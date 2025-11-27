ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 28 листопада, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 листопада, День працівника системи фінансового моніторингу в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Стефана Нового. До Нового року залишилося 33 дні.

Яке свято 28 листопада 2025 року

Яке свято 28 листопада 2025 року / © ТСН

28 листопада 2025 року — п’ятниця. 1373-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 28 листопада, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Стефана Нового. Жив приблизно у 715–767 роках, походив з Константинополя. З юних років вирізнявся благочестям і прагненням до чернечого подвигу. Пройшовши послухи в декількох монастирях, він зрештою став духовним наставником багатьох ченців і мирян.

Відомо, що у віці 16 років Стефан прийняв чернечий постриг. Згодом оселився на горі Авксентії (біля Халкедона), де під керівництвом досвідчених старців пройшов сувору школу послуху й безперервної молитви. Після смерті свого наставника Авксентія саме Стефан був обраний ігуменом обителі.

З роками його духовний авторитет зростав. Його шанували як подвижника, що поєднував суворість аскези з м’яким і проникливим духовним керівництвом.

За часів імператора Костянтина V Копроніма (741–775) іконоборство набуло особливо жорстких форм. Преподобний Стефан відкрито виступив на захист шанування ікон, аргументуючи, що образ не є ідолом, а є свідченням Боговтілення та засобом піднесення думки до першообразу.

Його популярність серед народу й духовенства викликала занепокоєння влади. Імператорська адміністрація почала шукати привід до звинувачення. Проти Стефана висували вигадані обвинувачення — від непослуху до державної зради.

Після низки допитів та заслань Стефана ув’язнили в Константинополі. У тюрмі він зазнав численних катувань. Попри тиск, він не зрікся шанування ікон і не підписав жодних імператорських указів.

28 листопада 767 року Стефан Новий був страчений: солдати, підбурені чиновниками, вбили його камінням.

Що не можна робити 28 листопада

  • Не можна давати великих обіцянок — вони можуть «прив’язати» людину духовно.

  • Не слід проявляти жорстокості чи агресії — все, що погіршує стан душі: осуд, роздратування, негативні думки — вважається небажаним.

  • Заборонено шити чи різати тканину ввечері — щоб не «розрізати» добробут.

Народні прикмети і традиції на 28 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • ясний день — до морозної, але сухої зими;

  • сильний вітер — чекайте на заметілі і снігову зиму;

  • вранці туман — зима буде м’якою;

  • дощить — до пізньої, сирої і нестійкої зими;

  • вранішній іній вказує на сніг найближчим часом;

  • снігопад — чекайте на ранню і тривалу зиму.

28 листопада снігопад — чекайте на ранню і тривалу зиму / © unsplash.com

В народі 28 листопада носило назву Стефана Зимового. Так називали день на межі переходу до справжньої зимової пори. Вважалося, що «Стефан приводить зиму до хати», тому дата символізувала прихід холодів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 листопада

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Ганна.

Талісманом людини, народженої 28 листопада, є бірюза. Камінь, що сприяє спокійному сну й полегшує головний біль. Бірюза також позитивно впливає на ясність і гостроту зору.

Цього дня народилися:

  • 1890 рік — Зінаїда Тулуб, українська письменниця і перекладачка;

  • 1957 рік — Сергій Проскурня, український режисер;

  • 1990 рік — Ілля Ахметгарєєв, службовець ДСНС України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 28 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 листопада:

  • 1414 рік — у Богемії заарештовують діяча церковної реформації Яна Гуса;

  • 1520 рік — Фернан Магеллан уперше для європейців прокладає морський шлях між Атлантичним і Тихим океанами;

  • 1561 рік — Лівонський орден оголошує про власний розпуск, а його володіння переходять під контроль Польського королівства та Великого князівства Литовського;

  • 1627 рік — під час польсько-шведського протистояння відбувається морська битва біля Оливи, у якій флот Речі Посполитої завойовує перемогу;

  • 1654 рік — на Поділлі починається героїчна оборона козацької фортеці Буша проти військ Речі Посполитої;

  • 1917 рік — уряд більшовиків надсилає великим державам ноту із закликом до загального перемир’я; не отримавши відповіді, вирішує готувати окремі мирні переговори з Німецькою імперією;

