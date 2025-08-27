Яке свято 28 серпня 2025 року / © ТСН

28 серпня 2025 року — четвер. 1282-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 28 серпня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Мойсея Мурина. Він був ефіопом за походженням. В молоді роки вів розбійницький спосіб життя. Після деяких подій, які дуже його сколихнули, Мойсей вирішив залишити гріхи позаду. Він пішов до монастиря у Єгипті, де попросив прийняти його до чернечої громади. Хоча старці поставилися до розбійника з недовірою, проте зовсім скоро побачили у ньому справжнє щире покаяння. Мойсей став прикладом свідомості та смирення. Поступово він досягнув чистоти помислів і був поставленний як священник. У похилому віці, коли на монастир напали варвари, Мойсей відмовився втекти з братією. Він прийняв мученицьку смерть в своїй келії близько 400 року.

Що не можна робити 28 серпня

Не можна фізично працювати — будь-яка “груба” робота принесе нещастя.

Не слід позичати гроші в борг — винесете з дому добробут.

Забороняється починати нові справи — вважається, що вони не матимуть позитивного розвитку.

Народні прикмети і традиції на 28 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепла і ясна погода — осінь буде довгою та сухою;

вранці рясна роса — чекайте на гарну погоду найближчими днями;

дощить — до дощової осені та затяжної зими;

холодний день — буде рання та сувора зима;

вітер західний — чекайте на теплу зиму, східний — холодну, північний — морозну, а південний — м’яку.

28 серпня тепла і ясна погода — осінь буде довгою та сухою / © unsplash.com

В народі 28 серпня носило назву Мойсей Чорний. Все через колір його шкіри, адже він був темношкірим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 серпня

Які завтра іменини: Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 28 серпня, є гематит. Оберіг-камінь, який стоїть на сторожі свого власника, відвертаючи від нього небезпеку й усі ворожі чи шкідливі впливи.

Цього дня народилися:

1887 рік — Дмитро Дяченко український архітектор і громадський діяч;

1922 рік — Марія Лісовська, українська письменниця;

2000 рік — Юліан Ступак, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).

Пам’ятні дати 28 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 серпня:

1797 рік — Сполучені Штати змушені йти на поступки: вони погоджуються виплачувати Тунісу регулярний викуп в обмін на гарантію припинення нападів середземноморських піратів на американські торговельні кораблі;

1850 рік — у Веймарі відбувається довгоочікувана прем’єра опери Ріхарда Вагнера “Лоенґрін”;

1879 рік — після завершення британо-зулуської війни британська адміністрація заарештовує короля зулусів Сетшвайо, усуває його від влади й відправляє у вигнання з рідного Зулуленду;

1921 рік — у Києві більшовицька влада розстрілює 47 членів Центрального Українського Повстанського Комітету, серед них — співзасновник Української Військової Організації Іван Андрух та поет і воїн Григорій Чупринка;

1924 рік — у Грузії вибухає масове антирадянське повстання, відоме як Серпневий виступ, яке було жорстоко придушене більшовиками;

1925 рік — голова Раднаркому Олексій Риков підписує постанову, що легалізує відновлення виробництва горілки після років заборони;

1937 рік — у Японській імперії засновують компанію Toyota;

1941 рік — радянська влада ліквідовує Автономну РСР німців Поволжя, а усе німецьке населення цієї республіки було насильно виселене в Сибір та Середню Азію;

1946 рік — США накладають вето на прийняття до Організації Об’єднаних Націй Монгольської Народної Республіки та Народної Соціалістичної Республіки Албанії;

1963 рік — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні відбувається історичний Марш на підтримку громадянських прав: понад 200 тисяч учасників протестують проти расової дискримінації;

1988 рік — під час авіашоу на американській базі в Рамштайні (ФРН) три італійські літаки, що виконували фігури групового пілотажу, зіткнулися в повітрі;

1990 рік — Ірак оголошує окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменовує столицю Кувейт на Кадіму, створює район на честь Саддама Хусейна та встановдяє маріонетковий уряд на чолі з Алаа Хусейном;

1996 рік — лондонський суд офіційно розриває шлюб принца Чарльза та принцеси Діани, завершивши 15 років їхнього спільного життя і чотири роки фактичної розлуки;

1999 рік — у столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкривають найбільший архітектурний проєкт свого часу — Вежі Петронас: два 88-поверхові хмарочоси заввишки 452 метри кожен.

Яке завтра свято в Україні і світі

28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів / © unsplash.com

28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня народився один з найвпливовіших ілюстраторів та сценаристів коміксів — Джек Кірбі. Саме його роботи стали основою для багатьох коміксів Marvel. Започаткували свято 2010 року за ініціативи Сари Мореан та Браяна Гітера з метою популяризувати комікси та заохотити людей читати їх публічно, без сором’язливості.