Яке свято 29 листопада 2025 року / © ТСН

Реклама

29 листопада 2025 року — субота. 1374-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 29 листопада, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Парамона і Філумена. Парамон загинув 250 року під час переслідувань у Візантії (за деякими джерелами — у Віфінії). Імператор Декій доручив правителю Акілу придушити християнство на цих землях. Було страчено понад 370 християн, які відмовилися приносити жертву язичницьким богам.

Парамон, проходячи повз місце страти, не зміг мовчки дивитися на їхню муку й вигукнув: “О, нечестивий ідолослужителю, чому мучиш невинних людей, які вірують у істинного Бога?” За цю сміливість він одразу був схоплений та підданий тортурам. Його катували з особливою жорстокістю, а потім пробили тіло списами. Так Парамон помер як свідок віри.

Реклама

Філумен також жив у III столітті й був християнином із Греції або Кілікії (джерела різняться). За правління того ж імператора Декія він був заарештований за відмову поклонитися язичницьким ідолам. Його довго й тяжко катували: били, шматували тіло, палили вогнем. Але Філумен мужньо повторював, що не зречеться Христа. Зрештою він був обезголовлений.

Що не можна робити 29 листопада

Не варто підвищувати голос — суперечки цього дня “провокують” біди взимку.

Не можна давати великі позики — казали: “Даси в борг — удачу віддаси”.

Забороняється брати в руки колючі предмети — цього дня легко поранитися, а це “до невдач цієї зими”.

Народні прикмети і традиції на 29 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

морозний день — до стійкої і холодної зими;

йде дрібний сніг — чекайте на суху й морозну зиму;

тихий день, без вітру — буде спокійним грудень;

дерева вкриті інеєм — до сильних морозів найближчим часом;

вітер різкий, шарпає дерева — чекайте на заметілі і хуртовини найближчими днями.

29 листопада йде дрібний сніг — чекайте на суху й морозну зиму / © unsplash.com

В народі 29 листопада носило назву Парамон Зимобор. Так називали день через віру, що зима остаточно бере владу, починає “боротися” з осінню. За народним уявленням, після Парамона тепла вже не буде.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 листопада

Які завтра іменини: Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

Реклама

Талісманом людини, народженої 29 листопада, є рубін. Він здавна вважають каменем палкого, всепоглинаючого кохання. Існує також повір’я, що цей мінерал здатен уповільнювати або навіть припиняти кровотечі.

Цього дня народилися:

1778 рік — Григорій Квітка-Основ’яненко, український письменник;

1899 рік — Григорій Косинка, український письменник Розстріляного відродження, учасник Перших визвольних змагань;

Реклама

1978 рік — Андрій Воробей, український футболіст (“Шахтар” Донецьк, збірна України), найкращий бомбардир чемпіонату України (2000).

Пам’ятні дати 29 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 листопада:

1830 рік — у Варшаві розпочалося Листопадове повстання, що тривало до 1831 року;

1899 рік — засновано легендарний іспанський футбольний клуб “Барселона”;

1929 рік — американський авіатор Річард Берд разом із трьома супутниками здійснив перший у світі авіапереліт до Південного полюса;

1945 рік — югославська скупщина проголосила утворення Федеративної Народної Республіки Югославія;

1947 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про розділ підмандатної Палестини на єврейську та арабську держави;

1959 рік — американські глядачі вперше побачили телетрансляцію церемонії вручення нагород “Греммі”;

1963 рік — президент США Ліндон Джонсон підписав указ про створення Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування вбивства президента Джона Кеннеді;

1990 рік — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка дозволяла застосування сили проти Іраку, якщо він не виведе війська з Кувейту до 15 січня 1991 року;

1994 рік — Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття;

1996 рік — Міжнародний трибунал з колишньої Югославії виніс перший вирок: хорват Дражен Ердемович отримав 10 років тюремного ув’язнення за злочини проти людяності під час громадянської війни в Боснії;

1999 рік — указом президента № 1507/99 встановлено офіційні символи глави держави: Прапор (штандарт) Президента, Знак Президента, Гербова печатка та Булава;

2007 рік — депутати від блоків “БЮТ” та “Наша Україна — Народна Самооборона” сформували коаліцію у Верховній Раді нового, шостого скликання.

Яке завтра свято в Україні і світі

29 листопада Міжнародний день ягуара / © unsplash.com

29 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день жінок-правозахисників. Він покликаний привернути увагу до проблем, з якими стикаються жінки у сфері прав людини, і підтримати тих, хто ризикує своїм життям і свободою заради захисту інших. Це відзначення нагадує світові, що жінки не лише є активними учасницями громадянського життя, а й часто виступають лідерами змін у своїх громадах та країнах. Жінки-правозахисники працюють у сферах боротьби з насильством, дискримінацією, порушеннями прав людини, корупцією.

Також 29 листопада Міжнародний день ягуара. Його мета — привернути увагу до загроз, яким піддається ягуар, і підтримати зусилля з охорони цього величного хижака та його природного середовища. Це свято було започатковано під час форуму Jaguar 2030 за участі 14 країн — ареалів проживання ягуарів, а також за підтримки міжнародних організацій, наприклад, ПРООН, WWF, Panthera і WCS. Ягуари мешкають у великому діапазоні — від Мексики до Аргентини. UNDP Захист їхніх коридорів (з’єднаних ділянок природи) — ключовий чинник для збереження генетичної різноманітності та стабільних популяцій.