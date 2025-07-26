Яке свято 27 липня 2025 року / © ТСН

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27 липня 2025 року — неділя. 1250-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 27 липня, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Пантелеймона. Святий Пантелеймон народився близько 275 року в місті Нікомідія (сучасна Туреччина). Його язичницьке ім’я було Пантолеон, що означає “всемогутній як лев”. Батько був язичником, а мати — християнкою на ім’я Єввула. Саме вона з дитинства прищеплювала йому християнські цінності, але померла рано.

Пантолеон здобув глибоку освіту, особливо в медицині, й став учнем знаного лікаря Євфросина. Його талант був настільки великим, що його запросили як придворного лікаря імператора Максиміана.

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Хлопець познайомився зі священиком Єрмолаєм, який навернув його у християнство. Після хрещення він отримав ім’я Пантелеймон, що перекладається як “всемилостивий”. З того часу він почав лікувати людей безкоштовно, зцілюючи не лише тілесні, а й душевні недуги молитвою до Христа.

Коли імператор дізнався, що Пантелеймон став християнином, його наказали схопити й жорстоко катувати. Легенди свідчать, що під час катувань Господь багато разів чудесно рятував його від смерті: його не брали вогонь, вода, колеса зі шипами, леви. Зрештою, 305 року святого стратили — йому відтяли голову. За переказами, коли меч торкнувся його шиї, із рани витекло молоко замість крові.

Що не можна робити 27 липня

Не можна займатися важкою фізичною працею — це вважається неповагою до святого цілителя.

Забороняється залишати тварин без нагляду — святого шанують як захисника всього живого, тому особливу увагу слід приділити худобі.

Не слід ігнорувати потреби і прохання хворих — це вважається великим гріхом.

Народні прикмети і традиції на 27 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

яка погода на Пантелеймона — такою буде осінь;

активно квакають жаби до дощу;

західний вітер — чекайте на дощі під час жнив;

вранці стелиться по землі густий туман — буде великий урожай зернових;

червоний захід сонця і спокійне небо — до тривалого тепла.

27 липня червоний захід сонця і спокійне небо — до тривалого тепла / © unsplash.com

В народі 27 липня носило назву Пантелей-цілитель. Цього дня не лише молилися про здоров’я, а й уважно слідкували за погодою — вважалося, що сама природа цього дня “лікує” землю або навпаки — попереджає про лиха.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 липня

Які завтра іменини: Герман, Еммануїл, Іван, Микола.

Талісманом людини, народженої 27 липня є яшма. Людство знало цей камінь ще з глибокої давнини. Від найстародавніших часів її вважали потужним оберегом, здатним відвертати зло й оберігати людину від усякої темряви та недоброго впливу.

Цього дня народилися:

1935 рік — Володимир Юрчишин, український митець-графік, майстер книжкового оформлення;

1937 рік — Володимир Дячков, український письменник, критик, публіцист;

1965 рік — Наталія Половинка, українська актриса, співачка, лавреатка Національної премії України імени Тараса Шевченка.

Пам’ятні дати 27 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 липня:

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971 рік — Укладають мирну угоду між київським князем Святославом Ігоровичем та візантійським імператором Іоанном Цимісхієм;

1054 рік — Англійський граф Сівард здійснює вторгнення до Шотландії, щоби підтримати претендента на трон Малкольма III у боротьбі проти узурпатора Макбета, який захопив владу після загибелі короля Дункана I;

1147 рік — Митрополитом Руської (української) православної церкви обирають Климентія Смолятича;

1214 рік — Відбувається битва при Бувіні, яка зміцнила владу французького короля Філіпа II Августа та ослабила англійські й імперські позиції в Західній Європі;

1532 рік — Імперський рейхстаг у Регенсбурзі затверджує “Кароліну” — перший загальноімперський кримінальний і процесуальний кодекс Священної Римської імперії;

1586 рік — Англійський мандрівник Волтер Релі вперше привозить до Англії тютюн із американської колонії Вірджинія;

