Яке свято 29 червня 2025 року / © ТСН

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29 червня 2025 року — неділя. 1222-й день війни в Україні.

Яке сьогодні церковне свято за новим календарем

Сьогодні, 29 червня, віряни святкують день пам’яті святих верховних апостолів Петра і Павла. Петро (до хрещення Симон) був рибалкою з Віфсаїди (Галілея) і братом апостола Андрія Первозванного. Його вважають одним з найближчих учнів Ісуса Христа. Був свідком Преображення Господнього на горі Фавор.

Перед Розп’яттям тричі зрікся Христа, але пізніше розкаявся. Після Воскресіння почав проповідувати. Його також вважають засновником і першим єпископом Римської Церкви. Загинув приблизно 64-67 року за часів імператора Нерона. Його також було розіп’ято.

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Павло (до хрещення Савл) народився в місті Тарса (Кілікія), був фарисеєм, римським громадянином. Брав участь у вбивстві первомученика Стефана. На шляху до Дамаска пережив надприродне об’явлення Христа, після чого увірував. Після хрещення став ревним проповідником серед язичників.

Загинув в один період з Петром в Римі. Але його як римського громадянина вбили усікновенням голови.

Що не можна робити 29 червня

Не можна фізично працювати — будь-які справи вважаються гріхом.

Не слід шити, в’язати, вишивати — бо всі предмети, які для цього використовуються “колять” душу.

Забороняється починати важливі справи — вони не принесуть результату.

Народні прикмети і традиції на 29 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і ясний день — літо буде щедрим на урожай;

дощить — до поганого урожаю вівса;

вранці над водоймою туман — чекайте на погожий тиждень;

який Петро і Павло — таким буде бабине літо;

сильний південний вітер цього дня вказує на спеку до 2 серпня.

Який Петро і Павло — таким буде бабине літо / © unsplash.com

В народі 29 червня носило назву Солов’їне прощання, Петрів день. Перша назва пов’язана з тим, що саме в цей період замовкають солов’ї, закінчується весняне буяння природи.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 червня

Які сьогодні іменини: Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан.

Талісманом людини, народженої 29 червня є сердолік. Мінерал із глибоким історичним корінням, оповитий численними легендами. З давніх-давен його вважали каменем, здатним пробуджувати почуття та розпалювати вогонь пристрасті в серці іншої людини.

Цього дня народилися:

1849 рік — Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, мати Лесі Українки;

1939 рік — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами “Чорна курка, або Підземні жителі” та “Нові пригоди янки при дворі короля Артура”;

1947 рік — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів “Фучжоу” та “ТойХтоПройшовКрізьВогонь”.

Пам’ятні дати 29 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 червня:

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1174 рік — в Іпатіївському літописі вперше згадують поселення Лтава — давня назва сучасної Полтави;

1236 рік — військові формування хрестоносців здобувають перемогу та захоплюють один із головних центрів мусульманської Іспанії — місто Кордова;

1575 рік — в ході битви при Наґасіно війська японського полководця Оди Нобунаґи, озброєні аркебузами, завдають нищівної поразки знаменитій кінноті клану Такеда;

1579 рік — іспанські війська здійснюють жорстоку каральну акцію проти мирного населення голландського міста Маастрихт, спричинивши масову загибель місцевих мешканців;

1613 рік — у столиці Англії — Лондоні — внаслідок займання під час театральної постановки за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” дощенту згорає легендарний театр “Глобус”;

1644 рік — під час битви при Кропреді-Брідж, монархічне військо роялістів під проводом короля Карла I здобуває перемогу над армією англійських парламентаріїв;

1659 рік — українські війська під командуванням гетьмана Івана Виговського у битві під Конотопом завдають нищівної поразки московським силам, очолюваним князем Олексієм Трубецьким;

1945 рік — Закарпаття, що до того перебувало у складі Чехословаччини, офіційно включають до Української РСР;

1949 рік — в Південно-Африканській Республіці набуває чинності перший із законів апартеїду — документ, що юридично забороняє міжрасові шлюби.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

29 червня Міжнародний день рибалки / © unsplash.com

29 червня в Україні святкують День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Свято, яке припадає на останню неділю червня. Воно підкреслює важливість молодіжного руху для формування громадянського суспільства в Україні. Через такі організації діти та молодь отримують можливість реалізовувати свої ідеї, набувати навички лідерства тощо.

Також 29 червня Міжнародний день рибалки. Професійне свято, яке присвячене всім, хто любить рибальство. Виникло як спосіб вшанувати відповідальну і нелегку працю людей, що займаються виловом риби, забезпечують харчову безпеку і розвиток економіки держав.

А ще 29 червня Міжнародний день бруду. Ідея створення такого цікавого свята виникла як ініціатива підтримки природного і творчого розвитку дітей через їхню гру на відкритому повітрі, в контакті з піском, землею, водою і, звісно, брудом.

29 червня святкують Міжнародний день тропіків. Свято було створене за ініціативи ООН для підкреслення важливого значення тропіків для планети. Тропічні регіони займають значну частину поверхні землі, вони мають багату біорізноманітність і є важливими для кліматичного балансу світу.

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Також 29 червня Всесвітній день склеродермії. Склеродермія є хронічним захворюванням сполучної тканини, яке характеризується потовщенням і ущільненням шкіри, а іноді навіть ураженням внутрішніх органів. Виникає вона через надлишок колагену та порушення імунної системи.

А ще 29 червня Міжнародний день промислового дизайну. Свято було створене за ініціативи Міжнародної спілки промислового дизайну (ICSID). Це організація, яка об’єднує професіоналів в цій галузі.