Яке завтра, 27 листопада, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 27 листопада, День заснування Національної Академії Наук України. Віряни вшановують пам’ять святого великомученика Якова Персіянина. До Нового року залишилося 34 дні.
27 листопада 2025 року — четвер. 1372-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 27 листопада, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Якова Персіянина. Яків жив у Персії за часів царювання Сапора II (IV століття). Він був благочестивим християнином і займав високе становище при дворі. Його ревність у сповідуванні християнської віри привернула увагу влади, адже тодішній перський цар суворо переслідував християн, особливо тих, хто мав вплив при дворі.
За переказами, Яків сміливо проповідував християнську віру та допомагав вірянам у труднощах. Через це його звинуватили у непокорі царю та піддали тортурам. Він стійко витерпів мученицькі страждання і був засуджений на смерть, віддавши життя за Христа. Його мученицька кончина стала символом непохитної віри і героїзму.
Що не можна робити 27 листопада
Не варто лихословити, сваритися — негативні емоції та конфлікти недоречні.
Не можна проявляти жадібність — це день самопожертви й любові до ближнього.
Не слід займатися важкою фізичною працею — рекомендовано присвятити день молитві та роздумам.
Народні прикмети і традиції на 27 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
сніжить 27 листопада — до морозів і холодної зими;
північний вітер — чекайте на сувору зиму;
на світанку туман — будуть сильні хуртовини найближчими днями;
на деревах іній — найближчими днями чекайте на стійкі морози;
річки і озера вже замерзли — до сніжної та суворої зими.
В народі 27 листопада носило назву Яків Перші морози. Оскільки в цей час зазвичай встановлювалися стійкі заморозки.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 листопада
Які завтра іменини: Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій.
Талісманом людини, народженої 27 листопада, є рубін. Вважалося, що рубін здатний приборкати лихоманку та зупинити кровотечі. Цей камінь уособлює палаючу пристрасть і глибоке, щире кохання, що пульсує силою серця.
Цього дня народилися:
1940 рік — Богдан Козак, актор та режисер львівського драматичного театру імені М. Заньковецької, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, декан факультету культури і мистецтв Львівського університету ім. Франка;
1946 рік — Ігор Олексієнко, український зброяр, головний конструктор КБ “Спеціальної Техніки”;
1977 рік — Оксана Хвостенко, українська біатлоністка, призерка п’яти чемпіонатів світу.
Пам’ятні дати 27 листопада
Календар важливих подій в Україні та світі за 27 листопада:
1095 рік — на соборі в Клермоні Папа Урбан II проголосив початок Першого хрестового походу;
1001 рік — відбулася битва за Пешавар;
1620 рік — пілігрими висадилися на берегах Америки;
1893 рік — у Львові відбулася прем’єра п’єси Івана Франка “Украдене щастя”;
1895 рік — Альфред Нобель підписав свій заповіт, залишивши майно для створення Нобелівського фонду;
1897 рік — відкрито Єнакієвський металургійний завод, одне з найстаріших металургійних підприємств України;
1918 рік — відбулися перші установчі збори Української академії наук: президентом обрали Володимира Вернадського, секретарем — Агатангела Кримського;
1928 рік — в Одеській окрузі створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію.
1937 рік — митрополит Василь (Липківський), знаний як “народний патріарх”, розстріляний за вироком трійки НКВС у 73 роки;
1943 рік — підрозділи УПА вступили в бій із двома дивізіями вермахту в Чорному лісі;
1952 рік — львівський тролейбус вирушив у свій перший рейс;
1992 рік — у Відні спалахнула пожежа в палаці Гофбург: вогонь пошкодив два гобелени XVIII століття та Великі й Малі зали;
2004 рік — Верховна Рада України визнала результати повторного голосування на виборах президента 21 листопада недійсними, оскільки вони не відображали волю народу, за це проголосували 323 депутати.
Яке завтра свято в Україні і світі
27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук України. Національна академія наук України (НАНУ) була заснована 27 листопада 1918 року. Перші установчі збори об’єднали видатних учених того часу, і на них президентом Академії було обрано Володимира Вернадського, а секретарем — Агатангела Кримського. Академія отримала завдання координувати наукові дослідження в різних галузях, сприяти розвитку освіти та формувати наукову політику країни.
НАНУ стала символом української науки та незалежності досліджень. Вона об’єднує провідних науковців, які працюють над фундаментальними й прикладними дослідженнями, спрямованими на розвиток технологій, медицини, природничих та гуманітарних наук.
Також 27 листопада День подяки. Це традиційне свято, найвідоміше — у США та Канаді. Воно присвячене вдячності за врожай, життя, сім’ю та добробуту. У США День подяки сягає 1621 року, коли пілігрими у Плімуті (штат Массачусетс) святкували перший врожай разом із корінними американцями. Це було проявом вдячності за те, що вони вижили в новому світі та отримали врожай після важких випробувань. Свято стало офіційним лише 1863 року, коли президент Авраам Лінкольн оголосив четвертий четвер листопада національним Днем подяки.