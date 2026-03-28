28 березня 2026 року — субота. 1493-й день війни в Україні.

Сьогодні, 28 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Стефана. Він жив у давні часи та прославився як людина глибокої віри, строгого чернечого життя і ревного служіння Богові. Спочатку був монахом, а згодом став єпископом, дбаючи про духовний розвиток пастви. Святий Стефан відзначався смиренням, мудрістю та благочестям, підтримував людей у вірі й наставляв їх на шлях праведного життя. Після смерті його почали шанувати як святого за праведне життя та духовні подвиги.

28 березня в Україні і світі святкують Годину Землі. Щорічна міжнародна ініціатива, покликана привернути увагу до проблем зміни клімату та збереження природи. Її започаткувала Всесвітній фонд природи 2007 року. Суть акції проста: люди, компанії та міста по всьому світу на одну годину вимикають світло — зазвичай у останню суботу березня о 20:30. Це символічний жест, який нагадує про важливість дбайливого ставлення до планети. У цей час вимикають підсвітку відомих пам’яток, будівель і цілих міст.

Також 28 березня Всесвітній день історика. Неофіційне професійне свято. Цього дня вшановують працю істориків — науковців, архівістів, викладачів і всіх, хто допомагає суспільству краще розуміти минуле. Мета свята — підкреслити значення історичної науки, адже саме вона формує національну пам’ять, ідентичність і допомагає робити висновки для майбутнього.

А ще 28 березня День підтримки жінок-мисткинь або SWAN Day. Свято започаткувала організація Жіночий кокус за мистецтво 2008 року. Його відзначають щороку наприкінці березня, часто приурочуючи до Місяць жіночої історії. Мета SWAN Day — привернути увагу до внеску жінок у культуру, адже історично їхня творчість часто недооцінювалася або залишалася в тіні. У цей день по всьому світу проходять виставки, концерти, перформанси, майстер-класи та інші події, де центральне місце займають роботи жінок-мисткинь.

28 березня святкують Міжнародний день жінок у музиці. Свято покликане підкреслити роль співачок, композиторок, диригенток, продюсерок і всіх, хто творить музику, адже їхній вплив на культуру є величезним, але історично часто недооцінювався. Цього дня організовують концерти, тематичні ефіри, плейлисти, освітні події та кампанії в соцмережах, які популяризують творчість жінок у різних музичних жанрах — від класики до сучасної поп- і електронної сцени.

Також 28 березня День народження пральної машинки. Саме 28 березня 1797 року американець Натаніель Бріггс отримав перший патент на пристрій для прання одягу. Його винахід став початком еволюції техніки, яка значно полегшила побут людей. Спочатку пральні машини були механічними й вимагали ручної праці, але з часом вони вдосконалювалися і стали автоматичними.