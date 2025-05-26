Яке свято 27 травня 2025 року / © ТСН

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27 травня 2025 року — вівторок. 1189-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 27 травня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Терапонта. Святий Терапонт, єпископ стародавнього малоазійського міста Сарди, уславився як незламний свідок Христової істини у добу жорстоких переслідувань Церкви під правлінням римського імператора Декія (III століття). Його духовне служіння, відданість євангельській проповіді та мученицький подвиг стали живим свідченням сили віри, здатної перемогти найтяжчі випробування.

Як єпископ, Терапонт ревно піклувався про свою паству, утверджуючи її в істинах християнства та навертаючи нових вірян у лоно Церкви. У той час, коли язичницька влада намагалася знищити християнство, він не злякався погроз, не сховався й не змовчав. Навпаки — відкрито і безстрашно продовжував проповідувати Євангеліє, за що й потрапив до рук переслідувачів.

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Після арешту святого жорстоко катували. Його тіло шматували залізними гаками, водили з місця на місце, публічно глузуючи та піддаючи приниженням. Але жодні муки не зламали його волі. Залишаючись незворушним у вірі, Терапонт мовчки ніс свій хрест, сповнений тиші внутрішнього світла й відданості Христу.

За переданням, на місці, де мученик пролив кров, з-під землі забило джерело, вода з якого приносила чудесні зцілення. Так Господь прославив вірного слугу свого ще за життя — страждання святого стали джерелом живої благодаті.

Що не можна робити 27 травня

Не можна працювати з ножами, сокирами — не слід “колоти землю” або різати щось без крайньої потреби, щоб не завдати шкоди духовному світу.

Не слід прати одяг — зневажити цього дня воду означає накликати на себе біду.

Забороняється бажати зла, сваритися — народ вірив, що все сказане в цей час має сильну енергетику (як добре, так і зле).

Народні прикмети і традиції на 27 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо день похмурий — літо буде дощовим;

дощ у цей день — до щедрого врожаю зернових;

якщо птахи літають низько — скоро буде дощ;

сильний вітер — літо буде буремним і грозовим;

побачити веселку на небі — на добру погоду найближчими днями.

Якщо 27 травня птахи літають низько — скоро буде дощ / © unsplash.com

В народі 27 травня носило назву Сидір Бокогрій. Це день, пов’язаний з іменем святого Ісидора (Сидора), і він символізує остаточне настання стійкого весняного тепла. Слово “Бокогрій” вказує на приємне, лагідне сонце, яке вже не палить, як літнє, але гріє з боків, тобто по-весняному м’яко прогріває землю та тіло.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 травня

Які завтра іменини: Іван, Феодора.

Талісманом людини, народженої 27 травня є аметист. Камінь глибокого, вишуканого фіолетового відтінку, який належить до групи напівдорогоцінних. Із давніх-давен аметист оточували ореолом святості й містики — його вважали уособленням божественної сили та небесної мудрості. У народних переказах і езотеричних вченнях йому приписували цілий спектр чарівних властивостей. Однією з найвідоміших є здатність оберігати людину від сп’яніння та згубного впливу алкоголю.

Цього дня народилися:

1948 рік — Олександр Волков, український космонавт;

1962 рік — Петро Воробей, український журналіст, письменник;

1964 рік — Володимир Цибулько, український поет, перекладач, есеїст, політичний діяч.

Пам’ятні дати 27 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 травня:

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1753 рік — у Києві завершено будівництво величної Андріївської церкви, яка стала архітектурною перлиною міста і символом його духовної величі;

1821 рік — заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія;

1895 рік — англійський винахідник Бірт Акрес отримав патент на кінопроєктор, започаткувавши революцію в мистецтві кінематографа;

1900 рік — у Бельгії на парламентських виборах уперше у світі застосували систему пропорційного представництва, започаткувавши новий демократичний стандарт;

1916 рік — президент США Вудро Вільсон звернувся з ініціативою створити Лігу Націй, прагнучи запобігти новим світовим війнам після руйнівного конфлікту;

1921 рік — Афганістан офіційно проголосив свою незалежність, починаючи нову сторінку в історії державності;

1926 рік — у штаті Міссурі споруджено пам’ятник героям американської літератури — Гекльберрі Фіну та Тому Соєру, що став символом національної культури;

1930 рік — Річард Дрю запатентував революційну “прозору целофанову липку стрічку” — скотч, спочатку створену для захисту автомобільного скла під час фарбування;

1933 рік — світ побачив прем’єру мультфільму Волта Діснея “Три поросяти”, який увійшов до класики анімації і полюбився поколінням;

1937 рік — у Сан-Франциско урочисто відкрили міст через протоку Золоті Ворота — один із найвеличніших та найгарніших мостів світу;

1944 рік — у Парижі відбулася прем’єра спектаклю Жана-Поля Сартра “Виходу немає”, що закріпила його як одного з провідних драматургів ХХ століття;

1950 рік — Френк Сінатра дебютував на телебаченні на каналі NBC, виступаючи разом із коміком Бобом Гоупом і заклавши основу для майбутніх шоу-бізнесових тріумфів;

2002 рік — музикант Алан Паркер удостоєний лицарського титулу, отримавши право додавати до свого імені почесне “сер”;

2009 рік — на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації, що посилив освітній та науковий потенціал у сфері авіації;

2015 рік — правоохоронні органи Швейцарії та США заарештували сім високопоставлених посадовців ФІФА і загалом 14 осіб, звинувачуючи їх у масштабній корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні коштів — подія, що потрясла світовий спорт.

Яке завтра свято в Україні і світі

27 травня в Україні і світі святкують День невідкладної медичної допомоги / © unsplash.com

27 травня в Україні і світі святкують День невідкладної медичної допомоги. Цей день нагадує всім нам про надзвичайну важливість служби швидкої допомоги — про тих, хто першими прибувають на виклики, надають термінову допомогу та беруть на себе відповідальність за порятунок життя в екстремальних умовах. Робота цих фахівців — це постійна боротьба з часом, де кожна секунда може стати вирішальною.

Також 27 травня Міжнародний день маркетингу. Це щорічне професійне свято, яке відзначається у травні і покликане вшанувати внесок маркетингу у розвиток бізнесу та економіки в усьому світі. Це особливий день для всіх, хто пов’язаний із цією сферою: стратегів, аналітиків, рекламістів, бренд-менеджерів та інших фахівців, які формують сучасний ринок.

Маркетинг — це не просто реклама чи продаж товарів. Це складний, багатогранний процес, що включає глибоке дослідження ринку, розуміння потреб споживачів, створення унікальних пропозицій та побудову тривалих взаємин із клієнтами. Міжнародний день маркетингу підкреслює стратегічну важливість цієї діяльності для зростання і процвітання компаній.

А ще 27 травня День народження скотча. Історія скотча починається 1930 року, коли інженер Річард Дрю із компанії 3M запатентував винахід, що спочатку мав служити для захисту автомобільних вікон під час фарбування кузова. Однак завдяки своїй міцності, прозорості та універсальності, ця стрічка дуже швидко стала незамінною у найрізноманітніших сферах — від офісної роботи до творчих проєктів і домашнього ремонту.

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