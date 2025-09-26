Яке свято 27 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

27 вересня 2025 року — субота. 1312-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 27 вересня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Калістрата і дружини його. Калістрат походив із Карфагени (Північна Африка). Його батько був християнином і виховав сина у вірі Христовій. Ставши дорослим, Калістрат вступив на військову службу в Римську імперію, але залишався вірним Господу. Він ревно молився щоночі, чим відрізнявся від своїх співвоїнів-язичників.

Одного разу воїни донесли начальнику на Калістрата, що той є християнином. Його привели на суд і примушували принести жертву ідолам. Він мужньо відмовився, визнавши перед усіма Ісуса Христа єдиним Богом. За це його жорстоко катували: били батогами, різали тіло, а згодом зашили у мішок і кинули в море. Але Господь чудесно зберіг йому життя: мішок розірвався, і він вийшов на берег цілим і неушкодженим.

Реклама

Це чудо вразило 49 його товаришів-воїнів. Вони увірували в Христа і приєдналися до Калістрата. Усіх їх згодом ув’язнили й піддавали тортурам. Попри муки, вони залишалися непохитними у вірі. Зрештою, їх стратили — за переказом, усіх разом, близько 304 року під час переслідувань за імператора Діоклетіана.

Що не можна робити 27 вересня

Не слід влаштовувати гучних розваг — це день роздумів про духовність.

Не рекомендується працювати на городі чи в полі — земля відпочиває.

Не варто ходити до лісу — “змії ховаються в землю”, тому ходити до лісу вважається небезпечним.

Народні прикмети і традиції на 27 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

яка погода 27 вересня, таким буде жовтень;

тихий і сонячний день до м’якої зими;

літає багато павутиння — чекайте на довгу і суху осінь;

похмуро і дощить — до суворої зими;

вранці на траві іній — чекайте на суху погоду вдень;

змії та жаби ховаються в нори — вже йдуть справжні холоди.

27 вересня змії та жаби ховаються в нори — вже йдуть справжні холоди / © unsplash.com

В народі 27 вересня носило назву Калістрата або Сумиця. Друга назва була пов’язана з тим, що природа “сумує”, бо теплі дні вже відійшли. Часто казали: “Калістрат холодом обіймає, тепло з землі виганяє” і “Прийшов Калістрат — осінь назад не вертає”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 вересня

Які завтра іменини: Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

Реклама

Талісманом людини, народженої 27 вересня є цитрин. Від найдавніших часів камінь уособлював достаток і прихильність долі. Колись люди були переконані, що цитрин має силу відганяти тривожні помисли й оберігати від нічних жахіть.

Цього дня народилися:

1962 рік — Алла Татаренко, українська славістка, перекладачка, історикиня літератури, літературна критикиня;

1983 рік — Лілія Демидюк, українська письменниця і літературознавиця;

1983 рік — Олена Юрковська, п’ятиразова паралімпійська чемпіонка, Геройка України.

Пам’ятні дати 27 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 вересня:

1605 рік — війська Речі Посполитої завдають нищівної поразки шведським силам у битві під Кірхгольмом;

1781 рік — на землях Лівобережної України, що входили до складу колишньої Гетьманщини, уряд Російської імперії створює три адміністративні одиниці — Київське, Чернігівське та Новгород-Сіверське намісництва;

1802 рік — указом імператора Олександра І у Києві частково відновлюють дію Маґдебурзького права, яке було скасоване Катериною II;

1821 рік — проголошують незалежність Мексиканської імперії;

1825 рік — у Великій Британії здійснюють перший рух залізницею: поїзд перевозить 450 пасажирів, розвинувши швидкість близько 24 км/год;

1885 рік — у Харкові відкривають Південноросійський технологічний інститут;

1893 рік — в Джерсі-Сіті бачить світ перший український друкований орган за океаном — газета “Свобода”;

1895 рік — Альфред Нобель, шведський винахідник і підприємець, складає заповіт, яким запроваджує фонд для щорічних премій у галузі науки, літератури та боротьби за мир — майбутню Нобелівську премію;

1912 рік — у Києві відкривають стадіон “Спортивне поле”, розрахований на три тисячі глядачів;

1920 рік — Симон Петлюра видає наказ про організацію повстання на Правобережній Україні; того ж року Нестор Махно укладає союз із Червоною Армією;

1937 рік — в американському містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкривається перша у світі школа для підготовки Санта-Клаусів;

1939 рік — німецькі війська після тривалої облоги захоплюють Варшаву;

1940 рік — підписують Троїстий пакт між Німеччиною, Італією та Японією;

1941 рік — нацистська влада Києва видає наказ усім євреям з’явитися до району Бабиного Яру під приводом “евакуації”;

1961 рік — Сьєрра-Леоне стає сотим членом Організації Об’єднаних Націй;

1977 рік — вводять в експлуатацію першу в Українській РСР атомну електростанцію — Чорнобильську;

1993 рік — у селі Тилявка відкривають літературно-меморіальний музей Уласа Самчука;

1998 рік — засновують компанію Google;

2001 рік — уряд Норвегії засновує міжнародну нагороду в галузі математики — Абелівську премію;

2003 рік — Україна ухвалює рішення обмежити імпорт російських сірників.

Яке завтра свято в Україні і світі

27 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день астрономії / © unsplash.com

27 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день астрономії. Свято, присвячене науці про космос, планети, зорі та Всесвіт загалом. Воно покликане заохотити людей усіх вікових груп цікавитися астрономією, відкривати красу зоряного неба і поширювати знання про космос.

Реклама

Також 27 вересня Всесвітній день без м’яса. Це міжнародна ініціатива, присвячена популяризації безм’ясного способу харчування та усвідомленого ставлення до здоров’я, тварин і навколишнього середовища. Це свято не пропагує повну відмову від м’яса, а лише підкреслює користь усвідомленого підходу до харчування та бережливе ставлення до планети і живих істот.

А ще 27 вересня День вихователя в Україні. Це професійне свято людей, які щодня дбають про розвиток, виховання та навчання наймолодших дітей. День вихователя нагадує суспільству, що перші роки життя дитини формують її особистість, і роль вихователя у цьому процесі — надзвичайно важлива.

27 вересня святкують Міжнародний день кролика. Яскраве і легке свято, присвячене улюбленим пухнастим тваринкам — кроликам, їхній популярності у світі та ролі в культурі й повсякденному житті людини. Свято створене для того, щоб люди більше дбали про маленьких пухнастих друзів, насолоджувалися їхньою грайливістю та красою, а також пам’ятали про збереження видів у природі.

Також 27 вересня Міжнародний день мережива. Свято, присвячене тонкому мистецтву створення мережива, яке століттями вважалося символом витонченості, краси та культурної спадщини. Свято покликане надавати увагу традиційному ремеслу, його естетичній цінності та розвитку творчих навичок у сучасному світі.

Реклама

А ще 27 вересня Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. Міжнародне свято, яке відзначається на підтримку розвитку туризму та подорожей у всьому світі, а також для підвищення обізнаності про його соціальне, культурне, економічне та екологічне значення. Свято підкреслює, що подорожі розширюють кругозір, зміцнюють дружбу між народами та сприяють розвитку культурного та економічного потенціалу країн.