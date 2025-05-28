Яке свято 29 травня 2025 року / © ТСН

Реклама

29 травня 2025 року — четвер. 1191-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 29 травня, віряни святкують Вознесіння Господнє. Це одне з головних свят у християнській традиції, яке символічно завершує земне життя й служіння Ісуса Христа. Воно присвячене події, коли Спаситель, після Свого воскресіння, піднісся тілесно на небо в присутності апостолів, залишаючи землю, але не полишаючи людство.

Свято припадає на сороковий день після Великодня, завжди в четвер, згідно з євангельським переказом. 2025 року це 29 травня.

Реклама

Євангеліст Лука та автор “Діянь апостолів” описують, як Ісус вивів учнів на схил гори Оливної. Там Він благословив їх і, розмовляючи, почав возноситися до неба. Учні, сповнені подиву, спостерігали за цією величною миттю, аж доки Його не приховала хмара. Два ангели з’явилися їм і звістили, що Христос одного дня так само повернеться.

Що не можна робити 29 травня

Не слід фізично працювати — це час для молитви, тиші та внутрішнього зосередження.

Не можна бажати комусь зла — на Вознесіння бажано примиритися й очистити душу.

Забороняється сіяти чи пересаджувати — мовляв, “що посієш на Вознесіння, того не буде в добрім роді”.

Народні прикмети і традиції на 29 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясне небо на Вознесіння — літо буде сухим і теплим;

якщо на Вознесіння йде дощ — очікуй дощову осінь;

дощ на Вознесіння — добрий врожай на жито;

якщо зранку туман — літо буде вологим, із великою кількістю роси;

вранці чути спів жайворонка — добрий знак, щасливий рік.

29 травня вранці чути спів жайворонка — добрий знак, щасливий рік / © Pixabay

В народі 29 травня носило назву Федір Житник. Це через вшанування пам’яті святого Феодора Освяченого, великого подвижника IV століття, і водночас завдяки глибокому зв’язку цього дня з аграрними турботами селянина. У давньому українському аграрному побуті 29 травня припадав на період активного дозрівання жита та інших злакових культур.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 травня

Які завтра іменини: Феодосія.

Реклама

Талісманом людини, народженої 29 травня є берил. Із давніх часів цей мінерал сприймали як сакральне уособлення самої землі. Його пов’язували не лише з її енергією, а й з матеріальним добробутом. Берил вважали покровителем чесного діла, вірності у стосунках і гармонії в родинному колі.

Цього дня народилися:

1938 рік — Микола Гопцій, український поет;

1979 рік — Ганна Гомонай, українська телеведуча;

1982 рік — Наталія Добринська, українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

Пам’ятні дати 29 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 травня:

363 рік — Імператор Юліан здобув перемогу над військом Сасанідів біля Ктесифона;

526 рік — Потужний землетрус знищив Антіохію. Загинуло близько 250 тисяч осіб, переважно християнських паломників;

1233 рік — Монголи після облоги увійшли до Кайфена й розграбували столицю династії Цзінь;

1328 рік — Філіпп VI став першим королем Франції з династії Валуа;

1384 рік — Кастильський король Хуан І розпочав облогу Лісабона;

1416 рік — У морській битві при Галліполі флот Венеції розбив чисельно переважаючі османські сили;

1453 рік — Османи під проводом Мехмеда ІІ захопили Константинополь. Падіння Візантії ознаменувало завершення епохи Середньовіччя;

1630 рік — Укладено Переяславську угоду між українською козацькою старшиною та польським гетьманом Станіславом Конецпольським;

1660 рік — В Англії відновлено монархію: на престол повернувся Карл ІІ Стюарт.

1738 рік — Указом імператора розпоряджено повертати втікачів із Росії та Гетьманщини на Слобідську Україну;

1790 рік — Род-Айленд став останнім із тринадцяти перших штатів, які ратифікували Конституцію США;

1900 рік — Компанія Otis зареєструвала торгову марку “Ескалатор”, що згодом стала загальною назвою для всіх рухомих сходів;

1928 рік — Фрітц фон Опель на власноруч зібраному авто подолав швидкість у 200 км/год;

1942 рік — Німецькі війська завершили оточення радянського угруповання під Харковом чисельністю понад 250 тисяч бійців;

1945 рік — У Норвегії заарештували Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна за співпрацю з нацистами;

1953 рік — Вершина Джомолунгми (Еверест) була вперше підкорена Едмундом Гілларі та Тенцинґом Норгеєм;

1985 рік — На стадіоні “Ейзель” у Брюсселі, під час заворушень перед фіналом Кубка європейських чемпіонів, загинули 39 людей і ще понад 400 зазнали поранень;

1990 рік — 40 країн Європи та європейські фінансові інституції підписали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;

2003 рік — Андрій Шевченко забив вирішальний гол у фіналі Ліги чемпіонів, принісши перемогу “Мілану” над “Ювентусом” (3:2);

2014 рік — Під Слов’янськом терористи збили гелікоптер Нацгвардії України. Загинуло 12 осіб, серед них — генерал-майор Сергій Кульчицький.

Яке завтра свято в Україні і світі

29 травня Міжнародний день Евересту / © Pixabay

29 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день корів. Припадає на останній четвер травня. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене вдячності та повазі до корів — тварин, які тисячоліттями служать людям джерелом молока, їжі, добрив і навіть натхнення.

Реклама

Також 29 травня Міжнародний день Евересту. Це особливий день, коли світ згадує про найвищу гору на планеті — Еверест, висотою понад 8 тисяч метрів, і про той історичний момент, коли вперше вдалося її підкорити. Саме цього дня 1953 року легендарний новозеландський альпініст сер Едмунд Гілларі разом із шерпою Тензінгом Норгаєм успішно піднялися на вершину. Це був тріумф людської волі, сили духу і неперевершеної майстерності.

А ще 29 травня Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй. Це люди, що без страху та вагань стають на сторожі миру там, де ллється кров і панує конфлікт. Миротворчі місії ООН — це ключовий механізм збереження міжнародної безпеки та стабільності. Вони не просто припиняють вогонь, а допомагають країнам відновити нормальне життя, будувати довіру між колишніми ворогами і створювати умови для сталого розвитку. Миротворці — це не тільки військові, а й цивільні фахівці, які вносять свій внесок у мир і порядок.

29 травня Всесвітній день здоров’я травної системи. Щорічно цього дня світ звертає особливу увагу на критично важливу роль травної системи у підтримці нашого загального здоров’я та енергії. Адже саме завдяки шлунково-кишковому тракту організм отримує всі необхідні поживні речовини, які живлять кожну клітинку і дозволяють нам жити повноцінно.