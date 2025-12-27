Яке свято 28 грудня 2025 року / © ТСН

28 грудня 2025 року — неділя. 1403-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

28 грудня віряни святкують День пам'яті святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії

Завтра, 28 грудня, віряни святкують День пам’яті святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії. У 303–304 роках імператори Діоклетіан і Максиміан розпочали так зване Велике гоніння на християн — наймасштабніше в історії Римської імперії. Християн змушували зрікатися віри, приносити жертви язичницьким богам, знищували храми й святі книги. Відмова означала тортури або смерть. За церковним переданням, близько 2000 християн — чоловіків, жінок і дітей — зібралися в одному з храмів Нікодимії для спільної молитви. Воїни оточили будівлю та за наказом влади підпалили храм, не дозволивши вірянам вийти.

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно. Саме цього дня 1895 року в Парижі брати Огюст і Луї Люм’єр провели перший у світі публічний платний кіносеанс у підвалі «Гран-кафе» на бульварі Капуцинок. Цю подію вважають народженням кінематографа. Глядачі побачили кілька коротких стрічок, серед яких легендарний фільм «Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота». За переказами, рух поїзда на екрані настільки вразив публіку, що деякі люди інстинктивно відступали, сприймаючи зображення як реальність.

28 грудня День календаря

Також 28 грудня День календаря. У багатьох культурах календар мав сакральне значення, а дні сонцестоянь і рівнодень вважалися моментами сили, переходу й перезавантаження. День календаря нагадує: час — наш найцінніший ресурс, а календар — лише інструмент, який допомагає прожити його усвідомлено.

28 грудня День гри в карти

А ще 28 грудня День гри в карти. Дата символічна: кінець року традиційно асоціюється з дозвіллям, сімейними та дружніми зустрічами, коли саме картярські ігри стають частиною теплого спільного часу. Гральні карти з’явилися у Китаї приблизно в IX столітті, а згодом поширилися на Близький Схід і в Європу. Уже в Середньовіччі карти були популярними як серед знаті, так і серед простого люду.