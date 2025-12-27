ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Яке завтра, 28 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 28 грудня, Міжнародний день кіно. Віряни вшановують пам’ять святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії. До Нового року залишилося 3 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 28 грудня 2025 року

Яке свято 28 грудня 2025 року / © ТСН

28 грудня 2025 року — неділя. 1403-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

28 грудня віряни святкують День пам’яті святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії / © pexels.com

28 грудня віряни святкують День пам’яті святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії / © pexels.com

Завтра, 28 грудня, віряни святкують День пам’яті святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії. У 303–304 роках імператори Діоклетіан і Максиміан розпочали так зване Велике гоніння на християн — наймасштабніше в історії Римської імперії. Християн змушували зрікатися віри, приносити жертви язичницьким богам, знищували храми й святі книги. Відмова означала тортури або смерть. За церковним переданням, близько 2000 християн — чоловіків, жінок і дітей — зібралися в одному з храмів Нікодимії для спільної молитви. Воїни оточили будівлю та за наказом влади підпалили храм, не дозволивши вірянам вийти.

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно / © pexels.com

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно / © pexels.com

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно. Саме цього дня 1895 року в Парижі брати Огюст і Луї Люм’єр провели перший у світі публічний платний кіносеанс у підвалі «Гран-кафе» на бульварі Капуцинок. Цю подію вважають народженням кінематографа. Глядачі побачили кілька коротких стрічок, серед яких легендарний фільм «Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота». За переказами, рух поїзда на екрані настільки вразив публіку, що деякі люди інстинктивно відступали, сприймаючи зображення як реальність.

28 грудня День календаря / © pexels.com

28 грудня День календаря / © pexels.com

Також 28 грудня День календаря. У багатьох культурах календар мав сакральне значення, а дні сонцестоянь і рівнодень вважалися моментами сили, переходу й перезавантаження. День календаря нагадує: час — наш найцінніший ресурс, а календар — лише інструмент, який допомагає прожити його усвідомлено.

28 грудня День гри в карти / © pexels.com

28 грудня День гри в карти / © pexels.com

А ще 28 грудня День гри в карти. Дата символічна: кінець року традиційно асоціюється з дозвіллям, сімейними та дружніми зустрічами, коли саме картярські ігри стають частиною теплого спільного часу. Гральні карти з’явилися у Китаї приблизно в IX столітті, а згодом поширилися на Близький Схід і в Європу. Уже в Середньовіччі карти були популярними як серед знаті, так і серед простого люду.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie