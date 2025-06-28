Яке свято 28 червня 2025 року / © ТСН

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28 червня 2025 року — субота. 1221-й день війни в Україні.

Яке сьогодні церковне свято за новим календарем

Сьогодні, 28 червня, віряни святкують перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана. Святі Кір та Іван є ранньохристиянськими мучениками, які були відомими цілителями. Вони не брали грошей за свою роботу, допомагаючи людям за прикладом Ісуса Христа.

Саме 28 червня відбулося перенесення їхніх мощей з міста Канопуса (недалеко від Олександрії) до Менути (Манутісу) у новозбудований храм. Ініціатором перенесення став святий Кирило Олександрійський, патріарх, який жив в V столітті.

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Що не можна робити 28 червня

Не слід відмовляти нужденним в допомозі — Кір та Іван були безсрібниками, а тому варто уникати жадібності.

Не можна працювати фізично — краще присвятити день молитві.

Забороняється сваритися, лихословити — будь-яке погане слово повернеться до вас.

Народні прикмети і традиції на 28 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сухий день — до погожого літа;

вранці туман стелиться низько по землі — буде великий урожай грибів;

дощить на Кіра і Івана — чекайте на мінливу погоду протягом семи днів;

сонце сідає в хмари — наступного дня дощитиме;

бджоли повилітали з вуликів вранці — до теплого і сухого дня;

вітер протягом дня змінює напрямок — до неспокійного і мінливого літа.

28 червня сонце сідає в хмари — наступного дня дощитиме / © unsplash.com

В народі 28 червня носило назву Кір і Іван на честь двох мучеників та безсрібників. За звичаєм наші предки цього дня збирали цілющі трави, а також молилися святим за здоров’я.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 червня

Які сьогодні іменини: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Юліана.

Талісманом людини, народженої 28 червня, є нефрит. У китайській традиції він уособлював мудрість, духовну силу й безсмертя. До європейських країн нефрит дійшов набагато пізніше — лише у XIX столітті, коли його почали відкривати для себе як культурне та декоративне надбання Сходу.

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Цього дня народилися:

1980 рік — Юрій Барабаш, український правник-конституціоналіст, представник Харківської школи конституційного права;

1991 рік — Артем Пивоваров, український співак, автор пісень, продюсер;

2002 рік — Марта Костюк, українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.

Пам’ятні дати 28 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 червня:

1389 рік — на Косовому полі відбувається одна з найвідоміших битв середньовічних Балкан — зіткнення між сербськими військами та Османською імперією;

1569 рік — у місті Любліні укладають унію, що об’єднала Польське Королівство з Великим князівством Литовським у єдину федеративну державу — Річ Посполиту;

1635 рік — Франція закріплює свої колоніальні інтереси у Карибському басейні, заснувавши колонію Гваделупа;

1644 рік — на театральній сцені вперше з’явивляється Жан Батист Поклен під псевдонімом Мольєр;

1648 рік — Семен Дежньов вирушає у свою велику експедицію, яка завершується відкриттям Північного морського шляху;

1651 рік — починається Берестецька битва — грандіозне протистояння військ Богдана Хмельницького з армією Речі Посполитої під проводом короля Яна II Казимира;

1663 рік — в Ніжині відбувається Чорна рада, за результатами якої гетьманом Лівобережної України обирають промосковськи орієнтованого Івана Брюховецького;

1778 рік — під час Війни за незалежність США стається Монмутське побоїще — одна з вирішальних битв між американськими колоністами та британськими військами;

1812 рік — армія Наполеона Бонапарта входить до Вільна, почавши масштабне вторгнення на територію Російської імперії;

1902 рік — конгрес США надає президентові повноваження на придбання прав у французької «Панамської компанії» та укладення угоди з Колумбією для будівництва Панамського каналу;

1914 рік — в Сараєві здійснюють замах на ерцгерцога Франца Фердінанда — престолонаслідника Австро-Угорщини, його смерть стає формальним приводом до початку Першої світової війни;

1917 рік — Мала Рада формує перший український уряд — Генеральний Секретаріат, поклавши початок державному устрою УНР;

1919 рік — підписують Версальський договір, який офіційно завершує Першу світову війну та започатковує нову політичну мапу Європи;

1934 рік — в США ухвалюють закон Фрейзера-Лемке, спрямований на підтримку фермерів, які страждали від боргової кризи в роки Великої депресії;

1941 рік — створюють перший загін Поліської Січі — збройного формування УПА під проводом Тараса Бульби-Боровця;

1956 рік — у польському місті Познань спалахують масові протести робітників, які вийшли під гаслами «Свободи! Хліба! Бога! Геть комунізм!»;

1988 рік — Папа Іван Павло II оприлюднює апостольську конституцію «Pastor Bonus»;

1989 рік — в Києві відбувається прощальний матч легендарного футболіста Олега Блохіна, у якому збірна СРСР грає проти збірної світу;

1992 рік — корабель «Сигнальщик» стає першим на Чорному морі, що піднімає український національний прапор, підтвердивши державний суверенітет України на морі;

1996 рік — після безперервного 23-годинного засідання Верховна Рада України ухвалює Конституцію України;

2012 рік — Генеральна Асамблея ООН офіційно проголошує 20 березня Міжнародним днем щастя.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

28 червня в Україні святкують День Конституції / © Фото з відкритих джерел

28 червня в Україні святкують День Конституції. Саме цього дня 1996 року Верховна Рада України ухвалила основний документ держави, закріпивши її суверенітет, демократичний устрій, права та свободи громадян. Відтоді в Україні це офіційне державне свято і вихідний (через дію закону «Про Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткові вихідні скасовано).

Також 28 червня Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. День було створено, щоб нагадати, що домашні тварини не є забавкою на деякий час. Це живі істоти, які потребують догляду, уваги, любові та відповідальності. Відмова від домашніх тварин призводить до їхніх страждань, хвороб та навіть смерті.

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А ще 28 червня Міжнародного дня поінформованості про сколіоз. Сколіоз є патологічним відхиленням хребта, яке найчастіше розвивається у дитячому чи підлітковому віці. Він може призводити до порушення постави, болю в спині, проблем із диханням.

28 червня святкують Міжнародний день амброзії. Цікаве, хоча поки ще не дуже поширене свято, яке присвячене рослині, що відома своїм впливом на людей з алергіями. Головна мета цього дня полягає в поширені інформації про амброзію. Свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2011 року.

Також 28 червня Всесвітній день смурфиків. Припадає на найближчу до 25 червня суботу. Смурфики — вигадані істоти синього кольору, які живуть у чарівному лісі в будиночках-грибах.

А ще 28 червня Міжнародний день соціального бізнесу. Свято, що покликане підкреслити важливість соціального підприємництва у світі та популяризувати бізнеси з комерційними цілями.

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28 червня святкують Міжнародний день пірсингу. Свято присвячене мистецтву пірсингу — проколюванню шкіри чи інших тканин (носа, губ, вух тощо) для вставлення прикрас.