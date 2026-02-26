ТСН у соціальних мережах

140
2 хв

Яке завтра, 27 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 27 лютого, Міжнародний день полярного ведмедя. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта. До Нового року залишилося 308 днів.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 27 лютого 2026 року

Яке свято 27 лютого 2026 року / © ТСН

27 лютого 2026 року — п’ятниця. 1464-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

27 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта / © pexels.com

Завтра, 27 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта. Він був ченцем і прославився суворим аскетичним життям, глибокою молитвою та відданістю православній вірі. Під час іконоборчих гонінь за імператора Лева III Ісавра святий відкрито захищав шанування святих ікон. За це його ув’язнили та піддали стражданням. Після звільнення Прокопій продовжив чернечий подвиг і мирно відійшов до Господа. Церква вшановує його як ісповідника — тобто того, хто постраждав за віру, але не прийняв мученицької смерті.

27 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день полярного ведмедя / © pexels.com

27 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день полярного ведмедя. Полярні ведмеді мешкають у Арктиці й залежать від морського льоду, з якого полюють на тюленів. Через зміну клімату крига тане раніше й утворюється пізніше, що скорочує період полювання. Унаслідок цього тварини виснажуються, частіше заходять до населених пунктів та мають менше шансів на виживання.

27 лютого Міжнародний день протидії булінгу / © pexels.com

Також 27 лютого Міжнародний день протидії булінгу. Він покликаний привернути увагу до проблеми цькування серед дітей, підлітків і дорослих та сформувати культуру поваги й безпеки. Булінг — це систематичне психологічне, фізичне або онлайн-цькування, яке має на меті приниження чи ізоляцію людини. Булінг впливає на психоемоційний стан, самооцінку та добробут людини. Своєчасна підтримка, відкритий діалог і нульова толерантність до насильства допомагають створити атмосферу довіри та поваги.

27 лютого Всесвітній день неурядових організацій / © pexels.com

А ще 27 лютого Всесвітній день неурядових організацій. Його започатковано 2010 року, а міжнародне визнання ініціатива отримала 2014 року на рівні Ради держав Балтійського моря. Неурядові організації (НУО) — це незалежні від уряду об’єднання громадян, які працюють у сфері прав людини, освіти, екології, медицини, культури, гуманітарної допомоги та багатьох інших напрямів.

