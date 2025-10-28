Яке свято 29 жовтня 2025 року / © ТСН

29 жовтня 2025 року — середа. 1343-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 29 жовтня, віряни святкують день пам’яті святої преподобномучениці Анастасії. Свята Анастасія народилася в Римі в побожній християнській родині. Після смерті батьків вона від юних літ присвятила себе служінню Богові. Вона вступила до жіночого монастиря, де під духовним керівництвом настоятельки Софії провадила суворе чернече життя — у молитві, пості й добрих справах.

Коли імператор Децій розпочав гоніння на християн (середина III ст.), багатьох віруючих примушували зректися Христа. Анастасія відмовилася від цього, хоч їй обіцяли багатство й високий шлюб, якщо поклониться язичницьким богам. Коли вона твердо сповідувала віру в Христа, її піддали жорстоким тортурам.

Її били, розривали тіло залізними гаками, палили свічками, а потім усікли мечем.

Що не можна робити 29 жовтня

Не можна конфліктувати, сваритися — вважалося, що будь-який прояв гніву «запечатує» душевний спокій і привертає втрати.

Не слід палити сміття — казали: «Анастасія на вогні зло згортає, не розпалюй гніву — спали гріх».

Не варто зі смутком дивитися в дзеркало — можна накликати меланхолію або застій у справах.

Народні прикмети і традиції на 29 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день — до короткої зими;

вранці мряка чи туман — зима прийде пізно, але триматиметься довго;

сильний вітер вказує на заметільну та вітряну зиму;

ввечері зоряне небо — чекайте на холодну, але суху зиму.

29 жовтня вранці мряка чи туман — зима прийде пізно, але триматиметься довго / © unsplash.com

В народі 29 жовтня носило назву Анастасія Осіння. Казали «Прийшла Анастасія — осінь до кінця дійшла». Цей день вважали рубежем, коли природа остаточно засинає, а зима вже «на порозі».

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Пилип, Агата, Анастасія, Ганна, Марія.

Талісманом людини, народженої 29 жовтня є топаз. За народними віруваннями, цей коштовний камінь мав силу заспокоювати й відновлювати нервову систему, повертаючи душевну рівновагу. Вважалося також, що топаз зміцнює тіло, підвищує життєвий тонус і сприяє міцному імунітету.

Цього дня народилися:

1961 рік — Олексій Горбунов, український актор;

1972 рік — Родіон Лука, український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор;

1981 рік — Руслан Ротань, український футболіст та тренер.

Пам’ятні дати 29 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 жовтня:

312 рік — після перемоги у битві біля Мульвійського мосту імператор Костянтин Великий урочисто вступив до Рима;

437 рік — імператор Західної Римської імперії Валентиніан III узяв шлюб із Ліцинією Євдоксією, донькою свого двоюрідного брата — імператора Східної Римської імперії Феодосія II;

1390 рік — у Парижі відбувся перший задокументований судовий процес із обвинуваченням у чаклунстві, що завершився стратою трьох підсудних;

1467 рік — у битві при Брустемі Карл Сміливий, герцог Бургундський, здобув перемогу над князем-єпископом Льєжа, утвердивши свій вплив у Південних Нідерландах;

1658 рік — під час Другої Північної війни військово-морські сили Нідерландської республіки розгромили шведський флот, зміцнивши свої позиції у Балтійському морі;

1665 рік — португальська армія завдала нищівної поразки Королівству Конго;

1675 рік — філософ і математик Готфрід Вільгельм Лейбніц уперше застосував довгу літеру s (∫) як символ інтеграла;

1787 рік — у Празі прозвучала прем’єра безсмертної опери Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан»;

1863 рік — у Женеві представники вісімнадцяти держав ухвалили рішення про створення Міжнародного Червоного Хреста;

1888 рік — підписано Константинопольську конвенцію, що гарантувала вільний прохід суден через Суецький канал у мирний і воєнний час;

1914 рік — українські січові стрільці здобули перемогу в бою на горі Ключ поблизу Сколе;

1918 рік — на флоті відкритого моря в Німеччині спалахнуло повстання моряків;

1923 рік — Туреччина офіційно проголошена республікою, завершивши існування Османської імперії та започаткувавши нову державність під проводом Мустафи Кемаля Ататюрка;

1929 рік — на Нью-Йоркській фондовій біржі стався катастрофічний обвал, який увійшов в історію як «Чорний вівторок»;

1941 рік — у рамках Голокосту в Дев’ятому форті поблизу Каунаса німецькі окупанти розстріляли понад 10 000 євреїв;

1942 рік — у Великій Британії відбулися масштабні публічні збори за участю священнослужителів і політиків, які виступили з різким засудженням антиєврейської політики нацистської Німеччини;

1944 рік — Червона армія вступила на територію Угорщини, розпочавши визвольну кампанію проти гітлерівців;

1956 рік — початок Суецької кризи: війська Ізраїлю увійшли на Синайський півострів, витіснивши єгиптян до Суецького каналу;

1957 рік — у будівлі Кнесету зловмисник Моше Двек кинув гранату, поранивши прем’єр-міністра Давида Бен-Гуріона та кількох членів уряду;

1964 рік — Об’єднана Республіка Танганьїка і Занзібар отримала нову назву — Об’єднана Республіка Танзанія.

Яке завтра свято в Україні і світі

29 жовтня в Україні святкують День військового фінансиста Збройних Сил України / © Associated Press

29 жовтня в Україні святкують День військового фінансиста Збройних Сил України. Свято було офіційно засноване 29 жовтня 1999 року наказом Міністра оборони України. Основною метою цього рішення було підвищення авторитету військовослужбовців, які несуть службу у фінансово-економічних органах, а також зміцнення престижу фінансової служби Збройних Сил України загалом.

Також 29 жовтня Міжнародний день догляду та підтримки. День був заснований з ініціативи міжнародних організацій, які займаються питаннями соціального захисту та підтримки вразливих груп населення. Вибір дати не є випадковим; 16 жовтня було обрано через його символічне значення у контексті глобальних ініціатив з покращення якості життя людей, які потребують догляду.

А ще 29 жовтня Всесвітній день псоріазу. Його започаткували міжнародні організації пацієнтів та медичних фахівців для об’єднання зусиль у боротьбі з хворобою. Основна ідея — створити глобальний день видимості для людей із псоріазом і показати, що вони не самотні у своїй боротьбі.

29 жовтня святкують День робітників служби позавідомчої охорони МВС України. Це професійне свято, яке присвячене працівникам, що забезпечують охорону важливих об’єктів державної та приватної власності, а також громадського порядку.

Також 29 жовтня Всесвітній день боротьбі з інсультом. Його головна мета — підвищити обізнаність про інсульт, його причини, профілактику та способи надання першої допомоги, а також підтримку людей, які пережили інсульт.