27 жовтня 2025 року — понеділок. 1341-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 27 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Нестора. Святий Нестор народився в Солуні (нині — Салоніки, Греція). Він був юнаком знатного походження, освіченим і благочестивим. У часи імператора Максіміана та правителя Солуні Димитрія (святого великомученика) у місті жорстоко переслідували християн.

Нестор був учнем і духовним чадом святого Димитрія Солунського. Коли Нестор дізнався, що Димитрія ув’язнили за проповідування Христа, він прийшов до нього в темницю, попросив благословення і молитви, аби мужньо виступити проти поганства.

У той час у Солуні відбувалися гладіаторські ігри. Імператор послав до міста величезного варвара на ім’я Лій (Лійя), який у кривавих боях убивав християн для розваги. Нестор, сповнений віри, з’явився на арену і викликав Лія на поєдинок.

І, поклавшись на Господа, переміг і вбив Лія, показавши, що сила Божа перевищує будь-яку тілесну міць. Це розгнівало імператора Максіміана, який наказав негайно страчити Нестора. Юнака схопили та посікли мечами. Так Нестор прийняв мученицьку смерть за Христа близько 306 року.

Що не можна робити 27 жовтня

Не можна сваритися, бажати іншим зла — часто казали: “На Нестора слово зле — до лиха приведе”.

Не слід працювати з гострими предметами — святий Нестор загинув від меча, тому цього дня уникають усього, що “ріже” чи “коле”.

Забороняється братися за важку фізичну працю — це день спокою — не косили, не рубали дров, не починали великих хатніх справ.

Народні прикмети і традиції на 27 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тихий і безвітряний день до лагідної та м’якої зими;

дощить або мряка — чекайте на сніжну та теплу зиму;

вітер холодний, різкий — прийдуть ранні морози;

червоне небо на заході сонця — осінь затягнеться;

зоряне небо вночі — чекайте на ранню зиму.

27 жовтня зоряне небо вночі — чекайте на ранню зиму / © unsplash.com

В народі 27 жовтня носило назву Несторів день. Цього дня люди просили у святого сили духу та захисту від зла. День вважали спокійним і замисленим — люди зменшували роботу, готувалися до холодів, лагодили оселю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Валентин, Марк, Нестор.

Талісманом людини, народженої 27 жовтня є родоніт. З давніх-давен родоніт вважали каменем жіночої сили й долі. Йому приписували здатність відкривати серце юних дівчат до любові, підказувати шлях до власного щастя та допомагати пізнати своє справжнє призначення.

Цього дня народилися:

1856 рік — Кипріян Іван, український громадсько-політичний діяч;

1919 рік — Іван Лисяк-Рудницький, український історик, правознавець;

1970 рік — Руслана Таран, українська яхтсменка, триразова призерка Олімпійських ігор.

Пам’ятні дати 27 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 жовтня:

1654 рік — п’ятдесятитисячне військо Речі Посполитої під проводом коронного гетьмана Станіслава Потоцького вирушило у похід на Поділля та Брацлавщину;

1662 рік — англійський монарх Карл ІІ продав місто Дюнкерк французькій короні;

1882 рік — на українських землях створено перший професійний національний реалістичний театр під керівництвом Марка Лукича Кропивницького;

1904 рік — у США відбулося урочисте відкриття Нью-Йоркського метрополітену;

1937 рік — в урочищі Сандармох розпочалися масові розстріли в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, здійснені капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим;

1938 рік — на І з’їзді художників УРСР засновано Спілку радянських художників України;

1951 рік — вперше в історії медицини для лікування онкологічних захворювань застосували радіаційну терапію;

1982 рік — Китайська Народна Республіка офіційно оголосила, що чисельність її населення перевищила один мільярд осіб;

2007 рік — в Україні відбулася прем’єра серії “The Devil’s Hands Are Idle Playthings” культового мультсеріалу “Футурама”.

Яке завтра свято в Україні і світі

27 жовтня в Україні святкують День української писемності та мови / © unsplash.com

27 жовтня в Україні святкують День української писемності та мови. Свято започатковане 1997 року указом Президента України. Дата була вибрана не випадково: 27 жовтня православна церква вшановує Преподобного Нестора Літописця, автора “Повісті минулих літ”, який вважається одним із перших істориків та літераторів Давньої Русі. Його праця стала основою для розвитку давньоукраїнської писемності та культури.

Також 27 жовтня Міжнародний день плюшевого ведмедика. Ідея свята виникла на початку XX століття, коли плюшеві ведмедики стали масово виготовлятися у США та Європі. Назва “ведмедик” пов’язана з відомою історичною історією: американський президент Теодор Рузвельт відмовився вбити ведмедя під час полювання, і на честь цього випадку був створений перший іграшковий ведмедик. З того часу він став символом дитинства, ніжності та тепла.

А ще 27 жовтня Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії. Ерготерапія (трудотерапія) — це медична та соціальна практика, яка використовує практичну діяльність, роботу та творчість для реабілітації та покращення якості життя людини. Свято започатковане Міжнародною федерацією ерготерапевтів (WFOT) і відзначається з метою підвищення обізнаності про роль ерготерапії у світі. Воно акцентує на важливості професії, яка допомагає людям бути самостійними, активними та соціально інтегрованими.

27 жовтня святкують Міжнародний день шкільних бібліотек. Це свято присвячене шкільним бібліотекам і бібліотекарям, які відіграють ключову роль у формуванні освіченої, читацьки активної молоді. Свято започатковане Міжнародною асоціацією шкільних бібліотек (IASL) для того, щоб підкреслити значення бібліотек у навчанні та житті школярів. Шкільна бібліотека — це не просто місце для зберігання книг, а центр навчальної підтримки, досліджень, творчих проєктів і розвитку критичного мислення.

Також 27 жовтня Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Це міжнародне свято присвячене збереженню та популяризації аудіовізуальних матеріалів — фільмів, звукозаписів, телепрограм та інших медіадокументів, які є невід’ємною частиною культурної спадщини людства. Свято було започатковане ЮНЕСКО 2005 року, щоб підкреслити, що аудіовізуальні твори — це частина національної та світової історії, яка може бути втрачена без належного догляду. Адже старі плівки, магнітні стрічки та аналогові записи швидко псуються і потребують реставрації та цифрового збереження.