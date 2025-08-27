- Дата публікації
Яке завтра, 28 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 28 серпня, Міжнародний день публічного читання коміксів. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Мойсея Мурина. До Нового року залишилося 125 днів.
28 серпня 2025 року — четвер. 1282-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 28 серпня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Мойсея Мурина. Він був ефіопом за походженням. В молоді роки вів розбійницький спосіб життя. Після деяких подій, які дуже його сколихнули, Мойсей вирішив залишити гріхи позаду. Він пішов до монастиря у Єгипті, де попросив прийняти його до чернечої громади. Хоча старці поставилися до розбійника з недовірою, проте зовсім скоро побачили у ньому справжнє щире покаяння. Мойсей став прикладом свідомості та смирення. Поступово він досягнув чистоти помислів і був поставленний як священник. У похилому віці, коли на монастир напали варвари, Мойсей відмовився втекти з братією. Він прийняв мученицьку смерть в своїй келії близько 400 року.
Що не можна робити 28 серпня
Не можна фізично працювати — будь-яка “груба” робота принесе нещастя.
Не слід позичати гроші в борг — винесете з дому добробут.
Забороняється починати нові справи — вважається, що вони не матимуть позитивного розвитку.
Народні прикмети і традиції на 28 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
тепла і ясна погода — осінь буде довгою та сухою;
вранці рясна роса — чекайте на гарну погоду найближчими днями;
дощить — до дощової осені та затяжної зими;
холодний день — буде рання та сувора зима;
вітер західний — чекайте на теплу зиму, східний — холодну, північний — морозну, а південний — м’яку.
В народі 28 серпня носило назву Мойсей Чорний. Все через колір його шкіри, адже він був темношкірим.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 серпня
Які завтра іменини: Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.
Талісманом людини, народженої 28 серпня, є гематит. Оберіг-камінь, який стоїть на сторожі свого власника, відвертаючи від нього небезпеку й усі ворожі чи шкідливі впливи.
Цього дня народилися:
1887 рік — Дмитро Дяченко український архітектор і громадський діяч;
1922 рік — Марія Лісовська, українська письменниця;
2000 рік — Юліан Ступак, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).
Пам’ятні дати 28 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 28 серпня:
1797 рік — Сполучені Штати змушені йти на поступки: вони погоджуються виплачувати Тунісу регулярний викуп в обмін на гарантію припинення нападів середземноморських піратів на американські торговельні кораблі;
1850 рік — у Веймарі відбувається довгоочікувана прем’єра опери Ріхарда Вагнера “Лоенґрін”;
1879 рік — після завершення британо-зулуської війни британська адміністрація заарештовує короля зулусів Сетшвайо, усуває його від влади й відправляє у вигнання з рідного Зулуленду;
1921 рік — у Києві більшовицька влада розстрілює 47 членів Центрального Українського Повстанського Комітету, серед них — співзасновник Української Військової Організації Іван Андрух та поет і воїн Григорій Чупринка;
1924 рік — у Грузії вибухає масове антирадянське повстання, відоме як Серпневий виступ, яке було жорстоко придушене більшовиками;
1925 рік — голова Раднаркому Олексій Риков підписує постанову, що легалізує відновлення виробництва горілки після років заборони;
1937 рік — у Японській імперії засновують компанію Toyota;
1941 рік — радянська влада ліквідовує Автономну РСР німців Поволжя, а усе німецьке населення цієї республіки було насильно виселене в Сибір та Середню Азію;
1946 рік — США накладають вето на прийняття до Організації Об’єднаних Націй Монгольської Народної Республіки та Народної Соціалістичної Республіки Албанії;
1963 рік — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні відбувається історичний Марш на підтримку громадянських прав: понад 200 тисяч учасників протестують проти расової дискримінації;
1988 рік — під час авіашоу на американській базі в Рамштайні (ФРН) три італійські літаки, що виконували фігури групового пілотажу, зіткнулися в повітрі;
1990 рік — Ірак оголошує окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменовує столицю Кувейт на Кадіму, створює район на честь Саддама Хусейна та встановдяє маріонетковий уряд на чолі з Алаа Хусейном;
1996 рік — лондонський суд офіційно розриває шлюб принца Чарльза та принцеси Діани, завершивши 15 років їхнього спільного життя і чотири роки фактичної розлуки;
1999 рік — у столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкривають найбільший архітектурний проєкт свого часу — Вежі Петронас: два 88-поверхові хмарочоси заввишки 452 метри кожен.
Яке завтра свято в Україні і світі
28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня народився один з найвпливовіших ілюстраторів та сценаристів коміксів — Джек Кірбі. Саме його роботи стали основою для багатьох коміксів Marvel. Започаткували свято 2010 року за ініціативи Сари Мореан та Браяна Гітера з метою популяризувати комікси та заохотити людей читати їх публічно, без сором’язливості.