Яке свято 28 вересня 2025 року / © ТСН

28 вересня 2025 року — неділя. 1313-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 28 вересня, віряни святкують день пам’яті святого ісповідника Харитона. Святий Харитон народився в місті Іконії (сучасна Конья, Туреччина), що належало до Лікаонської єпархії. Він був благочестивим християнином, відзначався добродійствами та чеснотами. У період гонінь на християн за імператора Авреліана (270–275 рр.) Харитон мужньо сповідував свою віру, викриваючи язичницьких богів і твердо сповідаючи віру в Єдиного Істинного Бога — Христа Спасителя. За це він зазнав жорстоких мук, але, за Божим промислом, залишився живим.

Після звільнення Харитон вирушив до Єрусалиму для поклоніння святим місцям. По дорозі його захопили розбійники, зв’язали і кинули до печери, маючи намір потім вбити. В очікуванні смерті святий гаряче молився, дякував Господу і просив Його діяти за Своєю волею. Після того, як розбійники залишили його, Харитон облаштував у тій печері церкву, і згодом там утворилася Фаранська лавра — перша чернеча обитель в Іудейській пустелі. Пізніше він заснував ще дві обителі: Ієрихонську та Суккійську лаври.

Що не можна робити 28 вересня

Не можна лихословити, сваритися — це може призвести до непорозумінь.

Не слід прибиратися в оселі — на цей день припадає так званий “день нечистої сили”, тому рекомендується уникати прибирання.

Забороняється укладати серйозні фінансові угоди — такі домовленості не приносили бажаного результату.

Народні прикмети і традиції на 28 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

холодний вітер — наступне літо буде теплим;

опадає листя з дерев — очікується гарний врожай;

ясна погода — взимку буде багато снігу;

береза вже скинула листя — зима буде холодною;

туман вранці — осінь буде дощовою, а зима — морозною;

роса рясна — буде багатий урожай овочів і фруктів.

28 вересня береза вже скинула листя — зима буде холодною / © unsplash.com

В народі 28 вересня носило назву Харитонів день. Іноді цей день ще називали “днем нечистої сили”, бо вірили, що надмірна активність у хатніх справах може накликати неприємності.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 вересня

Які завтра іменини: Валентин, В’ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.

Талісманом людини, народженої 28 вересня є берил. Вважалося, що цей камінь приносить своїй власниці вірність і стабільність у коханні. Крім того, берил слугує потужним каналом енергії та надійним оберегом від негативу.

Цього дня народилися:

1941 рік — Олександр Яловенко, український художник-пейзажист, портретист;

1947 рік — Володимир Трошкін, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор;

1965 рік — Олександр Матіюк, український судовий експерт, основоположник унікальних методів дослідження в галузях вибухотехніки та пожежотехніки.

Пам’ятні дати 28 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 вересня:

1066 рік — нормани під проводом Вільгельма Завойовника вторгаються до Англії;

1538 рік — на морі відбувається битва при Превезі між османським флотом та об’єднаним флотом кількох християнських держав Європи;

1618 рік — у Брюсселі відкривається перший у світі ломбард;

1651 рік — Богдан Хмельницький і Річ Посполита укладають Білоцерківський мирний договір;

1870 рік — прусські війська захоплюють Страсбург;

1939 рік — Естонія під тиском СРСР підписує договір про взаємодопомогу з Радянським Союзом;

1968 рік — пісня гурту “Бітлз” “Hey Jude” дев’ять тижнів тримається на вершині американського гітпараду;

1979 рік — припиняє існування Організація Центрального договору (СЕНТО);

1994 рік — у Франції відбувається прем’єра фільму “Леон-кілер”;

1999 рік — бразильський футболіст Рональдо стає послом миру в Косово, очоливши кампанію ООН із боротьби зі злиднями;

2000 рік — рух “Талібан” вимагає від Москви компенсації за десятилітню окупацію Афганістану;

2001 рік — Кофі Аннан удостоєний Нобелівської премії миру.

Яке завтра свято в Україні і світі

28 вересня Всесвітній день сітківки / © unsplash.com

28 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день мігрантів і біженців. Був створений за ініціативою Католицької церкви з метою привернути увагу до проблем людей, які змушені залишати рідну землю через війну, переслідування, бідність або стихійні лиха.

Також 28 вересня Всесвітній день сітківки. Міжнародне свято, яке припадає на останню неділю вересня. Свято було започатковане Retina International — міжнародною організацією, що об’єднує пацієнтів, дослідників та медичних працівників, які займаються питаннями здоров’я сітківки. Вперше день відсвяткували 2010 року, і від того часу він став важливим етапом у підвищенні обізнаності про захворювання сітківки.

А ще 28 вересня Міжнародний день права. Цей день нагадує про те, що кожна людина має невід’ємні права: на життя, свободу, освіту, працю, медичну допомогу та безпеку. Дотримання цих прав є основою мирного та справедливого суспільства.

28 вересня Міжнародний день безпечного аборту. Цей день є глобальним закликом до забезпечення доступу до безпечних та легальних послуг аборту для всіх жінок, дівчат та осіб з різними гендерними ідентичностями.

Також 28 вересня Всесвітній день боротьби проти сказу. Його головна мета — привернути увагу до проблеми сказу, інфекційного вірусного захворювання, яке загрожує як тваринам, так і людям. Всесвітній день боротьби зі сказом започаткований Глобальною кампанією проти сказу, яку підтримують Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) і Міжнародна організація з охорони здоров’я тварин (OIE).

А ще 28 вересня Всеукраїнський день дошкілля. Це професійне свято вихователів, педагогів та всіх працівників дошкільних навчальних закладів — садочків, центрів розвитку та груп раннього розвитку дітей. Всеукраїнський день дошкілля — це свято вдячності та поваги до тих, хто щодня формує майбутнє країни через працю з найменшими громадянами. Воно нагадує про цінність педагогічної праці, турботу про дітей і важливість раннього розвитку в сучасному суспільстві.

28 вересня святкують День машинобудівника святкують в Україні. Його мета — вшанувати тих, хто працює у сфері створення машин, обладнання, транспортних засобів та технологічного устаткування, адже машинобудування є однією з ключових галузей промисловості країни.

Також 28 вересня Міжнародний день глухих. Припадає на останню неділю вересня. Це свято присвячене людям із вадами слуху, їхнім правам, досягненням і проблемам, а також розвитку жестової мови та доступу до інформації.

А ще 28 вересня Міжнародний день загального доступу до інформації. Це свято присвячене принципу прозорості, відкритості та доступу до інформації, який є фундаментом демократичного суспільства. Свято підкреслює, що доступ до інформації — це не привілей, а право, яке сприяє розвитку суспільства, активному громадянству та підвищенню довіри між людьми та владою.

28 вересня святкують Всесвітній день річок. Припадає на останню неділю вересня. Це екологічне свято покликане привернути увагу громадськості до стану річок, їхнього значення для природи та людини, а також до проблем забруднення і збереження водних ресурсів.