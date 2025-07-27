Яке свято 28 липня 2025 року / © ТСН

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28 липня 2025 року — понеділок. 1251-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 28 липня, віряни святкують день пам’яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Прохор був одним із сімдесяти апостолів, яких Ісус Христос послав проповідувати Євангеліє. У Діяннях святих апостолів (6:5) Прохор згадується як один із перших семи дияконів, яких обрали для служіння, щоб допомагати апостолам, зокрема розподіляти їжу вдовам і піклуватися про потреби громади. Після служіння в Єрусалимі, за церковною традицією, Прохор проповідував у Віфінії (Мала Азія) та помер як мученик.

Никанор також був одним із перших семи дияконів, обраних апостолами для допомоги у розподілі їжі та турботі про бідних (Дії 6:5). За переказами, він мав особливо рішучий і ревний характер у служінні. Традиційно вважають, що Никанор проповідував у Єгипті та був там страчений за віру, ставши мучеником.

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Тимон — ще один із семи дияконів (Дії 6:5), який служив у Єрусалимській Церкві, підтримуючи апостолів у повсякденних справах. За церковною традицією, після своєї служби в Єрусалимі він проповідував в інших країнах, зокрема в Африці, і також прийняв мученицьку смерть за Христа.

Пармен не входив до числа семи дияконів, але був одним із сімдесяти апостолів. Він згадується в Новому Заповіті (Римлянам 16:14), де апостол Павло вітає його серед інших вірних у Римі. За церковними переказами, Пармен проповідував у Фригії (Мала Азія) і загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити 28 липня

Не можна надто інтенсивно працювати — це день пам’яті і молитви.

Не рекомендується веселитися, розважатися — розваги суперечать духу цього дня.

Не варто влаштовувати конфлікти — затягнуться надовго.

Народні прикмети і традиції на 28 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна і тепла погода — чекайте на хороший урожай зерна;

гримить гроза — буде багатий урожай;

північний вітер — до теплого і ясного кінця літа;

вранці 28 липня туман — буде вогка погода кілька днів поспіль;

сухий і сонячний день — чекайте на теплу осінь.

28 липня гримить гроза — буде багатий урожай / © unsplash.com

В народі 28 липня носило назву Прохорові святки. Цей день вважали важливим для початку завершальних робіт у полі або в саду, адже він припадав на кінець липня — час підготовки до жнив і збору врожаю.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 липня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена.

Талісманом людини, народженої 28 липня є родоніт. Його вважають коштовним каменем, що випромінює ніжну жіночу енергію. Його особливо радять носити молодим дівчатам, які прагнуть знайти свій шлях і справжнє призначення в житті.

Цього дня народилися:

1940 рік — Володимир Симоненко, український джазовий піаніст, музикознавець;

1983 рік — Сергій Пономаренко, офіцер ЗСУ, Герой України;

1987 рік — Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського “Динамо”.

Пам’ятні дати 28 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 липня:

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1497 рік — у військовому таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видає грамоту, якою місто Луцьк переводять з волинського на маґдебурзьке право самоврядування;

1588 рік — поблизу берегів Британії з’являється Непереможна Армада — величезний іспанський флот із 130 кораблів, 8 тисяч моряків і 19 тисяч солдатів, що вирушає з Лісабона на завоювання Англії;

1648 рік — завершується тривала та кривава битва під Полонним, де війська Речі Посполитої під командуванням князя Іремії Вишневецького протистояли козацько-селянському війську Кривоноса;

1656 рік — розпочинається Варшавська битва (28–30 липня), у якій війська Речі Посполитої разом із Кримським ханством протистояли силам Швеції та Бранденбургу;

1697 рік — експедиція козака Володимира Атласова висаджується на Камчатці, розпочинаючи освоєння цих земель;

1821 рік — Перу офіційно проголошує незалежність від іспанського панування;

1834 рік — відбувається урочисте відкриття Київського університету;

1858 рік — вперше застосовують відбитки пальців як метод ідентифікації;

1862 рік — у штаті Монтана (США) починається золота лихоманка;

1896 рік — на узбережжі Флориди засновують місто Маямі;

1914 рік — початок Першої світової війни;

1914 рік — після оголошення війни Сербії у Відні створюють військовий прес-штаб, який контролює інформацію для формування громадської думки через інтеграцію військових кореспондентів;

1916 рік — у Великій Британії забороняють імпорт опіуму та кокаїну;

1917 рік — Мала Рада УНР затверджує склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком;

1959 рік — у Великій Британії впроваджуюьб поштові індекси та починають використовувати сортувальні машини;

1991 рік — засновують Союз офіцерів України;

1992 рік — в Ісламській державі Афганістан жінкам забороняють з’являтися на телебаченні;

1994 рік — у Молдові приймають нову конституцію;

2000 рік — вперше святкують День системного адміністратора;

2014 рік — українські війська звільняють місто Авдіївку від російських окупантів.

Яке завтра свято в Україні і світі

28 липня Всесвітній день охорони природи / © unsplash.com

28 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з гепатитом. Гепатит — це запалення печінки, найчастіше спричинене вірусною інфекцією. Існує п’ять основних типів вірусного гепатиту: A, B, C, D і E. Найнебезпечнішими вважаються гепатити B і C, оскільки вони можуть призводити до хронічних уражень печінки, цирозу та раку печінки. Дата обрана на честь дня народження професора Баруха Самюеля Блумберга, який 1965 року відкрив вірус гепатиту B, а згодом розробив і вакцину проти нього. А 1976 року він отримав за це Нобелівську премію.

Також 28 липня Всесвітній день охорони природи. Це неофіційна, але широко підтримувана дата, яка привертає увагу людства до необхідності збереження довкілля, відновлення природних ресурсів та відповідального ставлення до планети. Хоча Всесвітній день охорони природи не закріплений офіційною резолюцією ООН, його відзначення підтримують екологічні організації по всьому світу. Ініціатива пов’язана з активізацією екологічного руху в середині XX століття, зокрема на хвилі світових дебатів про зміну клімату, вирубку лісів і забруднення океанів.

А ще 28 липня День пам’яті закатованих або загиблих у полоні. Нова пам’ятна дата, яка була встановлена Верховною Радою України 2025 року. Вона була запроваджена як нагадування про трагічні події, які сталися під час повномасштабного вторгнення РФ.