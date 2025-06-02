Яке свято 3 червня 2025 року / © ТСН

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3 червня 2025 року — вівторок. 1196-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 3 червня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Він жив в місті Нікомідія, де був жерцем та служителем ідолів. Однак, він змінив своє ставлення до релігії і почав проповідувати християнство.

Хоча він вже був старцем, проте його схопили і кинули до в’язниці. Там Лукиліян познайомився з чотирма отроками, майже дітьми: Клавдія, Іпатія, Павла та Діонісія. Вони також обрали Христа, тому між ними одразу зародилося духовне братство. В темниці вони підтримували один одного молитвою та словами надії.

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Їх довго мучили, катували, але вони не зреклися своєї віри. Тоді Лукиліяна розіп’яли і забили камінням, а юнаків обезголовили. Все це бачила дівчина Павла, яка також відчула серцем поклик до Христа. Вона відкрито сказала про свою віру, за що була страчена на місці.

Що не можна робити 3 червня

Не слід лягати спати з образою на серці — інакше вона “проросте”.

Не можна залишати ввечері їжу в тарілці — накличете біду на свою родину.

Забороняється відмовляти в милостині — на вас впадуть нещастя.

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Народні прикмети і традиції на 3 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний і теплий день — до сонячного літа;

погода дощова — в червні і липні буде багато опадів;

сонячна погода — до вдалої косовиці;

мерехтить сонце на світанку — чекайте на тепле і урожайне літо;

роса вранці велика і холодна — буде теплий і сонячний день;

зранку бджоли дуже активні — до ясного дня;

увечері голосно квакають жаби — до дощу;

високо літають ластівки — до сухої погоди.

3 червня високо літають ластівки — до сухої погоди / © Pixabay

В народі 3 червня носило назву Лука Травник. В цей період активізується зростання лікарських трав. А тому селяни починали збирати і сушити різне зілля.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 червня

Які завтра іменини: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан.

Талісманом людини, народженої 3 червня, є карнеол. Вогняний камінь, який пробуджує душу. Карнеол вважають символом мужності і сили. Він допомагає долати проблеми в житті.

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Цього дня народилися:

1928 рік — Костянтин Степанков, український актор театру і кіно;

1930 рік — Володимир Литвиненко, український живописець, Член Спілки художників України, заслужений художник України;

1974 рік — Сергій Ребров, український футболіст.

Пам’ятні дати 3 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 червня:

1527 рік, 7 година вечора — починається Велика пожежа Львова, яка охопила місто і знищила всю його готичну архітектуру;

1638 рік — початок Жовнинської битви, що стає вирішальним зіткненням між повстанцями під проводом Дмитра Гуня та армією Речі Посполитої;

1768 рік — історичний штурм Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка і Івана Ґонти;

1784 рік — символічний момент для Криму: місто Акмєсджит офіційно перейменовують на Сімферополь;

1892 рік — в Англії засновують клуб “Ліверпуль”, який згодом увійде в історію як один із найвеличніших у світі спорту;

1918 рік — за наказом гетьмана Павла Скоропадського починають формування Сердюцької дивізії — військового підрозділу, що мав стати символом патріотизму і національної гідності у складні часи української боротьби за незалежність;

1998 рік — трагічна залізнична катастрофа поблизу Ешеде в Німеччині, що забирає життя багатьох людей;

2006 рік — народ Чорногорії здійснює історичний крок і проголошує свою незалежність, увійшовши в нову епоху суверенності та самовизначення;

2017 рік — у Лондоні відбувається трагічна серія терористичних атак, які забрали життя восьми невинних людей і залишили пораненими десятки.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда / © unsplash.com

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда. Ідея створити таке свято виникла 2018 року завдяки зусиллям ООН. Головна мета дня полягає в тому, щоб популяризувати велосипед як екологічний, здоровий і доступний вид транспорту. А ще свято допомагає привернути увагу до переваг велосипедного руху для людей і планети.

Також 3 червня День народження парашута. Ідея про м’яке приземлення з висоти існувала ще за часів Леонардо да Вінчі. Проте реальний прорив відбувся лише наприкінці XVIII століття, коли винахідники почали створювати практичні конструкції. 1797 року інженер і винахідний Лазар Карно зробив перший стрибок з повітряною кулею, який був документально затверджений.

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А ще 3 червня Всесвітній день клишоногості. Саме цього дня 1914 року народився Ігнасіо Понсеті, американський ортопед іспанського походження, який розробив нехірургічний метод лікування цієї проблеми. Метод назвали на його честь. Він включає в себе гіпсування і носіння спеціальних ортопедичних черевиків.

3 червня святкують День велосипедиста. Це свято, яке присвячене всім тим, хто любить їзду на велосипеді. Воно заохочує більше рухатися, долаючи короткі відстані не на автомобілі, а на двоколісному транспорті.

Також 3 червня починається Всесвітній тиждень серцевого ритму. Щорічна інформаційна подія, яка присвячена проблемам серцевого ритму, його порушенням та способам відновлення. Серцевий ритм є природним процесом скорочення серця, який допомагає забезпечити правильне кровопостачання тканин і органів.