Яке свято 29 квітня 2025 року / © ТСН

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29 квітня 2025 року — вівторок. 1161-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 29 квітня, віряни святкують день пам’яті святих дев’ятьох мучеників у Кизиці. Це група ранньохристиянських святих, які постраждали за віру в Ісуса Христа в місті Кизик (сучасна територія Туреччини) у III столітті.

Ці святі були сподвижниками у вірі, які сповідували християнство в добу жорстоких гонінь. Вони зазнали катувань і мученицької смерті, відмовившись принести жертву язичницьким богам.

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Мучеництво сталося, найімовірніше, за часів імператора Декія або Діоклетіана — періодів найбільш запеклих переслідувань християн у Римській імперії. Місто Кизик, розташоване на березі Пропонтиди (Мармурового моря), було відомим торговим і культурним центром, де язичницькі культи були особливо поширеними.

Коли святі були викриті як християни, їх закликали відректися від Христа, але вони одностайно відмовилися. Їх катували, били, кидали до темниць — але ніхто не похитнувся у вірі. Врешті-решт їх стратили — і Церква відзначає їхню спільну мученицьку смерть як прояв вірності Христу та братньої любові до кінця.

Що не можна робити 29 квітня

Не варто виконувати важку господарську роботу (особливо копати, рубати, будувати, шити) — це може накликати втому, хвороби чи невдачу.

День вважається духовно чистим, тож бажано уникати сварок, осуду, поганих слів та емоційних сплесків.

Ігнорування прохань про допомогу або черствість до ближнього вважається гріхом.

Народні прикмети і традиції на 29 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо 29 квітня ластівки вже в гніздах — чекайте на раннє літо;

вітер із півночі — буде холодна весна й затяжні дощі, а якщо із півдня — чекайте на теплий травень;

хмарно, але тепло — гарний врожай хліба;

голосно квакають жаби — до теплої й вологої погоди;

пішов дощ — знак доброго врожаю льону;

ясний схід сонця — до гарного літа.

29 квітня голосно квакають жаби — до теплої й вологої погоди / © unsplash.com

В народі 29 квітня носило назву Кизиків день. Його вважали своєрідною межею між весною та літом, коли вже можна було сіяти деякі культури — якщо дозволяла погода.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 квітня

Які завтра іменини: Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

Талісманом людини, народженої 29 квітня, є гіацинт. Коштовний камінь, що був знаний ще стародавніми цивілізаціями. Від давніх-давен його вважали оберегом, який уособлює мудрість і приваблює щасливі обставини.

Цього дня народилися:

1964 рік — Ірина Фаріон, українська мовознавиця, громадська та політична діячка;

1977 рік — Андрій Конопльов, старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України;

1985 рік — Денис Пояцика, український боксер-любитель, чемпіон Європи 2006 року, бронзовий призер 2010 р. та 2013 р.

Пам’ятні дати 29 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 квітня:

998 рік — за розпорядженням імператора Священної Римської імперії страчено патриція Кресчентіуса, очільника виступу проти понтифікату Папи Римського Григорія V;

1429 рік — французьке військо під проводом 17-річної Жанни д’Арк здобуло рішучу перемогу над англійцями у битві за Орлеан у межах Столітньої війни;

1624 рік — король Франції Людовик XIII офіційно призначив кардинала Рішельє на посаду першого міністра держави;

1648 рік — розпочалася битва під Жовтими Водами, яка стала однією з перших у Національно-визвольній війні українського народу;

1661 рік — китайські війська встановили контроль над островом Тайвань;

1676 рік — у морській битві поблизу Сицилії загинув видатний нідерландський адмірал Міхіель де Рюйтер, воюючи з французьким флотом;

1707 рік — припинив своє існування парламент Шотландії, а його члени увійшли до складу англійського парламенту, що остаточно закріпило створення Королівства Великої Британії;

1770 рік — капітан британського флоту Джеймс Кук уперше ступив на австралійську землю;

1854 рік — унаслідок зіткнення з американським судном затонув німецький вітрильник “Фаворит”, забравши життя 201 особи;

1882 рік — в Берліні почала працювати перша у світі експериментальна тролейбусна лінія, збудована компанією Siemens & Halske;

1897 рік — британський фізик Джозеф Джон Томсон оголосив про відкриття електрона;

1907 рік — у Києві відбулося перше засідання Українського наукового товариства під головуванням Михайла Грушевського;

1913 рік — Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубцями;

1915 рік — розгорнулися жорстокі бої між УСС та російськими військами в Карпатах, на Маківці;

1918 рік — під час сесії Української Центральної Ради ухвалено Основний Закон УНР; того ж дня Всеукраїнський з’їзд хліборобів обрав Павла Скоропадського гетьманом України, а Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори;

1919 рік — в УНР здійснено невдалу спробу державного перевороту під проводом отамана Володимира Оскілка;

1945 рік — американські війська визволили в’язнів нацистського концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців;

1945 рік — Адольф Гітлер одружився з Євою Браун у берлінському бункері та оголосив адмірала Карла Деніца своїм наступником;

