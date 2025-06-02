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Яке завтра, 3 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 3 червня, Всесвітній день велосипеда. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. До Нового року залишилося 211 днів.
3 червня 2025 року — вівторок. 1196-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 3 червня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Він жив в місті Нікомідія, де був жерцем та служителем ідолів. Однак, він змінив своє ставлення до релігії і почав проповідувати християнство.
Хоча він вже був старцем, проте його схопили і кинули до в’язниці. Там Лукиліян познайомився з чотирма отроками, майже дітьми: Клавдія, Іпатія, Павла та Діонісія. Вони також обрали Христа, тому між ними одразу зародилося духовне братство. В темниці вони підтримували один одного молитвою та словами надії.
Їх довго мучили, катували, але вони не зреклися своєї віри. Тоді Лукиліяна розіп’яли і забили камінням, а юнаків обезголовили. Все це бачила дівчина Павла, яка також відчула серцем поклик до Христа. Вона відкрито сказала про свою віру, за що була страчена на місці.
Що не можна робити 3 червня
Не слід лягати спати з образою на серці — інакше вона “проросте”.
Не можна залишати ввечері їжу в тарілці — накличете біду на свою родину.
Забороняється відмовляти в милостині — на вас впадуть нещастя.
Народні прикмети і традиції на 3 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
ясний і теплий день — до сонячного літа;
погода дощова — в червні і липні буде багато опадів;
сонячна погода — до вдалої косовиці;
мерехтить сонце на світанку — чекайте на тепле і урожайне літо;
роса вранці велика і холодна — буде теплий і сонячний день;
зранку бджоли дуже активні — до ясного дня;
увечері голосно квакають жаби — до дощу;
високо літають ластівки — до сухої погоди.
В народі 3 червня носило назву Лука Травник. В цей період активізується зростання лікарських трав. А тому селяни починали збирати і сушити різне зілля.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 червня
Які завтра іменини: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан.
Талісманом людини, народженої 3 червня, є карнеол. Вогняний камінь, який пробуджує душу. Карнеол вважають символом мужності і сили. Він допомагає долати проблеми в житті.
Цього дня народилися:
1928 рік — Костянтин Степанков, український актор театру і кіно;
1930 рік — Володимир Литвиненко, український живописець, Член Спілки художників України, заслужений художник України;
1974 рік — Сергій Ребров, український футболіст.
Пам’ятні дати 3 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 3 червня:
1527 рік, 7 година вечора — починається Велика пожежа Львова, яка охопила місто і знищила всю його готичну архітектуру;
1638 рік — початок Жовнинської битви, що стає вирішальним зіткненням між повстанцями під проводом Дмитра Гуня та армією Речі Посполитої;
1768 рік — історичний штурм Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка і Івана Ґонти;
1784 рік — символічний момент для Криму: місто Акмєсджит офіційно перейменовують на Сімферополь;
1892 рік — в Англії засновують клуб “Ліверпуль”, який згодом увійде в історію як один із найвеличніших у світі спорту;
1918 рік — за наказом гетьмана Павла Скоропадського починають формування Сердюцької дивізії — військового підрозділу, що мав стати символом патріотизму і національної гідності у складні часи української боротьби за незалежність;
1998 рік — трагічна залізнична катастрофа поблизу Ешеде в Німеччині, що забирає життя багатьох людей;
2006 рік — народ Чорногорії здійснює історичний крок і проголошує свою незалежність, увійшовши в нову епоху суверенності та самовизначення;
2017 рік — у Лондоні відбувається трагічна серія терористичних атак, які забрали життя восьми невинних людей і залишили пораненими десятки.
Яке завтра свято в Україні і світі
3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда. Ідея створити таке свято виникла 2018 року завдяки зусиллям ООН. Головна мета дня полягає в тому, щоб популяризувати велосипед як екологічний, здоровий і доступний вид транспорту. А ще свято допомагає привернути увагу до переваг велосипедного руху для людей і планети.
Також 3 червня День народження парашута. Ідея про м’яке приземлення з висоти існувала ще за часів Леонардо да Вінчі. Проте реальний прорив відбувся лише наприкінці XVIII століття, коли винахідники почали створювати практичні конструкції. 1797 року інженер і винахідний Лазар Карно зробив перший стрибок з повітряною кулею, який був документально затверджений.
А ще 3 червня Всесвітній день клишоногості. Саме цього дня 1914 року народився Ігнасіо Понсеті, американський ортопед іспанського походження, який розробив нехірургічний метод лікування цієї проблеми. Метод назвали на його честь. Він включає в себе гіпсування і носіння спеціальних ортопедичних черевиків.
3 червня святкують День велосипедиста. Це свято, яке присвячене всім тим, хто любить їзду на велосипеді. Воно заохочує більше рухатися, долаючи короткі відстані не на автомобілі, а на двоколісному транспорті.
Також 3 червня починається Всесвітній тиждень серцевого ритму. Щорічна інформаційна подія, яка присвячена проблемам серцевого ритму, його порушенням та способам відновлення. Серцевий ритм є природним процесом скорочення серця, який допомагає забезпечити правильне кровопостачання тканин і органів.