Яке свято 28 січня 2026 року / © ТСН

Реклама

28 січня 2026 року — середа. 1434-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

28 січня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Єфрема Сирійця / © pexels.com

Завтра, 28 січня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Єфрема Сирійця. Один із найвидатніших отців Церкви, богослов, поет і гімнограф. Народився в Нізибії (Сирія), жив у строгому подвижництві, відзначався глибоким смиренням і покаянним духом. Єфрем прославився своїми духовними гімнами та тлумаченнями Святого Письма, через які просто й поетично передавав глибокі богословські істини.

28 січня в Україні святкують День затвердження Державного Прапора України / © unsplash.com

28 січня в Україні святкують День затвердження Державного Прапора України. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як Державний Прапор незалежної України. Синій і жовтий кольори мають глибоку історичну традицію, що сягає часів Київської Русі, козацької доби та національно-визвольних змагань ХІХ–ХХ століть. Синій символізує небо, духовність і мир, жовтий — пшеницю, добробут і життя.

Реклама

28 січня Міжнародний день захисту персональних даних / © pexels.com

Також 28 січня Міжнародний день захисту персональних даних. Дата пов’язана з ухваленням 1981 року Конвенції №108 — першого міжнародного документа, що регулює захист персональних даних. У сучасному цифровому світі цей день нагадує про відповідальне збирання, зберігання та використання інформації, а також про важливість обізнаності громадян щодо своїх прав у сфері конфіденційності.

28 січня Всесвітній день безробітних / © pexels.com

А ще 28 січня Всесвітній день безробітних. Цей день нагадує про необхідність підтримки безробітних, розвитку програм перекваліфікації, створення гідних робочих місць і забезпечення соціального захисту. Окремий акцент роблять на психологічних наслідках безробіття — втраті впевненості, мотивації та відчуття стабільності.

28 січня святкують Глобальний день громадської активності / © pexels.com

28 січня святкують Глобальний день громадської активності. Цей день присвячений волонтерству, соціальним ініціативам, взаємодопомозі та розвитку активного громадянства. Він нагадує, що навіть невеликі дії — участь у локальних проєктах, підтримка сусідів, громадський діалог — здатні зміцнювати довіру, солідарність і соціальну згуртованість.

28 січня Міжнародний день скорочення викидів CO2 / © pexels.com

Також 28 січня Міжнародний день скорочення викидів CO2. Цей день покликаний привернути увагу до проблеми зміни клімату та необхідності зменшення викидів вуглекислого газу — одного з головних чинників глобального потепління. Дата нагадує про відповідальність держав, бізнесу й кожної людини за екологічний стан планети. Акцент роблять на розвитку відновлюваної енергетики, енергоефективності, екологічному транспорті та свідомому споживанні.

Реклама

28 січня Міжнародний день конструктора «Лего» / © pexels.com

А ще 28 січня Міжнародний день конструктора «Лего». Дату обрали на честь 1958 року, коли була запатентована сучасна система з’єднання цеглинок LEGO, що зробила конструктор таким, яким його знає весь світ. Цей день присвячений творчості, уяві та навчанню через гру. LEGO став не лише популярною іграшкою, а й інструментом розвитку логічного мислення, просторової уяви та командної роботи — як для дітей, так і для дорослих.