1945 рік — бразильські військові визволили італійську комуну Форново-ді-Таро від нацистських загарбників;

1975 рік— останні американські війська залишили територію В’єтнаму;

1982 рік — чисельність населення Китаю перевищила мільярд осіб;

1990 рік — в Києві ухвалено рішення про саморозпуск Української Гельсінської Спілки й створення на її основі Української республіканської партії;

1992 рік — національна футбольна збірна України провела свій дебютний матч проти Угорщини в Ужгороді, поступившись з рахунком 1:3. Автором першого в історії гола української збірної став Іван Гецко. Цей день відзначається як Всеукраїнський день футболу;

1995 рік — під час референдуму 95% виборців Казахстану підтримали продовження президентських повноважень Нурсултана Назарбаєва до 2001 року;

1997 рік — набула чинності Конвенція про заборону хімічної зброї, ухвалена 1993 року, яка забороняє її розробку, виробництво та застосування;

2011 рік — у Великій Британії відбулося весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон;

2014 рік — проросійські бойовики захопили будівлю Луганської обласної державної адміністрації.

Яке завтра свято в Україні і світі

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу / © unsplash.com

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу. Він приурочений до першого офіційного матчу національної збірної України, який відбувся в цей день 1992 року. Це була знаменна подія для українського футболу, адже саме тоді команда, сформована після здобуття незалежності, вперше вийшла на поле як представник суверенної держави. Матч, що проходив на стадіоні «Авангард» в Ужгороді, завершився поразкою з рахунком 1:3 на користь збірної Угорщини, але ця гра мала велике символічне значення.

Іван Гецко, який забив єдиний гол у цьому матчі, увійшов в історію як перший бомбардир збірної України. Відтоді кожного року 29 квітня відзначається день народження національної футбольної команди, і цей день став святом для всіх, хто любить футбол в Україні — від гравців та тренерів до вболівальників.

Також 29 квітня Міжнародний день танцю. Має на меті підкреслити важливість танцю як форми самовираження, мистецтва та культурного обміну. Святкування цього дня розпочалося 1982 року за ініціативою ЮНЕСКО, щоб вшанувати день народження Жана-Жоржа Ноєва, видатного французького танцівника і хореографа, який значно вплинув на розвиток балету.

Цей день є святом не тільки для професіоналів танцю, але й для всіх, хто відчуває зв’язок з танцем як з мовою емоцій та вираження. Міжнародний день танцю святкується через різноманітні виступи, фестивалі та відкриті уроки, що проводяться в усьому світі. Танок цього дня стає символом єдності, бо він не має кордонів: через нього люди з різних культур і мов можуть спілкуватися, обмінюватися емоціями та переживаннями.

А ще 29 квітня Всесвітній день бажань. Це день, коли світ об’єднується навколо однієї простої, але надзвичайно глибокої ідеї: кожна дитяча мрія заслуговує на здійснення, особливо коли йдеться про дітей, що борються з важкими захворюваннями.

Початок цьому дню дала зворушлива історія з життя маленького хлопчика на ім’я Кріс Грісіус. 1980 року він, смертельно хворий на лейкемію, мріяв на мить стати справжнім поліцейським. І люди навколо зробили неможливе: організували для нього посвяту, форму, значок — подарували йому день, наповнений радістю й вірою. Ця подія дала поштовх до створення благодійної фундації Make-A-Wish, яка відтоді здійснює найпотаємніші бажання важкохворих дітей по всьому світу.

Із роками це перетворилось на справжній глобальний рух, що подарував незабутні миті сотням тисяч дітей у понад 50 країнах. День бажань — не просто про виконання мрій, це про силу людяності, віру в краще, підтримку, яка здатна змінити життя. Адже іноді одне здійснене бажання стає потужним джерелом надії та внутрішньої сили.

29 квітня День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї. Цей день було запроваджено на міжнародному рівні, оскільки саме 29 квітня 1997 року набрала чинності Конвенція про заборону хімічної зброї — глобальний договір, що зобов’язує країни повністю відмовитися від виробництва, зберігання та використання цієї страшної форми зброї масового ураження. Документ став визначним кроком у боротьбі за світ без отруйних газів, хімічних атак і незліченних людських трагедій.

Також 29 квітня День обізнаності про недіагностованих дітей. Це день, коли світ звертає увагу на дітей, медичні стани яких залишаються загадкою для лікарів і науковців. Вони не мають точного діагнозу, а отже — ні чіткого лікування, ні прогнозів, ні чіткої допомоги. Їхні сім’ї щодня стикаються з невизначеністю, болем і безсиллям, шукаючи відповіді, які ніхто поки не може дати.

А ще 29 квітня Міжнародний день імунології. Цей день був започаткований 2005 року, а ініціатором стала Європейська федерація імунологічних товариств (EFIS). Від того часу 29 квітня перетворився на глобальний майданчик для науки і суспільства, де фахівці розповідають людям, як працює імунітет, чому важливі щеплення, як розвивається імунна медицина, і як сучасні імунологічні відкриття змінюють перебіг боротьби з хворобами — від грипу до онкології.