Яке свято 29 червня 2026 року / © ТСН

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29 червня 2026 року — понеділок. 1586-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

29 червня віряни святкують День пам’яті святих верховних апостолів Петра і Павла / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 29 червня, віряни святкують День пам’яті святих верховних апостолів Петра і Павла. Апостол Петро був рибалкою. Спочатку його звали Симон, а ім’я Петро (що означає «скеля») дав йому Христос. Він став символом міцної віри й вважається першим єпископом Риму. За переданням, загинув мученицькою смертю — був розіп’ятий догори ногами. Апостол Павло спочатку переслідував християн і мав ім’я Савл. Після духовного навернення став ревним проповідником Євангелія серед язичників і написав багато послань, що увійшли до Нового Завіту. Також загинув як мученик у Римі.

29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рибалки / © pexels.com

29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рибалки. Свято з’явилося як спосіб вшанувати працю рибалок, які забезпечують продовольчу безпеку, працюють у складних погодних умовах і часто пов’язані з ризиком та важкою фізичною працею. Свято має радше народний і професійний характер, ніж офіційний державний статус, але воно популярне в багатьох країнах, особливо там, де рибальство є важливою частиною економіки й культури.

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29 червня Міжнародний день тропіків / © pexels.com

Також 29 червня Міжнародний день тропіків. Міжнародна дата, встановлена Організацією Об’єднаних Націй. Її мета — привернути увагу до значення тропічних регіонів Землі, які охоплюють приблизно 40% поверхні планети і є домом для більшості світового біорізноманіття. У цей день проводять освітні заходи, наукові дискусії та екологічні ініціативи, щоб підкреслити важливість сталого розвитку тропічних зон і підтримки людей, які там живуть.

29 червня Міжнародний день промислового дизайну / © pexels.com

А ще 29 червня Міжнародний день промислового дизайну. Його ініціювала Всесвітня організація дизайну, щоб підкреслити роль промислового дизайну в сучасному світі. Промисловий дизайн охоплює створення всього — від побутової техніки та меблів до автомобілів і цифрових пристроїв.

29 червня святкують Міжнародний день бруду / © pexels.com

29 червня святкують Міжнародний день бруду. Ідея свята проста й трохи символічна: повернути дітей і дорослих до контакту з природою. Це свято не має офіційного міжнародного статусу, але стало популярним як весела традиція, що поєднує екологію, свободу гри й контакт із природним середовищем.

29 червня Всесвітній день склеродермії / © pexels.com

Також 29 червня Всесвітній день склеродермії. Склеродермія — це хронічна хвороба, за якої імунна система помилково атакує власні тканини організму. Це призводить до надмірного утворення колагену, через що шкіра та інколи внутрішні органи стають щільнішими та менш еластичними.

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