27 серпня 2025 року

27 серпня 2025 року — середа. 1281-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 27 серпня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Пімена. Народився в Єгипті в благочестивій родині. Пішов до скитської пустелі разом з іншими своїми братами, щоб присвятити життя Богові. Про життя Пімена збереглося мало відомостей. З переказів ми знаємо, що він вирізнявся особливою стриманістю, лагідністю і духовністю. До нього часто зверталися люди і навіть ченці за порадою.

Що не можна робити 27 серпня

Не можна працювати на полі після заходу сонця — цього дня земля “замикається на ніч”, а тому будь-яка працю буде марною.

Не слід починати нових справ — вважалося, що вони не матимуть успіху.

Забороняється засуджувати інших, сваритися — святий преподобний Пімен особливо застерігав від осуду.

Народні прикмети і традиції на 27 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепла і ясна погода — до довгої та сухої осені;

гроза на Пімена — чекайте на кілька теплих днів;

дощить цього дня — осінь буде затяжною та туманною;

спекотний день — до м’якої зими;

холодний вітер — чекайте на швидкий прихід осінніх холодів.

Гроза на Пімена — чекайте на кілька теплих днів / © unsplash.com

В народі 27 серпня носило назву Пімен Холодник. Цього дня вже особливо сильно відчувається перший подих осені. Часто говорили: “Прийшов Пімен — літо згортає свій килим”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 серпня

Які завтра іменини: Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 27 серпня, є сердолік. У Стародавньому Єгипті його цінували особливо високо, вважаючи священним каменем богині Ізіди — покровительки гармонії, добробуту та родинних

Цього дня народилися:

1856 рік — Іван Франко, письменник, один з найвизначніших духовних провідників України, вчений, громадсько-політичний діяч, публіцист;

1941 рік — Богдан Ступка, український актор театру і кіно;

1983 рік — Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.

Пам’ятні дати 27 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 серпня:

1672 рік — спільне українсько-османсько-кримське військо під проводом гетьмана Петра Дорошенка, султана Мехмеда IV та кримського хана Селіма-Ґірея здобуває Кам’янець-Подільську фортецю й рушає далі в напрямку Галичини;

1783 рік — здійснюють перший політ шарльєра — повітряної кулі, оболонка якої була наповнена воднем;

1813 рік — у Дрезденській битві Наполеон завдає поразки союзному війську Росії, Пруссії та Австрії;

1831 рік — Варшава здається під натиском армії фельдмаршала Паскевича, що фактично означало завершення Листопадового повстання;

1859 рік — у штаті Пенсільванія Едвін Дрейк пробурює першу нафтову свердловину, яка дає промислову нафту;

1913 рік — о 18:10 у небі над Києвом льотчик Петро Нестеров на літаку “Ньєпор IV” уперше в світі виконує фігуру вищого пілотажу — знамениту “мертву петлю”, що згодом дістає назву “петлі Нестерова”;

1916 рік — Королівство Румунія оголошує війну Австро-Угорщині;

1919 рік — війська Української Народної Республіки, наступаючи на Київ, звільняють Житомир, Білу Церкву та Васильків;

1934 рік — ухвалюють рішення про заборону вирубки лісів у радіусі 50 кілометрів від Києва;

1938 рік — у Римі відбувається Другий Великий Збір Організації українських націоналістів, який остаточно утверджує Андрія Мельника на чолі Проводу ОУН;

1939 рік — німецький авіаконструктор Ернст Гайнкель здійснює перший у світі політ реактивного літака He-178;

1955 рік — виходить в світ перше видання “Книги рекордів Гіннеса”;

1977 рік — на Чорнобильській атомній електростанції запускають в експлуатацію перший енергоблок;

1991 рік — Республіка Молдова проголошує незалежність;

2007 рік — українська інтелігенція оприлюднює відозву з протестом проти встановлення в Україні пам’ятників російській імператриці Катерині II.

Яке завтра свято в Україні і світі

27 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день боксу / © unsplash.com

27 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день боксу. Це свято присвячене розвитку та популяризації боксу як спорту, що поєднує силу, витривалість, швидкість і тактичне мислення. День боксу було започатковано для вшанування видатних спортсменів і тренерів, а також для популяризації цього виду спорту серед молоді. Цей день стимулює людей пізнавати спорт не лише як фізичне навантаження, а й як школу характеру, самовдосконалення та самодисципліни.

Також 27 серпня Всесвітній день прощення. Це свято покликане нагадати людям про силу прощення — як способу звільнитися від образ, внутрішнього болю та негативу, а також про важливість відновлення гармонії у стосунках. День прощення започаткували, щоб підкреслити, що прощати — це не слабкість, а прояв сили, мудрості та духовної зрілості. Свято має морально-етичний характер і закликає людей до особистого зростання, розвитку емпатії та милосердя.

А ще 27 серпня Міжнародний день лотереї. Це свято присвячене одному з найстаріших і найпопулярніших способів розваги та збору коштів для благодійних і соціальних проєктів у всьому світі. Лотереї існують вже сотні років: від первісних жеребкувань для розподілу ресурсів до сучасних державних та міжнародних ігор. День лотереї покликаний підкреслити її роль у фінансуванні соціальних програм, освіти, медицини та культури.

27 серпня святкують День українського сала. Гумористично-гастрономічне свято, присвячене одному з найвідоміших і найулюбленіших українських продуктів — салу, яке в національній кухні займає особливе місце. Святкування виникло як народна ініціатива: воно поєднує любов українців до традиційної кухні та почуття гумору.