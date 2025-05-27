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Яке завтра, 28 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 28 травня, Всеукраїнський день краєзнавства та День громадського поліцейського в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського. До Нового року залишилося 217 днів.
28 травня 2025 року — середа. 1190-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 28 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського. Святий Микита з юності обрав шлях служіння Богові. Його серце палало любов’ю до молитви, смирення та духовної тиші. Залишивши суєтний світ, він став ченцем, повністю присвятивши себе аскезі й внутрішньому вдосконаленню. Його ревність і богобоязливість були настільки глибокими, що Церква довірила йому єпископське служіння в місті Халкедон — одному з важливих церковних центрів Візантії.
Єпископська місія святого Микити припала на драматичний період іконоборства — страшного лихоліття в історії Церкви, коли імператори намагалися насильно викорінити шанування святих ікон. У той час, як багато хто схилив голову під тиском влади, Микита залишився вірним істинному вченню. Він відкрито виступив проти іконоборчої єресі, відстоюючи богонатхненну традицію іконопочитання.
За це його жорстоко переслідували: він був позбавлений кафедри, зазнав ув’язнення, фізичних знущань і вигнання. Але жодні страждання не похитнули його духу. Навпаки — у вигнанні він зміцнився у вірі ще дужче, надихаючи листами та словом інших християн не втрачати мужності.
Коли іконоборство почало згасати, а шанування ікон поступово відновлювалося, святого Микиту було звільнено. Але виснажене тілом, проте не зломлене духом, його життя добігало кінця. Він відійшов до Господа в глибокому мирі, залишивши по собі приклад великої духовної стійкості та непохитності у вірі.
Що не можна робити 28 травня
Не слід позичати гроші чи речі — вірили, що з добром підуть і добробут, і щастя.
Забороняється виносити сміття — начебто це “виносить” достаток з дому.
Не можна прати чи купатися в річках — згідно з віруваннями, це могло накликати застуду або хворобу на все літо.
Народні прикмети і традиції на 28 травня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
теплий і сонячний день — на врожайне літо, зокрема на пшеницю і жито;
дощ із ранку — на мокрий червень;
якщо вітер сильний — все літо буде вітряне й не надто спекотне;
грім 28 травня — до щедрого, але пізнього врожаю;
суха погода без роси — поганий знак, означає, що влітку буде засуха;
багато роси вранці — буде добрий медозбір, бо це знак, що трави рясно зацвітуть;
птахи активно купаються у пилюці — на спекотні дні найближчого тижня.
В народі 28 травня носило назву Пахом Землегрій. Вважалося, що земля до цього дня остаточно прогрівається й стає придатною для пізніх посівів (особливо гарбузів, огірків, бобових).
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 травня
Які завтра іменини: Микита.
Талісманом людини, народженої 28 травня, є нефрит. У китайській культурі його вважають утіленням п’яти найвищих моральних якостей: справедливості, щирості, відваги, доброти й мудрості. Цей мінерал здавна не лише прикрашав, а й навчав — мовчазний наставник, що нагадував людині про шлях гідності та внутрішньої рівноваги.
Цього дня народилися:
1952 рік — Олександр Василенко, український соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів “Київська камерата”;
1971 рік — Павло Гай-Нижник, український історик, поет, громадсько-політичний діяч;
1972 рік — Олександр Положинський, український рок-співак і шоумен, лідер гурту “Тартак”.
Пам’ятні дати 28 травня
Календар важливих подій в Україні та світі за 28 травня:
1742 рік — у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн — новаторська споруда, що започаткувала еру організованого плавання в контрольованих умовах;
1830 рік — президент США Ендрю Джексон затвердив Акт про примусове переселення індіанців, що започаткувало трагічну сторінку в історії корінних народів Північної Америки;
1918 рік — Вірменія та Азербайджан проголосили власну державну незалежність, відкривши нову сторінку в історії Південного Кавказу;
1919 рік — війська Української Народної Республіки розпочали масштабний літній наступ на Галичину і Поділля, прагнучи відстояти свої землі у війні проти більшовиків;
1923 рік — генеральний прокурор США офіційно підтвердив, що жінки мають право носити штани будь-де і в будь-який час — символ звільнення від застарілих соціальних норм;
1925 рік — у Харкові відкрилася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час якої було засновано Український комітет краєзнавства — важливий крок у розвитку національної науки і культури;
1957 рік — у США заснували Національну академію грамзапису, яка згодом започаткувала премію “Греммі” — одну з найпрестижніших нагород у світі музики.
