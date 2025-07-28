Яке свято 29 липня 2025 року / © ТСН

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29 липня 2025 року — вівторок. 1252-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 29 липня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Калиніка. Народився в Кілікії (Мала Азія). Був елліном за походженням і спочатку проповідував язичництво. Коли навернувся до християнства, то одразу прийняв святе Хрещення. Обрав шлях мандрівного проповідника. Тобто Калинік подорожував від міста до міста, розповідаючи про Ісуса Христа та навертаючи язичників. За часів правління імператора Діоклетіана, коли відбувалися жорстокі гоніння християн, був схоплений. Його привели до правителя одного з міста Сакердона. Той запропонував йому зректися віри, але Калинік був непохитним. Його довго катували, але за весь свій біль він дякував Богу. Калиніка навіть хотіли спалити живцем, але вогонь не торкнувся його тіла. Помолившись, святий віддав Богові душу.

Що не можна робити 29 липня

Не можна працювати на полі чи городі — в народі припиняли жати чи косити, щоб не накликати посуху.

Не слід сваритися, з’ясовувати стосунки — святий прийняв мученицьку смерть, тому гніватися цього дня гріховно.

Забороняється брати чи давати гроші в борг — довго будуть фінансові проблеми, які буде важко виправити.

Народні прикмети і традиції на 29 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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на Калиника спека тікає — осінь потихеньку заглядає;

29 липня дощить — осінь буде вологою;

сильний вітер — до холодної зими;

мурахи закривають вхід до мурашника — чекайте на негоду;

вранці туман — будуть погожі дні.

29 липня мурахи закривають вхід до мурашника — чекайте на негоду / © unsplash.com

В народі 29 липня носило назву Калиник Спекотний. Часто наші предки казали “На Калиника спека край бере”. Літо вже прощається з задухою, йдуть прохолодніші дні.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.

Талісманом людини, народженої 29 липня, є змійовик. Мінерал, утворений у глибинах вулканічних порід, від давніх часів вважався провідником духовної сили. Змійовик, як вірили, сприяє глибокому зануренню в медитативний стан, пробуджує усвідомленість і гармонізує внутрішні енергетичні потоки.

Цього дня народилися:

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1904 рік — Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра;

1984 рік — Ганна Безсонова, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років;

1999 рік — Євгеній Волков, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 29 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 липня:

238 рік — у Римі преторіанці силоміць захоплюють імператорський палац, де перебували співправителі Пупієн і Бальбін;

615 рік — у місті Паленке 12-річний Пакаль Великий сходить на трон Баакульського царства майя;

626 рік — розпочинається десятиденна облога Константинополя аварами та союзними їм племенами — слов’янами, булгарами й гепідами — в межах ірансько-візантійської війни;

1014 рік — у битві під Біласице імператор Василій II Болгароборець завдає нищівної поразки болгарській армії;

1018 рік — у битві біля Влардінгена граф Західної Фрісландії Дірк III перемагає армію імператора Генріха II;

1030 рік — під Стекластадіром гине норвезький король Олаф II, намагаючись повернути престол, захоплений данським монархом Канутом Великим;

1108 рік — Людовик VI сходить на французький престол;

1148 рік — завершується чотириденна, але безуспішна облога Дамаска хрестоносцями;

1423 рік — Владислав II Ягайло надає Лодзі маґдебурзьке право;

1474 рік — армія Карла Сміливого розпочинає облогу міста Нейсс, що тривала до червня наступного року;

1565 рік — Королева Шотландії Марія Стюарт бере шлюб зі своїм кузеном, лордом Дарнлі;

1572 рік — розпочинається Молодинська битва між московським військом і татарами, що триває до 2 серпня;

1693 рік — у битві під Нервінденом французи здобувають піррову перемогу над коаліційними силами Вільгельма III під час Дев’ятирічної війни;

1776 рік — Петра Калнишевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі, заарештовують і засилають на Соловки, де він проводить у неволі 25 років;

1793 рік — Джон Грейвз Сімко засновує форт Йорк;

1836 рік — у Парижі відкривають Тріумфальну арку;

1851 рік — астроном Аннібале де Гаспаріс відкриває астероїд 15 Евномія;

1858 рік — під тиском США Японія відкриває порти Токіо та Осаки для іноземців;

1865 рік — Велика пожежа руйнує частину Бучача;

1874 рік — винаходять розбірний тенісний корт;

1899 рік — завершується Перша Гаазька мирна конференція, присвячена воєнному праву;

1914 рік — починає працювати перша трансконтинентальна телефонна лінія між Нью-Йорком і Сан-Франциско;

1940 рік — Люфтваффе розпочинає масштабне бомбардування Великої Британії;

1941 рік — Румунія заявляє про повернення Бессарабії та Буковини;

1948 рік — у Лондоні відкривають XIV Літні Олімпійські ігри — перші після Другої світової війни;

1957 рік — засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1958 рік — у США утворюють агентство NASA для освоєння космосу;

1994 рік — в Україні тимчасово призупиняють процес приватизації;

1998 рік — у Лос-Анджелесі американець Сет Рід здійснює найдовший стрибок на мотоциклі з даху на дах — 19,8 метра;

2002 рік — у Львові стається Скнилівська трагедія — найбільша катастрофа в історії авіашоу: гине 77 осіб;

2005 рік — астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

2010 рік — у Демократичній Республіці Конго перекидається переповнений пором: гине щонайменше 80 людей;

2022 рік — Земля здійснює найкоротший оберт навколо своєї осі в історії — день скорочується на 1,59 мілісекунди, імовірно через явище коливання Чандлера.

Яке завтра свято в Україні і світі

29 липня в Україні День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України / © ТСН.ua

29 липня в Україні День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України. Дата присвячена героям-спецпризначенцям, які віддали своє життя, виконуючи найнебезпечніші бойові завдання в ім’я свободи, безпеки й незалежності України. Ці воїни — невидимий щит держави, ті, хто діє там, де інші не можуть, виконуючи найризикованіші місії на передовій і в глибокому тилу ворога.

Також 29 липня Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Соціокультурне розмаїття — це багатогранність людства (традицій, релігії, мови, ентіних та національних приналежностей, стилю життя, поглядів, гендерної ідентичності, способів мислення тощо). А дискримінація — це будь-яке обмеження прав людини за ознаками віри, раси, мови, національності тощо.

А ще 29 липня Міжнародний день тигра. Глобальна ініціатива, яка присвячена охороні тигрів і збереженню їх природного середовища існування. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги до загрози зникнення тигрів, сприянні зусиллям у їх захисті та інформуванні світу про важливість збереження біорізноманіття.

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