29 березня 2026 року — неділя. 1494-й день війни в Україні.

Сьогодні, 29 березня, віряни святкують День пам’яті святих священномучеників Марка і Кирила. Святий Марк був єпископом і ревно проповідував християнство. За відданість Христу він зазнав жорстоких тортур і прийняв мученицьку смерть, не зрікшись віри. Святий Кирило був його співслужителем або учнем (за деякими переказами). Він також відкрито сповідував віру, за що був переслідуваний і загинув як мученик.

29 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день фортепіано. Свято започаткував німецький композитор Nils Frahm 2015 року. Його ідея була простою: створити день, коли музиканти, слухачі та всі поціновувачі музики можуть об’єднатися навколо фортепіано. Це свято не має офіційного статусу, але стало дуже популярним у музичній спільноті по всьому світу. Воно символізує силу музики як універсальної мови, що об’єднує людей незалежно від кордонів.

Також 29 березня в Україні переходять на літній час. В Україні перехід на літній час здійснюється щороку в останню неділю березня. О 03:00 ночі стрілки годинника переводять на 04:00. Система сезонного переведення часу широко застосовується в Європі та була запроваджена ще у XX столітті. В Україні вона діє з перервами ще з часів радянського періоду, а нині регулюється на державному рівні.

А ще 29 березня День фокусника. Його дата пов’язана з пам’яттю святого Іван Боско (Дон Боско) — покровителя ілюзіоністів і артистів. Він використовував прості трюки та фокуси, щоб зацікавити молодь і навчати її добру.

29 березня День обізнаності про оніхектомію. Він привернути увагу до проблеми видалення кігтів у котів і захисту тварин. Оніхектомія — це хірургічна операція з видалення кігтів у котів. Насправді вона передбачає ампутацію кінцевих фаланг пальців, а не просто «зняття кігтів».

Також 29 березня Міжнародний день русалки. Русалка у культурі різних народів — істота, що живе у воді та володіє магією природи. Міжнародний день русалки нагадує, що кожен може зберегти в собі частинку казки, фантазії та легкості життя, як це роблять чарівні мешканки водного світу.