Яке завтра, 27 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 27 серпня, Міжнародний день боксу. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Пімена. До Нового року залишилося 126 днів.
27 серпня 2025 року — середа. 1281-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 27 серпня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Пімена. Народився в Єгипті в благочестивій родині. Пішов до скитської пустелі разом з іншими своїми братами, щоб присвятити життя Богові. Про життя Пімена збереглося мало відомостей. З переказів ми знаємо, що він вирізнявся особливою стриманістю, лагідністю і духовністю. До нього часто зверталися люди і навіть ченці за порадою.
Що не можна робити 27 серпня
Не можна працювати на полі після заходу сонця — цього дня земля “замикається на ніч”, а тому будь-яка працю буде марною.
Не слід починати нових справ — вважалося, що вони не матимуть успіху.
Забороняється засуджувати інших, сваритися — святий преподобний Пімен особливо застерігав від осуду.
Народні прикмети і традиції на 27 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
тепла і ясна погода — до довгої та сухої осені;
гроза на Пімена — чекайте на кілька теплих днів;
дощить цього дня — осінь буде затяжною та туманною;
спекотний день — до м’якої зими;
холодний вітер — чекайте на швидкий прихід осінніх холодів.
В народі 27 серпня носило назву Пімен Холодник. Цього дня вже особливо сильно відчувається перший подих осені. Часто говорили: “Прийшов Пімен — літо згортає свій килим”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 серпня
Які завтра іменини: Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса.
Талісманом людини, народженої 27 серпня, є сердолік. У Стародавньому Єгипті його цінували особливо високо, вважаючи священним каменем богині Ізіди — покровительки гармонії, добробуту та родинних
Цього дня народилися:
1856 рік — Іван Франко, письменник, один з найвизначніших духовних провідників України, вчений, громадсько-політичний діяч, публіцист;
1941 рік — Богдан Ступка, український актор театру і кіно;
1983 рік — Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.
Пам’ятні дати 27 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 27 серпня:
1672 рік — спільне українсько-османсько-кримське військо під проводом гетьмана Петра Дорошенка, султана Мехмеда IV та кримського хана Селіма-Ґірея здобуває Кам’янець-Подільську фортецю й рушає далі в напрямку Галичини;
1783 рік — здійснюють перший політ шарльєра — повітряної кулі, оболонка якої була наповнена воднем;
1813 рік — у Дрезденській битві Наполеон завдає поразки союзному війську Росії, Пруссії та Австрії;
1831 рік — Варшава здається під натиском армії фельдмаршала Паскевича, що фактично означало завершення Листопадового повстання;
1859 рік — у штаті Пенсільванія Едвін Дрейк пробурює першу нафтову свердловину, яка дає промислову нафту;
1913 рік — о 18:10 у небі над Києвом льотчик Петро Нестеров на літаку “Ньєпор IV” уперше в світі виконує фігуру вищого пілотажу — знамениту “мертву петлю”, що згодом дістає назву “петлі Нестерова”;
1916 рік — Королівство Румунія оголошує війну Австро-Угорщині;
1919 рік — війська Української Народної Республіки, наступаючи на Київ, звільняють Житомир, Білу Церкву та Васильків;
1934 рік — ухвалюють рішення про заборону вирубки лісів у радіусі 50 кілометрів від Києва;
1938 рік — у Римі відбувається Другий Великий Збір Організації українських націоналістів, який остаточно утверджує Андрія Мельника на чолі Проводу ОУН;
1939 рік — німецький авіаконструктор Ернст Гайнкель здійснює перший у світі політ реактивного літака He-178;
1955 рік — виходить в світ перше видання “Книги рекордів Гіннеса”;
1977 рік — на Чорнобильській атомній електростанції запускають в експлуатацію перший енергоблок;
1991 рік — Республіка Молдова проголошує незалежність;
2007 рік — українська інтелігенція оприлюднює відозву з протестом проти встановлення в Україні пам’ятників російській імператриці Катерині II.
Яке завтра свято в Україні і світі
27 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день боксу. Це свято присвячене розвитку та популяризації боксу як спорту, що поєднує силу, витривалість, швидкість і тактичне мислення. День боксу було започатковано для вшанування видатних спортсменів і тренерів, а також для популяризації цього виду спорту серед молоді. Цей день стимулює людей пізнавати спорт не лише як фізичне навантаження, а й як школу характеру, самовдосконалення та самодисципліни.
Також 27 серпня Всесвітній день прощення. Це свято покликане нагадати людям про силу прощення — як способу звільнитися від образ, внутрішнього болю та негативу, а також про важливість відновлення гармонії у стосунках. День прощення започаткували, щоб підкреслити, що прощати — це не слабкість, а прояв сили, мудрості та духовної зрілості. Свято має морально-етичний характер і закликає людей до особистого зростання, розвитку емпатії та милосердя.
А ще 27 серпня Міжнародний день лотереї. Це свято присвячене одному з найстаріших і найпопулярніших способів розваги та збору коштів для благодійних і соціальних проєктів у всьому світі. Лотереї існують вже сотні років: від первісних жеребкувань для розподілу ресурсів до сучасних державних та міжнародних ігор. День лотереї покликаний підкреслити її роль у фінансуванні соціальних програм, освіти, медицини та культури.
27 серпня святкують День українського сала. Гумористично-гастрономічне свято, присвячене одному з найвідоміших і найулюбленіших українських продуктів — салу, яке в національній кухні займає особливе місце. Святкування виникло як народна ініціатива: воно поєднує любов українців до традиційної кухні та почуття гумору.