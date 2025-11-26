Яке свято 27 листопада 2025 року / © ТСН

Реклама

27 листопада 2025 року — четвер. 1372-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 27 листопада, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Якова Персіянина. Яків жив у Персії за часів царювання Сапора II (IV століття). Він був благочестивим християнином і займав високе становище при дворі. Його ревність у сповідуванні християнської віри привернула увагу влади, адже тодішній перський цар суворо переслідував християн, особливо тих, хто мав вплив при дворі.

За переказами, Яків сміливо проповідував християнську віру та допомагав вірянам у труднощах. Через це його звинуватили у непокорі царю та піддали тортурам. Він стійко витерпів мученицькі страждання і був засуджений на смерть, віддавши життя за Христа. Його мученицька кончина стала символом непохитної віри і героїзму.

Реклама

Що не можна робити 27 листопада

Не варто лихословити, сваритися — негативні емоції та конфлікти недоречні.

Не можна проявляти жадібність — це день самопожертви й любові до ближнього.

Не слід займатися важкою фізичною працею — рекомендовано присвятити день молитві та роздумам.

Народні прикмети і традиції на 27 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сніжить 27 листопада — до морозів і холодної зими;

північний вітер — чекайте на сувору зиму;

на світанку туман — будуть сильні хуртовини найближчими днями;

на деревах іній — найближчими днями чекайте на стійкі морози;

річки і озера вже замерзли — до сніжної та суворої зими.

27 листопада річки і озера вже замерзли — до сніжної та суворої зими / © unsplash.com

В народі 27 листопада носило назву Яків Перші морози. Оскільки в цей час зазвичай встановлювалися стійкі заморозки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 листопада

Які завтра іменини: Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій.

Талісманом людини, народженої 27 листопада, є рубін. Вважалося, що рубін здатний приборкати лихоманку та зупинити кровотечі. Цей камінь уособлює палаючу пристрасть і глибоке, щире кохання, що пульсує силою серця.

Реклама

Цього дня народилися:

1940 рік — Богдан Козак, актор та режисер львівського драматичного театру імені М. Заньковецької, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, декан факультету культури і мистецтв Львівського університету ім. Франка;

1946 рік — Ігор Олексієнко, український зброяр, головний конструктор КБ “Спеціальної Техніки”;

1977 рік — Оксана Хвостенко, українська біатлоністка, призерка п’яти чемпіонатів світу.

Пам’ятні дати 27 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 листопада:

1095 рік — на соборі в Клермоні Папа Урбан II проголосив початок Першого хрестового походу;

1001 рік — відбулася битва за Пешавар;

1620 рік — пілігрими висадилися на берегах Америки;

1893 рік — у Львові відбулася прем’єра п’єси Івана Франка “Украдене щастя”;

1895 рік — Альфред Нобель підписав свій заповіт, залишивши майно для створення Нобелівського фонду;

1897 рік — відкрито Єнакієвський металургійний завод, одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік — відбулися перші установчі збори Української академії наук: президентом обрали Володимира Вернадського, секретарем — Агатангела Кримського;

1928 рік — в Одеській окрузі створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію.

1937 рік — митрополит Василь (Липківський), знаний як “народний патріарх”, розстріляний за вироком трійки НКВС у 73 роки;

1943 рік — підрозділи УПА вступили в бій із двома дивізіями вермахту в Чорному лісі;

1952 рік — львівський тролейбус вирушив у свій перший рейс;

1992 рік — у Відні спалахнула пожежа в палаці Гофбург: вогонь пошкодив два гобелени XVIII століття та Великі й Малі зали;

2004 рік — Верховна Рада України визнала результати повторного голосування на виборах президента 21 листопада недійсними, оскільки вони не відображали волю народу, за це проголосували 323 депутати.

Яке завтра свято в Україні і світі

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук України / © unsplash.com

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук України. Національна академія наук України (НАНУ) була заснована 27 листопада 1918 року. Перші установчі збори об’єднали видатних учених того часу, і на них президентом Академії було обрано Володимира Вернадського, а секретарем — Агатангела Кримського. Академія отримала завдання координувати наукові дослідження в різних галузях, сприяти розвитку освіти та формувати наукову політику країни.

НАНУ стала символом української науки та незалежності досліджень. Вона об’єднує провідних науковців, які працюють над фундаментальними й прикладними дослідженнями, спрямованими на розвиток технологій, медицини, природничих та гуманітарних наук.

Реклама

Також 27 листопада День подяки. Це традиційне свято, найвідоміше — у США та Канаді. Воно присвячене вдячності за врожай, життя, сім’ю та добробуту. У США День подяки сягає 1621 року, коли пілігрими у Плімуті (штат Массачусетс) святкували перший врожай разом із корінними американцями. Це було проявом вдячності за те, що вони вижили в новому світі та отримали врожай після важких випробувань. Свято стало офіційним лише 1863 року, коли президент Авраам Лінкольн оголосив четвертий четвер листопада національним Днем подяки.