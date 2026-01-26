Яке свято 27 січня 2026 року / © ТСН

Реклама

27 січня 2026 року — вівторок. 1433-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

27 січня віряни святкують Перенесення мощей святого Івана Золотоустого / © Pixabay

Завтра, 27 січня, віряни святкують Перенесення мощей святого Івана Золотоустого. Церковна подія, що відбулася 438 року за правління імператора Феодосія ІІ. Мощі святителя, який помер у вигнанні 407 року, були урочисто перенесені з міста Комани до Константинополя та покладені в храмі Святих Апостолів. Ця подія стала символом покаяння й відновлення справедливості, адже Церква й держава публічно визнали святість і невинність Івана Золотоустого після років переслідувань. День перенесення мощей вшановується Церквою як знак примирення та тріумфу істини.

27 січня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту / © Pixabay

27 січня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей день був установлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2005 року як нагадування про одну з найжахливіших трагедій ХХ століття — систематичне винищення близько шести мільйонів євреїв, а також мільйонів інших жертв нацистського режиму: ромів, людей з інвалідністю, військовополонених, представників опозиції.

Реклама

27 січня Всесвітній день молоковідсмоктувача / © Pixabay

Також 27 січня Всесвітній день молоковідсмоктувача. Ця дата присвячена визнанню ролі молоковідсмоктувача як важливого помічника для матерів у період грудного вигодовування. Мета дня — підвищити обізнаність про можливості підтримки лактації, зокрема для жінок, які з різних причин не можуть постійно годувати дитину безпосередньо грудьми: через медичні показання, передчасні пологи чи необхідність поєднувати материнство з роботою.

27 січня Міжнародний день портвейну / © Pixabay

А ще 27 січня Міжнародний день портвейну. Портвейн має багатовікову історію та унікальну технологію виробництва: бродіння зупиняють додаванням виноградного спирту, завдяки чому напій зберігає природну солодкість і насичений смак. Існує багато стилів портвейну — ruby, tawny, white, vintage, кожен із власним характером. Мета Міжнародного дня портвейну — вшанувати традиції виноробства, популяризувати культуру помірного споживання та відкрити для себе різноманіття смаків цього легендарного напою.