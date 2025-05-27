Яке свято 28 травня 2025 року / © ТСН

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28 травня 2025 року — середа. 1190-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 28 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського. Святий Микита з юності обрав шлях служіння Богові. Його серце палало любов’ю до молитви, смирення та духовної тиші. Залишивши суєтний світ, він став ченцем, повністю присвятивши себе аскезі й внутрішньому вдосконаленню. Його ревність і богобоязливість були настільки глибокими, що Церква довірила йому єпископське служіння в місті Халкедон — одному з важливих церковних центрів Візантії.

Єпископська місія святого Микити припала на драматичний період іконоборства — страшного лихоліття в історії Церкви, коли імператори намагалися насильно викорінити шанування святих ікон. У той час, як багато хто схилив голову під тиском влади, Микита залишився вірним істинному вченню. Він відкрито виступив проти іконоборчої єресі, відстоюючи богонатхненну традицію іконопочитання.

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За це його жорстоко переслідували: він був позбавлений кафедри, зазнав ув’язнення, фізичних знущань і вигнання. Але жодні страждання не похитнули його духу. Навпаки — у вигнанні він зміцнився у вірі ще дужче, надихаючи листами та словом інших християн не втрачати мужності.

Коли іконоборство почало згасати, а шанування ікон поступово відновлювалося, святого Микиту було звільнено. Але виснажене тілом, проте не зломлене духом, його життя добігало кінця. Він відійшов до Господа в глибокому мирі, залишивши по собі приклад великої духовної стійкості та непохитності у вірі.

Що не можна робити 28 травня

Не слід позичати гроші чи речі — вірили, що з добром підуть і добробут, і щастя.

Забороняється виносити сміття — начебто це “виносить” достаток з дому.

Не можна прати чи купатися в річках — згідно з віруваннями, це могло накликати застуду або хворобу на все літо.

Народні прикмети і традиції на 28 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сонячний день — на врожайне літо, зокрема на пшеницю і жито;

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дощ із ранку — на мокрий червень;

якщо вітер сильний — все літо буде вітряне й не надто спекотне;

грім 28 травня — до щедрого, але пізнього врожаю;

суха погода без роси — поганий знак, означає, що влітку буде засуха;

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багато роси вранці — буде добрий медозбір, бо це знак, що трави рясно зацвітуть;

птахи активно купаються у пилюці — на спекотні дні найближчого тижня.

28 травня багато роси вранці — буде добрий медозбір, бо це знак, що трави рясно зацвітуть / © unsplash.com

В народі 28 травня носило назву Пахом Землегрій. Вважалося, що земля до цього дня остаточно прогрівається й стає придатною для пізніх посівів (особливо гарбузів, огірків, бобових).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 травня

Які завтра іменини: Микита.

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Талісманом людини, народженої 28 травня, є нефрит. У китайській культурі його вважають утіленням п’яти найвищих моральних якостей: справедливості, щирості, відваги, доброти й мудрості. Цей мінерал здавна не лише прикрашав, а й навчав — мовчазний наставник, що нагадував людині про шлях гідності та внутрішньої рівноваги.

Цього дня народилися:

1952 рік — Олександр Василенко, український соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів “Київська камерата”;

1971 рік — Павло Гай-Нижник, український історик, поет, громадсько-політичний діяч;

1972 рік — Олександр Положинський, український рок-співак і шоумен, лідер гурту “Тартак”.

Пам’ятні дати 28 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 травня:

1742 рік — у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн — новаторська споруда, що започаткувала еру організованого плавання в контрольованих умовах;

1830 рік — президент США Ендрю Джексон затвердив Акт про примусове переселення індіанців, що започаткувало трагічну сторінку в історії корінних народів Північної Америки;

1918 рік — Вірменія та Азербайджан проголосили власну державну незалежність, відкривши нову сторінку в історії Південного Кавказу;

1919 рік — війська Української Народної Республіки розпочали масштабний літній наступ на Галичину і Поділля, прагнучи відстояти свої землі у війні проти більшовиків;

1923 рік — генеральний прокурор США офіційно підтвердив, що жінки мають право носити штани будь-де і в будь-який час — символ звільнення від застарілих соціальних норм;

1925 рік — у Харкові відкрилася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час якої було засновано Український комітет краєзнавства — важливий крок у розвитку національної науки і культури;

1957 рік — у США заснували Національну академію грамзапису, яка згодом започаткувала премію “Греммі” — одну з найпрестижніших нагород у світі музики.

