Яке свято 28 квітня 2025 року / © ТСН

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28 квітня 2025 року — понеділок. 1160-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 28 квітня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Максима і Дади. Згідно з церковним переданням, святі були представниками високого соціального стану — ймовірно, воїнами або державними службовцями Римської імперії. Після навернення до християнства вони відкрито і безстрашно сповідували свою віру в Єдиного Бога, чим викликали гнів язичницької влади. За наказом місцевих правителів святі Максим і Дада були ув’язнені й піддані численним жорстоким катуванням з метою примусити їх до відступництва та принесення жертви язичницьким божествам. Однак, виявивши надзвичайну мужність і духовну стійкість, святі відмовилися зректися Христа, залишаючись непохитними у вірі навіть перед лицем смерті.

Після невдалих спроб примусу та знущань, мучеників було страчено — найімовірніше, шляхом усічення мечем. Їхній подвиг став яскравим свідченням глибокої довіри до Бога та прикладом істинного християнського сповідання, що не боїться ані страждання, ані загибелі.

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Що не можна робити 28 квітня

Забороняється займатися важкою фізичною працею без крайньої потреби — рекомендовано утриматися від буденних робіт, польових робіт і хатньої рутини.

Не слід починати нові справи, особливо пов’язані з грошима — вважалося, що потрібно дбати про духовне, а не про матеріальне.

Не можна влаштовувати сварки, чвари — вони вважалися особливо шкідливими і могли “відгукнутися” на весь рік.

Народні прикмети і традиції на 28 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо цього дня жаби дружно кумкають у ставках — літо буде тепле і врожайне;

якщо йде дощ — усе літо буде мокрим, але врожайним;

якщо день вітряний — літо буде з бурями, а врожай зернових може постраждати;

ясний світанок і зоряне небо на ранок — до теплої, сухої весни й раннього літа;

якщо ніч проти 28 квітня тепла, без заморозків — сади цвістимуть рясно, бджоли працюватимуть активно.

28 квітня йде дощ — усе літо буде мокрим, але врожайним / © unsplash.com

В народі 28 квітня носило назву Пудів день. Назва походить від імені одного з апостолів, пам’ять яких у церковному календарі вшановується саме цього дня — апостола Пуда. Усе, що посієш або посадиш у Пудів день, вважалося “на силу” — бо природа вже “набрала пудової ваги” (тобто в повному розквіті).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 квітня

Які завтра іменини: Віталій, Кирило, Максим, Ганна.

Талісманом людини, народженої 28 квітня є чароїт. Із давніх часів чароїту приписували надприродні властивості. Люди були переконані, що цей мінерал здатен впливати на тонкі енергетичні потоки, зокрема — дарувати внутрішній спокій і сприяти налагодженню гармонійних взаємин між людьми.

Цього дня народилися:

1868 рік — Георгій Вороний, український математик, творець геометрії чисел, зробив значний внесок у розвиток сучасної інформатики;

1875 рік — Модест Сосенко, український художник-монументаліст, майстер релігійного та світського малярства, портретист, пейзажист, ілюстратор;

1928 рік — Петро Китастий, бандурист, заступник диригента Української капели бандуристів ім. Т. Г. Шевченка.

Пам’ятні дати 28 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 квітня:

1180 рік — 14-річний французький король Філіпп II Август уклав шлюб з Ізабелою, вдовою графа Фландрії;

1220 рік — Покладено початок будівництву кафедрального собору в Солсбері, який став одним із найстаріших і найвражаючих храмів в Англії;

1503 рік — В битві при Серіньйолі (Італія) іспанські війська розгромили французів, що призвело до того, що Неаполітанське королівство стало частиною Іспанії;

1512 рік — В битві під Вишнівцем (Лопушним) польсько-литовська армія на чолі з гетьманом Костянтином Острозьким здобула перемогу над кримськими татарами;

1563 рік — Іван Федоров і Петро Мстиславець розпочали друк першої книги;

1599 рік — Англійський парламент ухвалив загальну молитовну книгу для Англіканської церкви;

1621 рік — Українські православні священники випустили “Протестацію”, в якій обґрунтували законність відновлення православної ієрархії;

1635 рік — Франція та Швеція уклали воєнний союз;

1686 рік — Вийшов перший том основної праці Ісаака Ньютона “Принципи”;

1709 рік — Шведські війська під командуванням Карла XII та український гетьман Іван Мазепа розпочали облогу Полтави;

1784 рік — У Франції Лонуа і Ж. Б’єнвеню презентували першу офіційно визнану рухому модель гелікоптера;

1788 рік — Меріленд став сьомим штатом США;

1794 рік — Відбулося страчення адмірала графа д’Естана, колишнього командувача французьким флотом, революційним трибуналом у Франції;

1796 рік — Сардинське королівство підписало мирний договір з Францією;

1809 рік — Прусський офіцер Фердинанд фон Шилл вивів гусарський полк з Берліна для повстання проти французької окупації, але заколот зазнав поразки.

