квітня Всесвітній день графічного дизайну. Він має на меті підкреслити важливість цієї професії, яка формує наше повсякденне сприйняття світу через візуальні елементи.