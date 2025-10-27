Яке свято 28 жовтня 2025 року / © ТСН

28 жовтня 2025 року — вівторок. 1342-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 28 жовтня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли. Святі Терентій і Неоніла жили в III столітті у часи, коли Римська імперія переслідувала християн. Вони були ревними послідовниками Христа, виховали своїх семеро дітей у вірі та любові до Бога. Імена дітей, за переданням, — Сарвіл, Фотій, Тімон, Віталій, Домна, Теодул і Євнікія.

Коли правитель однієї з областей дізнався, що вся ця сім’я сповідує християнство і не бере участі у язичницьких жертвоприношеннях, їх було заарештовано. Терентій і Неоніла разом із дітьми твердо відмовилися поклонитися ідолам, заявивши, що визнають лише єдиного істинного Бога — Ісуса Христа.

За це їх жорстоко катували: били, морили голодом, кидали до темниці. Попри муки, святі не втратили мужності — вони молилися й підбадьорювали одне одного. Їхня віра була настільки сильною, що навіть деякі язичники, бачачи їхню непохитність, наверталися до Христа.

Урешті всіх їх стратили — за одними джерелами, мечем, за іншими — після тривалих катувань. Таким чином, вони прийняли мученицьку смерть і здобули вінець нетління у Царстві Небесному.

Що не можна робити 28 жовтня

Не слід лаятися, ображати близьких — сварка могла «втягнути» у дім холод і нещастя.

Забороняється грубо поводитися з худобою — до тварин цього дня ставилися з особливою пошаною.

Не варто віддавати чи позичати гроші — існувало повір’я: хто цього дня дає гроші з дому, той «віддає добробут» на всю зиму.

Народні прикмети і традиції на 28 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день — до м’якої та пізньої зими;

вранці іній — чекайте на сніг через тиждень;

холодний і сильний вітер — буде люта зима з завірюхами;

похмурий день, дощить — до довгої і сніжної зими;

птахи ще не відлетіли — зима затримається.

28 жовтня вранці іній — чекайте на сніг через тиждень / © unsplash.com

В народі 28 жовтня носило назву Терентіїв день. Казали просто: «Прийшов Терентій — зима на плечі сидить».

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 жовтня

Які завтра іменини: Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Параска.

Талісманом людини, народженої 28 жовтня, є опал. Коштовний камінь, чия незбагненна гра кольорів з давніх-давен полонить людську уяву. Йому приписували особливу силу — здатність приваблювати успіх, відкривати шлях до визнання й сприяти зростанню в кар’єрі.

Цього дня народилися:

1872 рік — Терентій Пархоменко, український кобзар з Полісся;

1875 рік — В’ячеслав Лащенко, український педагог, поет, письменник, громадсько-політичний діяч;

1895 рік — Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження.

Пам’ятні дати 28 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 жовтня:

1913 рік — у Вінниці офіційно запустили трамвайний рух;

1920 рік — країни Антанти підписали з Румунським королівством «Бессарабський протокол», яким Бессарабія була передана під румунську юрисдикцію;

1938 рік — близько 17 тисяч польських євреїв були заарештовані в Третьому Рейху і депортовані до польського кордону, проте польська влада відмовилася їх прийняти, і люди опинилися між двома державами, утворивши тимчасовий табір біженців;

1989 рік — Верховна Рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови — Закон «Про мову в Українській РСР»;

1993 рік — Сенат Австралії офіційно визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду;

2007 рік — британська газета The Daily Telegraph опублікувала список «100 геніїв сучасності», серед яких опинився видатний український художник Іван Марчук.

Яке завтра свято в Україні і світі

28 жовтня День бабусь і дідусів / © unsplash.com

28 жовтня в Україні святкують День визволення України від фашистських загарбників. Друга світова війна в Україні почалася 22 червня 1941 року з німецького вторгнення. Україна стала одним із ключових театрів бойових дій. Протягом трьох років територія України була окупована фашистськими військами. Визволення країни відбувалося поступово: від заходу на західних територіях 1943 року, потім на сході та півдні. 28 жовтня 1944 року радянські війська остаточно звільнили територію сучасної України, завершивши жорстокі бої та окупацію.

Також 28 жовтня День бабусь і дідусів. Свято виникло як відповідь на потребу вшанувати дорослих наставників родини, які часто залишаються у тіні дітей та онуків. Бабусі та дідусі — це джерело любові, доброти, моральних цінностей і сімейних традицій. День бабусь і дідусів нагадує, що родина — це не тільки діти і батьки, а й мудрість старшого покоління. Бабусі й дідусі є живим зв’язком поколінь, символом турботи, любові та сімейного добробуту.

А ще 28 жовтня Міжнародний день анімації. Міжнародний день анімації був заснований 1960 року Міжнародною асоціацією анімаційного кіно (ASIFA). Дата 28 жовтня вибрана невипадково — саме цього дня 1908 року французький режисер Еміль Рейно демонстрував свій перший анімаційний фільм, поклавши початок розвитку кінематографічної анімації.

28 жовтня святкують Всесвітній день дзюдо. Дзюдо було створене японським майстром Дзигоро Кано 1882 року як шлях до фізичного та морального вдосконалення людини. Всесвітній день дзюдо був заснований Міжнародною федерацією дзюдо (IJF), щоб об’єднати мільйони практиків по всьому світу та популяризувати цей вид спорту як доступний і для дітей, і для дорослих.

Також 28 жовтня Міжнародний день креольської культури. Креольська культура сформувалася на стику різних народів та цивілізацій, часто через колонізацію, рабство та міграції. Вона поєднує елементи африканської, європейської та місцевих індіанських культур, створюючи унікальні мови, музичні стилі, кухню та традиції.

А ще 28 жовтня Всесвітній тиждень інсульту. Щорічна міжнародна кампанія, присвячена підвищенню обізнаності про інсульт, його профілактику, раннє виявлення та важливість швидкої медичної допомоги. Він відзначається в останній тиждень жовтня і охоплює численні освітні, медичні та соціальні заходи по всьому світу.