1606 рік — У Порт-Роялі засновують перше постійне французьке поселення на території сучасної Канади;

1656 рік — Філософ Бенедикт Спіноза був офіційно відлучений від єврейської громади Амстердама через свої вільнодумні й “єретичні” ідеї;

1672 рік — Гетьман Петро Дорошенко завдає нищівної поразки війську Речі Посполитої поблизу Четвертинівки;

1675 рік — Османські війська штурмом здобувають фортецю Збараж;

1694 рік — Парламентом Великої Британії затверджують створення Банку Англії;

1830 рік — У Франції спалахує Липнева революція, яка кладе край правлінню династії Бурбонів;

1834 рік — У Києві урочисто відкривають Імператорський університет святого Володимира (нині КНУ імені Тараса Шевченка);

1890 рік — Винятковий художник-постімпресіоніст Вінсент ван Ґоґ покінчує життя самогубством;

1900 рік — У місті Нью-Гейвен (США) Луї Лессінг вперше продає страву, яка згодом стає кулінарним символом Америки — гамбургер;

1921 рік — Канадський медик Фредерік Бантінг уперше представляє світу інсулін — революційний засіб для лікування цукрового діабету;

1936 рік — Засновують Інститут історії України, що стає головним науковим центром вивчення минулого українського народу;

1949 рік — Підрозділ УПА на чолі з сотником “Хмарою” здійснює пропагандистський рейд у Румунію з метою донесення ідей визвольної боротьби українців до місцевого населення;

1953 рік — У Пханмунджомі підписують угоду про перемир’я, яка завершує активну фазу Корейської війни;

1974 рік — Президент США Річард Ніксон офіційно звинувачений у перешкоджанні правосуддю після відмови передати суду записи, пов’язані з Вотерґейтським скандалом;

1991 рік — У Києві створюють Спілку офіцерів України;

2002 рік — На Скнилівському летовищі під Львовом стається наймасштабніша в історії авіашоу катастрофа: під час демонстраційного польоту літак Су-27 упав у натовп, загинуло 77 людей, понад 400 — поранено;

2006 рік — У Секретаріаті Президента України з ініціативи Віктора Ющенка відбувається Загальнонаціональний круглий стіл, присвячений політичному діалогу;

2006 рік — Компанія Intel представляє перший процесор нового покоління — Core 2, що ознаменовує нову епоху в комп’ютерній продуктивності;

2012 рік — У Лондоні відбувається урочисте відкриття XXX літніх Олімпійських ігор, які зібрали спортсменів з усього світу.

Яке завтра свято в Україні і світі

27 липня в Україні святкують День медичного працівника (або День медика) / © Фото з відкритих джерел

27 липня в Україні святкують День медичного працівника (або День медика). Професійне свято всіх, хто присвятив себе справі збереження життя і здоров’я людей: лікарів, медсестер, фельдшерів, акушерів, фармацевтів, лаборантів, парамедиків, а також студентів і викладачів медичних вишів. Встановлене указом президента України 13 червня 2023 року. До цього офіційно святкувалося в третю неділю червня. 27 липня обрано невипадково — саме цього дня традиційно вшановують святого великомученика і цілителя Пантелеймона, якого вважають покровителем лікарів.

Також 27 липня День працівників торгівлі в Україні. Свято було встановлено в Україні Указом Президента Леоніда Кучми від 5 червня 1995 року №427/95 на підтримку ініціативи працівників торгівлі та професійних спілок. Святкувати його почали від 1996 року.

А ще 27 липня Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Цей день нагадує про велику цінність старшого покоління — їхній життєвий досвід, мудрість і любов, яку вони дарують сім’ї. Важливо виявляти повагу, увагу та турботу до бабусь, дідусів і всіх людей похилого віку. День сприяє підвищенню обізнаності про проблеми, з якими стикаються літні люди, — самотність, соціальна ізоляція, здоров’я.