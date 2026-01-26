- Дата публікації
Яке завтра, 27 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Віряни святкують перенесення мощей святого Івана Золотоустого. До Нового року залишилося 339 днів.
27 січня 2026 року — вівторок. 1433-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 27 січня, віряни святкують Перенесення мощей святого Івана Золотоустого. Церковна подія, що відбулася 438 року за правління імператора Феодосія ІІ. Мощі святителя, який помер у вигнанні 407 року, були урочисто перенесені з міста Комани до Константинополя та покладені в храмі Святих Апостолів. Ця подія стала символом покаяння й відновлення справедливості, адже Церква й держава публічно визнали святість і невинність Івана Золотоустого після років переслідувань. День перенесення мощей вшановується Церквою як знак примирення та тріумфу істини.
27 січня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей день був установлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2005 року як нагадування про одну з найжахливіших трагедій ХХ століття — систематичне винищення близько шести мільйонів євреїв, а також мільйонів інших жертв нацистського режиму: ромів, людей з інвалідністю, військовополонених, представників опозиції.
Також 27 січня Всесвітній день молоковідсмоктувача. Ця дата присвячена визнанню ролі молоковідсмоктувача як важливого помічника для матерів у період грудного вигодовування. Мета дня — підвищити обізнаність про можливості підтримки лактації, зокрема для жінок, які з різних причин не можуть постійно годувати дитину безпосередньо грудьми: через медичні показання, передчасні пологи чи необхідність поєднувати материнство з роботою.
А ще 27 січня Міжнародний день портвейну. Портвейн має багатовікову історію та унікальну технологію виробництва: бродіння зупиняють додаванням виноградного спирту, завдяки чому напій зберігає природну солодкість і насичений смак. Існує багато стилів портвейну — ruby, tawny, white, vintage, кожен із власним характером. Мета Міжнародного дня портвейну — вшанувати традиції виноробства, популяризувати культуру помірного споживання та відкрити для себе різноманіття смаків цього легендарного напою.