29 квітня 2026 року — середа. 1525-й день війни в Україні.

Завтра, 29 квітня, віряни святкують День пам’яті святих дев’ятьох мучеників, що в Кизиці. Група ранньохристиянських подвижників, які постраждали за віру в місті Кизик (нині територія Туреччина) приблизно у III столітті. До них належать: Феогнід, Руф, Антипатр, Феостих, Артемон, Магн, Феодот, Таумасій і Филимон. Вони відкрито проповідували християнство серед язичників у часи гонінь. За відмову зректися віри їх було піддано жорстоким тортурам і страчено.

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу. Свято присвячене найпопулярнішому виду спорту в країні — футболу, який об’єднує мільйони українців як на полі, так і серед уболівальників. Дата обрана на честь першого офіційно зафіксованого футбольного матчу на території України, що відбувся 29 квітня 1894 року у місті Львів. Саме цю подію вважають початком історії українського футболу.

Також 29 квітня Міжнародний день поінформованості про шум. Головна мета цього дня — нагадати, що надмірний шум негативно впливає не лише на слух, а й на загальний добробут: може викликати стрес, порушення сну, зниження концентрації та навіть серцево-судинні проблеми. Особливо це актуально для жителів великих міст, де постійний фоновий шум став нормою.

А ще 29 квітня Всесвітній день канцелярських товарів. Припадає на останню середу квітня. Головна ідея свята — повернути інтерес до паперу, ручок, блокнотів і листів, адже в цифрову епоху вони поступово відходять на другий план. Канцелярські товари асоціюються не лише з офісом чи школою, а й із самовираженням, плануванням і натхненням.

29 квітня святкують День деніму. Припадає на останню середу квітня. Ідея виникла після резонансного рішення Верховний суд Італії у 1990-х роках, коли було скасовано вирок ґвалтівнику через абсурдне припущення, що тісні джинси нібито свідчать про «згоду». У відповідь на це активісти започаткували акцію: люди почали одягати денім як символ протесту проти звинувачення жертви.

Також 29 квітня Міжнародний день собаки-поводиря. Припадає на останню середу квітня. Собаки-поводирі — це спеціально навчені тварини, які допомагають своїм господарям безпечно пересуватися: обходити перешкоди, переходити дорогу, знаходити потрібні об’єкти та орієнтуватися в просторі. Вони стають не лише помічниками, а й вірними друзями, забезпечуючи людині більшу незалежність і впевненість.

А ще 29 квітня Міжнародний день танцю. Свято заснувала ЮНЕСКО 1982 року, щоб об’єднати людей через мистецтво танцю та підкреслити його культурне значення. Дата обрана на честь дня народження видатного реформатора балету — Жан-Жорж Новерр, якого вважають засновником сучасного балетного театру.

29 квітня святкують Міжнародний день імунології. Його започаткувала Європейська федерація імунологічних товариств (EFIS) 2005 року, щоб підвищити обізнаність про роль імунної системи в збереженні здоров’я людини. Імунологія — це галузь науки (Імунологія), яка вивчає, як організм захищається від інфекцій, вірусів і бактерій. Імунна система щодня працює, щоб розпізнавати й знешкоджувати загрози, зберігаючи наш добробут.

Також 29 квітня Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї. Саме цього дня 1997 року набула чинності Конвенція про заборону хімічної зброї, що стало ключовим кроком у глобальній боротьбі проти цієї небезпечної зброї. Головна місія організації — повне знищення хімічної зброї у світі та запобігання її створенню й застосуванню. Вона контролює виконання Конвенції, проводить інспекції, сприяє міжнародній співпраці та реагує на випадки можливого використання отруйних речовин.

А ще 29 квітня День обізнаності про недіагностованих дітей. Цей день присвячений дітям, які мають складні симптоми або рідкісні захворювання, але тривалий час залишаються без точного медичного діагнозу. Через це вони та їхні родини стикаються з невизначеністю, труднощами в лікуванні та браком належної підтримки.

29 квітня святкують Всесвітній день бажань. Дата обрана не випадково: саме 29 квітня 1980 року в місті Фінікс був здійснений перший задокументований «wish» хлопчика на ім’я Chris Greicius, який мріяв стати поліцейським. Його історія стала початком великого руху допомоги дітям у всьому світі. Мета цього дня — нагадати про силу добрих бажань і підтримки. Він підкреслює, що навіть у складних життєвих обставинах здійснення маленької мрії може дати дитині надію, радість і внутрішню силу боротися з хворобою.