1814 рік — Наполеон вирушив у заслання на острів Ельба;

1817 рік — США і Велика Британія уклали угоду щодо обмеження чисельності військових флотів на Великих озерах;

1862 рік — Під час Громадянської війни в США флот адмірала Девіда Фаррагута захопив порт і місто Новий Орлеан;

1879 рік — У Тирново було ухвалено Конституцію Болгарії;

1908 рік — Засновано Всесвітню асоціацію есперанто;

1910 рік — Клод Грехем-Уайт здійснив перший в Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані;

1914 рік — В США було запатентовано повітряний кондиціонер;

1918 рік — Австро-німецькі війська припинили засідання Української Центральної Ради, яка обговорювала проект Конституції УНР;

1919 рік — Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй;

1919 рік — У Рівному отаман Оскілко спробував здійснити переворот проти Директорії УНР, заарештувавши уряд на чолі з Борисом Мартосом;

1923 рік — В Лондоні відкрито стадіон “Вемблі”;

1932 рік — Оголошено про відкриття вакцини проти жовтої гарячки;

1939 рік — Адольф Гітлер заявив про денонсацію Польсько-Німецького договору про ненапад та Англо-Німецького морського договору;

1943 рік — У Львові німецька влада оголосила про створення дивізії “Галичина”;

1945 рік — У Берліні відбулися жорстокі вуличні бої;

1947 рік — Польська комуністична влада розпочала операцію “Вісла” — виселення українців із західних територій;

1947 рік — Тур Хеєрдал вирушив на бальсовому плоті в подорож через Тихий океан;

1948 рік — Арабські війська захопили Яффу (Ізраїль);

1952 рік — Підписано мирний договір з Японією, що завершило повоєнну окупацію країни;

1957 рік — Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів;

1965 рік — Американські десантники захопили Домініканську республіку за підтримки морської піхоти;

1967 рік — Американського боксера Кассіуса Клея позбавили прав брати участь у поєдинках через відмову служити в армії;

1968 рік — В Нью-Йорку на Бродвеї відбулася прем’єра мюзиклу “Волосся”;

1969 рік — Шарль де Голль пішов у відставку з посади президента Франції;

1987 рік — У США вперше випущено компакт-диск;

1996 рік — Тед Мартін встановив рекорд, закинувши 5221 штрафний баскетбольний кидок;

1999 рік — Конгрес США ухвалив рішення щодо нанесення авіаударів по Югославії;

2000 рік — Туреччина, Азербайджан і Грузія підписали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан;

2001 рік — Денніс Тіто став першим космічним туристом;

2021 рік — Почалася прикордонна війна між Таджикистаном і Киргизстаном;

2022 рік — Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз для України.

Яке завтра свято в Україні і світі

28 квітня День працівників швидкої медичної допомоги в Україні / © Національна поліція України

28 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день заплати наперед. Він має на меті спонукати людей до здійснення добрих вчинків без очікування будь-якої винагороди. Ідея полягає в тому, щоб кожен виявляв доброту і допомагав іншим без зворотної вигоди для себе, а отриману допомогу передавати далі, створюючи таким чином ланцюг альтруїзму.

Цей день був натхненний книгою “Pay It Forward” Кетрін Райан Гайде, у якій герої пропонують не просто зробити добрий вчинок, а й передавати допомогу іншим без очікування взаємного відгуку. Таким чином, ідея передбачає, що щоденні акти доброти можуть стати основою для глобального руху, який позитивно змінює суспільство.

Також 28 квітня День працівників швидкої медичної допомоги в Україні. Присвячений вшануванню людей, чия робота полягає в наданні невідкладної медичної допомоги у критичних ситуаціях. Цей день є нагодою віддати належне лікарям, фельдшерам, водіям, диспетчерам та іншим медичним працівникам, які цілодобово працюють на передовій боротьби за здоров’я і життя громадян.

Свято було встановлено в Україні для підвищення значення цієї професії, яка часто стає вирішальною в екстремальних умовах. Офіційно День працівників швидкої медичної допомоги був введений 2013 року, однак ідея визнати заслуги медиків екстрених служб існувала задовго до цього.

А ще 28 квітня День біологічного годинника. Має на меті привернути увагу до значення біологічних ритмів, які регулюють різноманітні процеси в організмі людини. Ці ритми визначають цикли сну, активності, метаболізму та багато інших фізіологічних функцій, які важливі для нормального функціонування організму.

Це свято було засновано з метою підвищення обізнаності про роль циркадних ритмів у житті людини та важливість підтримки здорового режиму дня. Вивчення біологічних годинників стало основою для нових наукових досягнень у галузі хронобіології, що дозволяє краще розуміти, як біоритми впливають на здоров’я.

28 квітня святкують День хімічної безпеки. Покликаний привернути увагу до важливості забезпечення безпеки при використанні хімічних речовин у різних сферах життєдіяльності людини. Це свято підкреслює необхідність ретельного дотримання правил і стандартів, щоб зменшити ризики для здоров’я людей та зберегти навколишнє середовище від небезпечних наслідків хімічних забруднень.

Також 28 квітня Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці. Він є важливим заходом, спрямованим на вшанування пам’яті тих працівників, які загинули або постраждали через нещасні випадки чи хвороби, спричинені умовами праці. Цей день також має на меті підвищення обізнаності про необхідність покращення безпеки на робочих місцях і збереження життя та здоров’я працівників.

А ще 28 квітня День охорони праці в Україні та Всесвітній день охорони праці (заснований 2003 року). Він є важливим етапом у поширенні знань і підвищенні усвідомленості щодо необхідності забезпечення безпеки на робочих місцях. Це свято покликане привернути увагу суспільства та роботодавців до проблеми охорони здоров’я працівників і запобігання нещасним випадкам на виробництві.