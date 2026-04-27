28 квітня 2026 року — вівторок. 1524-й день війни в Україні.

Завтра, 28 квітня, віряни святкують День пам’яті святих апостолів Ясона і Сосіпатра. Ясон походив із Тарсу (Мала Азія), а Сосіпатр — з Ахайї (Греція). Вони разом здійснювали місіонерську діяльність, проповідуючи християнство серед язичників. За переданням, апостоли вирушили на острів Корфу, де навернули багатьох людей до віри. За свою проповідь вони зазнали переслідувань і були ув’язнені, але навіть у в’язниці продовжували навертати інших. Зрештою, їхня проповідь дала плоди: правитель острова прийняв християнство, і апостоли змогли відкрито поширювати віру.

28 квітня в Україні святкують День охорони праці. Його мета — привернути увагу до безпеки праці, збереження життя і здоров’я працівників. Дата обрана невипадково: вона збігається зі Всесвітнім днем охорони праці, який запровадила Міжнародна організація праці. В Україні це свято офіційно встановили 2006 року. Цього дня проводять інформаційні кампанії, семінари, навчання з техніки безпеки, а також вшановують пам’ять працівників, які загинули або постраждали на виробництві.

Також 28 квітня Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці. Його присвячено вшануванню людей, які загинули, отримали травми або втратили здоров’я внаслідок нещасних випадків чи професійних захворювань на роботі. Цей день тісно пов’язаний із Міжнародною організацією праці, яка підтримує ініціативи щодо підвищення безпеки праці, а також із Всесвітній день охорони праці, що має профілактичний характер.

А ще 28 квітня День працівників швидкої медичної допомоги в Україні. Це відносно молоде свято, запроваджене для вшанування лікарів, фельдшерів, медсестер і водіїв, які щодня рятують життя у найкритичніші моменти. Працівники екстреної медицини першими прибувають на виклики — від серцевих нападів і травм до ДТП та надзвичайних ситуацій. Їхня робота вимагає високого професіоналізму, швидкої реакції та витримки, адже рішення часто доводиться ухвалювати за лічені хвилини.

28 квітня святкують Всесвітній день заплати наперед. Його ідея полягає у простому, але сильному принципі: зроби добру справу для іншої людини не в очікуванні подяки, а з надією, що вона передасть добро далі. Концепція «pay it forward» набула популярності завдяки фільму «Заплати наперед», у якому герой пропонує людям не повертати добро йому, а допомогти ще трьом іншим.

Також 28 квітня День хімічної безпеки. Його ідея тісно пов’язана з питаннями охорони праці та екологічної безпеки: контроль використання токсичних речовин, запобігання аваріям на виробництві, правильне зберігання та утилізація хімікатів. Цього дня зазвичай проводять інформаційні заходи, навчання для працівників підприємств, екологічні акції та просвітницькі кампанії. Особливу увагу приділяють тому, як хімічні речовини впливають на здоров’я людей і стан довкілля.