  • 1921 рік — Всеукраїнський ЦВК ухвалює рішення про приєднання УСРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста;

  • 1928 рік — в Одеській окрузі створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію ім. Шевченка;

  • 1943 рік — у Тегерані стартує перша зустріч лідерів антигітлерівської коаліції — Сталіна, Рузвельта й Черчилля;

  • 1970 рік — «Червоні бригади» проводять свою дебютну терористичну акцію — серію вибухів на заводі «Pirelli» в Італії;

  • 1974 рік — у «Медісон-сквер-гарден» Джон Леннон виходить на сцену востаннє у своєму житті;

  • 1983 рік — уперше в історії американських космічних місій у складі екіпажу працює іноземець — фізик із ФРН Ульф Мербольд, учасник польоту шатла «Колумбія»;

  • 2000 рік — в Україні спалахує «касетний скандал»: Олександр Мороз оприлюднює записи з кабінету президента Кучми, що стосуються вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе;

  • 2004 рік — у Сєвєродонецьку відбувається з’їзд народних депутатів, переважно з Партії регіонів;

  • 2006 рік — Верховна Рада України визнає Голодомор геноцидом українського народу;

  • 2007 рік — у Маріуполі знаходять крокодила на ім’я Годзілла, який утік навесні з пересувного зоопарку;

  • 2008 рік — у Черкасах демонтують пам’ятник Леніну на центральній площі;

  • 2013 рік — офіційно формується народний рух «Правий сектор».

Яке завтра свято в Україні і світі

28 листопада Чорна п’ятниця / © unsplash.com

28 листопада в Україні святкують День працівника системи фінансового моніторингу. Система фінансового моніторингу включає перший (приватний) рівень — банки, страхові компанії, фондовий ринок, а також нефінансові установи (нотаріуси, аудитори тощо), і державний рівень, до якого належать правоохоронні органи, суди та державні регулятори. Свято було запроваджене указом президента України від 28 листопада 2020 року (№ 523/2020).

Також 28 листопада Чорна п’ятниця. Термін Black Friday (Чорна п’ятниця) виник у Філадельфії в 1960-х роках. Спочатку він описував хаотичний рух автомобілів і натовпів людей на вулицях після Дня подяки (четвертий четвер листопада), коли починався сезон передріздвяних закупів. Пізніше «чорною» п’ятницею стали називати день, коли магазини переходили з «червоного» (збиткового) балансу в «чорний» (прибутковий) через величезний обсяг продажів. Відбувається щороку наступного дня після Дня подяки, тобто четверта п’ятниця листопада.

А ще 28 листопада Всеукраїнський день логіста. Це день визнання важливої ролі логістів в економіці — адже логістика відповідає за ефективне переміщення і зберігання товарів, координацію ланцюгів постачання. Професійний статус логістів підкреслюється через обмін досвідом, презентацію нових технологій та тенденцій галузі. День логіста також спрямований на підтримку нового покоління фахівців — через конференції, семінари, ярмарки вакансій.

28 листопада святкують Всесвітній день милосердя. Він покликаний нагадати людям, що навіть маленькі добрі вчинки можуть змінювати життя на краще. Ця дата була обрана у зв’язку зі світовими програмами благодійності та діяльністю організацій, які займаються допомогою тим, хто цього потребує. Ідея дня народилася як спосіб підтримати волонтерів і благодійні організації, а також залучити до благодійності широку громадськість.

Також 28 листопада Міжнародний день системного інженера. Припадає на останню п’ятницю листопада. Метою є вшанування фахівців, які відповідають за складні системи: мережі, програмне забезпечення, безперебійну роботу ІТ-інфраструктури. Історія святкування веде початок від 2012 року. За словами засновника, Ніколаса Фурі (Nicholas Fourie), він хотів подякувати всім тим, хто «сидить за комп’ютером годинами щодня, щоб наше життя ставало кращим і простішим».

А ще 28 листопада Всесвітній день інформації. Він був створений, щоб підкреслити важливість інформації для сталого розвитку, звернути увагу на потребу міжнародної співпраці та обміну знаннями. Інформація — це потужний ресурс: у XXI столітті знання й дані визначають напрям розвитку суспільств і економік.