1959 рік — американські вчені успішно запустили у космос ракету АМ-18 із мавпами Айбл та Бейкер, які вдало повернулися на Землю, зробивши важливий внесок у дослідження космосу.
1987 рік — німецький пілот Матіас Руст здійснив сенсаційний переліт із Гамбурга через Гельсінкі до Москви, посадивши літак просто на Красній площі — цей акт підірвав систему протиповітряної оборони СРСР і викликав гучний міжнародний резонанс;
1985 рік — київське “Динамо” забило свій ювілейний, двотисячний гол у чемпіонатах СРСР, увічнивши свою спортивну легенду.
Яке завтра свято в Україні і світі
28 травня в Україні святкують Всеукраїнський день краєзнавства. Це не просто дата в календарі, а символічний день вшанування тих, хто присвячує своє життя вивченню, збереженню й популяризації історії, культури та природи рідних місць. Краєзнавство — це унікальна наука, що розкриває багатогранність конкретного краю: від його історичних подій і звичаїв до природних ландшафтів і етнографії. Завдяки роботі краєзнавців, музейників, вчителів і дослідників, ми маємо змогу зберегти цілісність культурної пам’яті, передати її наступним поколінням і зміцнити національну свідомість.
Також 28 травня День громадського поліцейського. Це свято визнає надзвичайну роль офіцерів, які не просто виконують службові обов’язки, а стають справжніми партнерами й друзями громадян, будуючи довіру та співпрацю. Громадські поліцейські — це ті, хто живе пульсом своїх районів, знайомий з проблемами мешканців і невтомно працює над тим, щоб кожен відчував себе у безпеці. Вони не просто карають за порушення, а перш за все запобігають конфліктам, роз’яснюють закон, допомагають вирішувати труднощі і залагоджують непорозуміння.
А ще 28 травня Міжнародний день дій за здоров’я жінок. Цей день — не просто нагадування, а заклик до активних дій на всіх рівнях суспільства та влади для забезпечення рівного доступу до медичних послуг, особливо в галузі репродуктивного здоров’я. Адже здоров’я жінок — це не лише відсутність хвороб, а комплексний стан фізичного, психічного і соціального добробуту, що визначає якість їхнього життя.
28 травня святкують День менструальної гігієни. Це свято нагадує про важливість відкритого діалогу, освіти і підтримки у сфері менструального здоров’я, а також про необхідність забезпечити всім дівчатам і жінкам безпечний та гідний доступ до засобів гігієни. Менструальна гігієна — це не просто правила догляду, а фундаментальна складова жіночого здоров’я і гідності. Вона включає правильне використання якісних засобів, регулярну їх заміну та підтримку чистоти тіла і навколишнього середовища. Усе це — запорука профілактики інфекцій і комфорту.
Також 28 травня Всесвітній день видри. Це свято покликане пробудити свідомість людства щодо важливості захисту цих надзвичайно спритних і вразливих ссавців, без яких баланс у водоймах може бути серйозно порушений. Видри — це майстри водного світу, володарі річок, озер і морів, що зберігають екологічну рівновагу завдяки своїй ролі у контролі над популяціями риб та інших водних мешканців. Їхня густа, непроникна шерсть — природний щит, який допомагає їм виживати в холодних водах, проте сучасні загрози ставлять їх під смертельну небезпеку.
А ще 28 травня Всесвітній день розсіяного склерозу. Припадає на останню середу травня. Цей день — не лише про інформування, а й про пробудження співчуття, мобілізацію ресурсів та натхнення для наукових пошуків. Розсіяний склероз — це хронічна аутоімунна недуга, коли імунна система помилково атакує захисні оболонки нервових волокон у мозку та спинному мозку. Через це порушується нормальне передавання сигналів, що призводить до широкого спектра симптомів: від слабкості і втрати координації до серйозних порушень рухових функцій і навіть когнітивних розладів. Кожна історія хвороби — унікальна, і її перебіг важко передбачити.