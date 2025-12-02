Яке свято 3 грудня 2025 року / © ТСН

3 грудня 2025 року — середа. 1378-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 3 грудня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Софонія. Пророк походив із юдейського роду, ймовірно — зі священничого середовища. У вступі до книги він називає свій родовід аж до четвертого покоління, що вказує на його авторитет і належність до впливової сім’ї. Більшість дослідників погоджуються, що Софонія пророкував за царювання праведного царя Йосії (приблизно 640–609 рр. до н. е.), у часи, коли Юдея переживала духовну кризу: ідолопоклонство, соціальну нерівність і моральний занепад.

Саме його проповіді, на думку деяких богословів, могли стати одним із стимулів до релігійної реформи Йосії, що очистила Єрусалим від чужих культів.

Що не можна робити 3 грудня

Не можна виконувати брудну і важку домашню роботу — це може «розсердити зиму» та накликати хуртовини й невдачі.

Не слід сперечатися, з’ясовувати стосунки — притягнете негаразди.

Забороняється починати нові справи — вони можуть «затягнутися» або завершитись невдало.

Народні прикмети і традиції на 3 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепла погода — до м’якої зими;

завірюха означає, що найближчі два тижні будуть сильні хуртовини;

туман 3 грудня — чекайте на відлигу;

випав пухкий, легкий сніг — до сніжної, але м’якої зими.

3 грудня випав пухкий, легкий сніг — до сніжної, але м’якої зими / © unsplash.com

В народі 3 грудня носило назву Софоній Зимовказ. Так у народі називали день, бо за ним визначали характер зимової погоди: морозна буде зима, чи лагідна, чи сніжна.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Федір.

Талісманом людини, народженої 3 грудня, є циркон. Цей мінерал вважали справжнім стимулятором ясної пам’яті й гострого розуму. До того ж побутувала віра, що циркон здатен оберігати свого власника від обману та будь-яких шахрайських хитрощів.

Цього дня народилися:

1931 рік — Іван Данилюк, український математик, перший директор Інституту прикладної математики і механіки НАНУ;

1937 рік — Іван Сльота, український хоровий диригент і композитор, народний артист України;

1987 рік — Андрій Любка, популярний український поет, перекладач і есеїст.

Пам’ятні дати 3 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 грудня:

1775 рік — уперше здійнявся над світом майбутній символ американської нації — зоряно-смугастий прапор Сполучених Штатів;

1818 рік — Іллінойс офіційно долучився до складу США як 21-й штат;

1879 рік — Томас Едісон провів свою першу публічну демонстрацію лампи розжарювання з вугільною ниткою у вакуумній колбі — вона безперервно сяяла протягом чотирьох годин;

1904 рік — астроном Чарлз Діллон Перрайн відкрив новий супутник Юпітера — Гімалію;

1910 рік — у Парижі вперше показали неонову лампу — винахід французького фізика Жоржа Клода;

1912 рік — Болгарія, Греція, Сербія та Чорногорія разом із Османською імперією підписали перемир’я, яке фактично завершило Першу балканську війну;

1920 рік — Польський сейм скасував автономний статус Галичини;

1920 рік — підписано Олександропольський договір, що поклав край вірмено-турецькій війні;

1952 рік — у Празі страчено 11 високопосадовців Компартії Чехословаччини, серед них — колишнього генсека й віцепрем’єра Рудольфа Сланскі;

1967 рік — хірург Крістіан Барнард у Кейптауні здійснив першу успішну трансплантацію серця в історії медицини;

1973 рік — американська міжпланетна станція «Піонер-10» стала першим апаратом, який пройшов повз Юпітер;

1979 рік — на референдумі в Ірані схвалили конституцію, що закріпила курс на широку ісламізацію: упровадили шаріатські суди, ісламську модель освіти та обов’язкове носіння чадри для жінок;

1979 рік — у Цинциннаті під час натовпу перед концертом гурту The Who загинули 11 людей, які намагалися потрапити в зал Riverfront Coliseum;

1984 рік — на хімічному підприємстві в індійському місті Бхопал стався один із найстрашніших техногенних вибухів у світі: витік отруйного газу забрав життя понад 2000 людей, а близько 20 тисяч осіб осліпли;

1989 рік — у бразильському Прудентополісі урочисто відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік — на тлі результатів Всеукраїнського референдуму Михайло Горбачов виступив із телезверненням, заявивши про «небезпеку для країни й Вітчизни»;

1991 рік — Угорщина першою офіційно визнала незалежність України та відкрила в Києві своє посольство;

1997 рік — у столиці Канади — Оттаві — 121 держава підписала конвенцію, що забороняє виробництво й розміщення протипіхотних мін;

2002 рік — у провінції Шаньдун китайські археологи знайшли царське поховання доби династії Хань із понад сотнею теракотових статуй воїнів, коней та колісниць;

2004 рік — Верховний Суд України визнав результати голосування на президентських виборах 21 листопада фальсифікованими й анулював протокол ЦВК;

2010 рік — уночі на Майдані Незалежності міліція та «Беркут» силоміць зруйнували наметове містечко протестувальників, які виступали проти нового Податкового кодексу;

2012 рік — тайфун Бофа накрив Філіппіни;

2023 рік — на острові Суматра під час виверження вулкана Мерапі загинули 23 людини, ще 12 отримали поранення.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день катання на ковзанах / © unsplash.com

3 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день катання на ковзанах. Глобальне свято, присвячене катанню на льоду, яке покликане популяризувати ковзанярство як спорт і як приємне дозвілля. Ініційоване International Skating Union (ISU). Цей день відкритий для всіх — від досвідчених спортсменів до новачків, від дітей до дорослих, незалежно від рівня підготовки.

Також 3 грудня Міжнародний день боротьби з пестицидами. Ініційований Pesticide Action Network (PAN) (PAN International) 1998 року як день привернення уваги світової громадськості до ризиків, які пов’язані з використанням пестицидів. Дата не обрана випадково: саме 3 грудня 1984 року сталася одна з найстрашніших хімічних катастроф у світі — витік смертельного газу на пестицидному заводі в місті Бхопал (Індія). Ця трагедія забрала життя тисяч людей та спричинила довготривалі наслідки для здоров’я і довкілля.

А ще 3 грудня Всесвітній день баскської мови або еускари. День, присвячений мові Euskara (баскській мові), яка має давнє історичне коріння і належить до найменш споріднених із іншими європейськими мовами. Ідею заснування дня еускари висунуло товариство досліджень культури та мови басків Eusko Ikaskuntza 1948 року.

3 грудня святкують Всесвітній день комп’ютерної графіки. Це також день, коли вшановують дизайнерів, 3D‑аніматорів і всіх, хто працює з цифровим мистецтвом і графікою — тому його ще називають Міжнародний день дизайнерів та аніматорів. Дату 3 грудня обрали спеціально — «3.12» нагадує абревіатуру «3D» (третій місяць англомовного позначення «December»), що символічно підкреслює зв’язок із тривимірною графікою.

Також 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. День започаткований Організацією Об’єднаних Націй 1992 року. Це частина глобальної стратегії ООН щодо забезпечення рівних прав і гідності людей з інвалідністю, а також підвищення рівня обізнаності суспільства щодо бар’єрів, з якими вони стикаються. Від 1992 року цей день використовується для популяризації ідей включеності та доступності в усіх сферах життя.