1959 рік — американські вчені успішно запустили у космос ракету АМ-18 із мавпами Айбл та Бейкер, які вдало повернулися на Землю, зробивши важливий внесок у дослідження космосу.

1987 рік — німецький пілот Матіас Руст здійснив сенсаційний переліт із Гамбурга через Гельсінкі до Москви, посадивши літак просто на Красній площі — цей акт підірвав систему протиповітряної оборони СРСР і викликав гучний міжнародний резонанс;

1985 рік — київське “Динамо” забило свій ювілейний, двотисячний гол у чемпіонатах СРСР, увічнивши свою спортивну легенду.

Яке завтра свято в Україні і світі

28 травня День громадського поліцейського / © unsplash.com

28 травня в Україні святкують Всеукраїнський день краєзнавства. Це не просто дата в календарі, а символічний день вшанування тих, хто присвячує своє життя вивченню, збереженню й популяризації історії, культури та природи рідних місць. Краєзнавство — це унікальна наука, що розкриває багатогранність конкретного краю: від його історичних подій і звичаїв до природних ландшафтів і етнографії. Завдяки роботі краєзнавців, музейників, вчителів і дослідників, ми маємо змогу зберегти цілісність культурної пам’яті, передати її наступним поколінням і зміцнити національну свідомість.

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Також 28 травня День громадського поліцейського. Це свято визнає надзвичайну роль офіцерів, які не просто виконують службові обов’язки, а стають справжніми партнерами й друзями громадян, будуючи довіру та співпрацю. Громадські поліцейські — це ті, хто живе пульсом своїх районів, знайомий з проблемами мешканців і невтомно працює над тим, щоб кожен відчував себе у безпеці. Вони не просто карають за порушення, а перш за все запобігають конфліктам, роз’яснюють закон, допомагають вирішувати труднощі і залагоджують непорозуміння.

А ще 28 травня Міжнародний день дій за здоров’я жінок. Цей день — не просто нагадування, а заклик до активних дій на всіх рівнях суспільства та влади для забезпечення рівного доступу до медичних послуг, особливо в галузі репродуктивного здоров’я. Адже здоров’я жінок — це не лише відсутність хвороб, а комплексний стан фізичного, психічного і соціального добробуту, що визначає якість їхнього життя.

28 травня святкують День менструальної гігієни. Це свято нагадує про важливість відкритого діалогу, освіти і підтримки у сфері менструального здоров’я, а також про необхідність забезпечити всім дівчатам і жінкам безпечний та гідний доступ до засобів гігієни. Менструальна гігієна — це не просто правила догляду, а фундаментальна складова жіночого здоров’я і гідності. Вона включає правильне використання якісних засобів, регулярну їх заміну та підтримку чистоти тіла і навколишнього середовища. Усе це — запорука профілактики інфекцій і комфорту.

Також 28 травня Всесвітній день видри. Це свято покликане пробудити свідомість людства щодо важливості захисту цих надзвичайно спритних і вразливих ссавців, без яких баланс у водоймах може бути серйозно порушений. Видри — це майстри водного світу, володарі річок, озер і морів, що зберігають екологічну рівновагу завдяки своїй ролі у контролі над популяціями риб та інших водних мешканців. Їхня густа, непроникна шерсть — природний щит, який допомагає їм виживати в холодних водах, проте сучасні загрози ставлять їх під смертельну небезпеку.

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А ще 28 травня Всесвітній день розсіяного склерозу. Припадає на останню середу травня. Цей день — не лише про інформування, а й про пробудження співчуття, мобілізацію ресурсів та натхнення для наукових пошуків. Розсіяний склероз — це хронічна аутоімунна недуга, коли імунна система помилково атакує захисні оболонки нервових волокон у мозку та спинному мозку. Через це порушується нормальне передавання сигналів, що призводить до широкого спектра симптомів: від слабкості і втрати координації до серйозних порушень рухових функцій і навіть когнітивних розладів. Кожна історія хвороби — унікальна, і її перебіг важко передбачити.