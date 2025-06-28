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Яке сьогодні, 28 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Сьогодні, 28 червня, День Конституції України. Віряни вшановують перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана. До Нового року залишилося 186 днів.
28 червня 2025 року — субота. 1221-й день війни в Україні.
Яке сьогодні церковне свято за новим календарем
Сьогодні, 28 червня, віряни святкують перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана. Святі Кір та Іван є ранньохристиянськими мучениками, які були відомими цілителями. Вони не брали грошей за свою роботу, допомагаючи людям за прикладом Ісуса Христа.
Саме 28 червня відбулося перенесення їхніх мощей з міста Канопуса (недалеко від Олександрії) до Менути (Манутісу) у новозбудований храм. Ініціатором перенесення став святий Кирило Олександрійський, патріарх, який жив в V столітті.
Що не можна робити 28 червня
Не слід відмовляти нужденним в допомозі — Кір та Іван були безсрібниками, а тому варто уникати жадібності.
Не можна працювати фізично — краще присвятити день молитві.
Забороняється сваритися, лихословити — будь-яке погане слово повернеться до вас.
Народні прикмети і традиції на 28 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
теплий і сухий день — до погожого літа;
вранці туман стелиться низько по землі — буде великий урожай грибів;
дощить на Кіра і Івана — чекайте на мінливу погоду протягом семи днів;
сонце сідає в хмари — наступного дня дощитиме;
бджоли повилітали з вуликів вранці — до теплого і сухого дня;
вітер протягом дня змінює напрямок — до неспокійного і мінливого літа.
В народі 28 червня носило назву Кір і Іван на честь двох мучеників та безсрібників. За звичаєм наші предки цього дня збирали цілющі трави, а також молилися святим за здоров’я.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 червня
Які сьогодні іменини: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Юліана.
Талісманом людини, народженої 28 червня, є нефрит. У китайській традиції він уособлював мудрість, духовну силу й безсмертя. До європейських країн нефрит дійшов набагато пізніше — лише у XIX столітті, коли його почали відкривати для себе як культурне та декоративне надбання Сходу.
Цього дня народилися:
1980 рік — Юрій Барабаш, український правник-конституціоналіст, представник Харківської школи конституційного права;
1991 рік — Артем Пивоваров, український співак, автор пісень, продюсер;
2002 рік — Марта Костюк, українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.
Пам’ятні дати 28 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 28 червня:
1389 рік — на Косовому полі відбувається одна з найвідоміших битв середньовічних Балкан — зіткнення між сербськими військами та Османською імперією;
1569 рік — у місті Любліні укладають унію, що об’єднала Польське Королівство з Великим князівством Литовським у єдину федеративну державу — Річ Посполиту;
1635 рік — Франція закріплює свої колоніальні інтереси у Карибському басейні, заснувавши колонію Гваделупа;
1644 рік — на театральній сцені вперше з’явивляється Жан Батист Поклен під псевдонімом Мольєр;
1648 рік — Семен Дежньов вирушає у свою велику експедицію, яка завершується відкриттям Північного морського шляху;
1651 рік — починається Берестецька битва — грандіозне протистояння військ Богдана Хмельницького з армією Речі Посполитої під проводом короля Яна II Казимира;
1663 рік — в Ніжині відбувається Чорна рада, за результатами якої гетьманом Лівобережної України обирають промосковськи орієнтованого Івана Брюховецького;
1778 рік — під час Війни за незалежність США стається Монмутське побоїще — одна з вирішальних битв між американськими колоністами та британськими військами;
1812 рік — армія Наполеона Бонапарта входить до Вільна, почавши масштабне вторгнення на територію Російської імперії;
1902 рік — конгрес США надає президентові повноваження на придбання прав у французької «Панамської компанії» та укладення угоди з Колумбією для будівництва Панамського каналу;
1914 рік — в Сараєві здійснюють замах на ерцгерцога Франца Фердінанда — престолонаслідника Австро-Угорщини, його смерть стає формальним приводом до початку Першої світової війни;
1917 рік — Мала Рада формує перший український уряд — Генеральний Секретаріат, поклавши початок державному устрою УНР;
1919 рік — підписують Версальський договір, який офіційно завершує Першу світову війну та започатковує нову політичну мапу Європи;
1934 рік — в США ухвалюють закон Фрейзера-Лемке, спрямований на підтримку фермерів, які страждали від боргової кризи в роки Великої депресії;
1941 рік — створюють перший загін Поліської Січі — збройного формування УПА під проводом Тараса Бульби-Боровця;
1956 рік — у польському місті Познань спалахують масові протести робітників, які вийшли під гаслами «Свободи! Хліба! Бога! Геть комунізм!»;
1988 рік — Папа Іван Павло II оприлюднює апостольську конституцію «Pastor Bonus»;
1989 рік — в Києві відбувається прощальний матч легендарного футболіста Олега Блохіна, у якому збірна СРСР грає проти збірної світу;
1992 рік — корабель «Сигнальщик» стає першим на Чорному морі, що піднімає український національний прапор, підтвердивши державний суверенітет України на морі;
1996 рік — після безперервного 23-годинного засідання Верховна Рада України ухвалює Конституцію України;
2012 рік — Генеральна Асамблея ООН офіційно проголошує 20 березня Міжнародним днем щастя.
Яке сьогодні свято в Україні і світі
28 червня в Україні святкують День Конституції. Саме цього дня 1996 року Верховна Рада України ухвалила основний документ держави, закріпивши її суверенітет, демократичний устрій, права та свободи громадян. Відтоді в Україні це офіційне державне свято і вихідний (через дію закону «Про Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткові вихідні скасовано).
Також 28 червня Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. День було створено, щоб нагадати, що домашні тварини не є забавкою на деякий час. Це живі істоти, які потребують догляду, уваги, любові та відповідальності. Відмова від домашніх тварин призводить до їхніх страждань, хвороб та навіть смерті.
А ще 28 червня Міжнародного дня поінформованості про сколіоз. Сколіоз є патологічним відхиленням хребта, яке найчастіше розвивається у дитячому чи підлітковому віці. Він може призводити до порушення постави, болю в спині, проблем із диханням.
28 червня святкують Міжнародний день амброзії. Цікаве, хоча поки ще не дуже поширене свято, яке присвячене рослині, що відома своїм впливом на людей з алергіями. Головна мета цього дня полягає в поширені інформації про амброзію. Свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2011 року.
Також 28 червня Всесвітній день смурфиків. Припадає на найближчу до 25 червня суботу. Смурфики — вигадані істоти синього кольору, які живуть у чарівному лісі в будиночках-грибах.
А ще 28 червня Міжнародний день соціального бізнесу. Свято, що покликане підкреслити важливість соціального підприємництва у світі та популяризувати бізнеси з комерційними цілями.
28 червня святкують Міжнародний день пірсингу. Свято присвячене мистецтву пірсингу — проколюванню шкіри чи інших тканин (носа, губ, вух тощо) для вставлення прикрас.