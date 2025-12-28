ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 29 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 29 грудня, День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Віряни вшановують пам’ять святих дітей вбитих у Вифліємі. До Нового року залишилося 2 дні.

Яке свято 29 грудня 2025 року

Яке свято 29 грудня 2025 рок / © ТСН

29 грудня 2025 року — понеділок. 1404-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

29 грудня віряни святкують День пам’яті святих дітей вбитих у Вифліємі / © pexels.com

Завтра, 29 грудня, віряни святкують День пам’яті святих дітей вбитих у Вифліємі. Про цю подію розповідає Євангеліє від Матфея (2:16–18). Довідавшись від волхвів про народження «Царя юдейського», цар Ірод Великий, охоплений страхом втратити владу, наказав убити всіх хлопчиків віком до двох років у Вифлеємі та його околицях. Ці діти не знали Христа і не сповідували Його свідомо, але постраждали за Нього, бо загинули замість Нього. Саме тому Церква визнає їх мучениками, навіть без усвідомленої віри — як жертву ненависті до Месії.

29 грудня в Україні святкують День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил / © Getty Images

29 грудня в Україні святкують День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Дата обрана на честь створення пресслужби Міністерства оборони України 1991 року та призначення першого військового прес-секретаря незалежної України. Саме цей день вважається початком формування інформаційних структур у військовому відомстві. Свято встановлено наказом Міністерства оборони від 27 грудня 2010 року № 698 і має щорічний характер.

29 грудня Міжнародний день віолончелі / © pexels.com

Також 29 грудня Міжнародний день віолончелі. Дата обрана на честь дня народження Пабло Казальса (1876–1973) — видатного іспанського віолончеліста, композитора й гуманіста, який підніс віолончель до рівня сольного, глибоко філософського інструмента. Віолончель — один із найвиразніших інструментів струнної родини — ї тембр часто порівнюють із людським голосом.

29 грудня Міжнародний день єврейської книги / © pexels.com

А ще 29 грудня Міжнародний день єврейської книги. Свято виникло у США 1920-х років як Єврейський книжковий тиждень, покликаний популяризувати читання, єврейську літературу та освіту серед громад. Згодом ініціатива набула міжнародного масштабу й трансформувалася в Міжнародний день єврейської книги.

