ТСН у соціальних мережах

24k
3 хв

Яке сьогодні, 3 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Сьогодні, 3 квітня, Всесвітній день водних тварин. Віряни вшановують пам’ять преподобного ісповідника Микити, ігумена обителі Мидикійської. До Нового року залишилося 273 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 3 квітня 2026 року

Яке свято 3 квітня 2026 року / © ТСН

3 квітня 2026 року — п’ятниця. 1499-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

3 квітня віряни святкують День пам’яті преподобного ісповідника Микити, ігумена обителі Мидикійської / © unsplash.com

3 квітня віряни святкують День пам’яті преподобного ісповідника Микити, ігумена обителі Мидикійської / © unsplash.com

Сьогодні, 3 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобного ісповідника Микити, ігумена обителі Мидикійської. Він народився у благочестивій родині та змалку прагнув чернечого життя. Свої духовні подвиги Микита звершував у Мидикийському монастирі в Малій Азії, де згодом став ігуменом. Його вирізняли смирення, лагідність і суворе дотримання монашого уставу. Найбільше випробування випало на часи іконоборства — періоду, пов’язаного з Іконоборство у Візантії. Микита мужньо відстоював шанування святих ікон, за що зазнав переслідувань, ув’язнення та страждань. Саме тому Церква вшановує його як ісповідника — того, хто постраждав за віру, але не був убитий.

3 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день водних тварин / © pexels.com

3 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день водних тварин / © pexels.com

3 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день водних тварин. Цей день започатковано організацією Animal Law Clinic at Lewis & Clark Law School з метою привернути увагу до страждань водних тварин. Водні тварини часто залишаються «невидимими» для суспільства, хоча саме вони становлять більшість тварин на планеті.

3 квітня Всесвітній день марблс / © pexels.com

3 квітня Всесвітній день марблс / © pexels.com

Також 3 квітня Всесвітній день марблс. Неофіційне свято, присвячене популярній грі в скляні кульки (марблс), яка має багатовікову історію й об’єднує дітей і дорослих у різних країнах. Марблс — це гра зі скляними або глиняними кульками, де гравці вибивають кульки суперника з кола або намагаються влучити в ціль.

3 квітня Міжнародний день дитячої йоги / © pexels.com

3 квітня Міжнародний день дитячої йоги / © pexels.com

А ще 3 квітня Міжнародний день дитячої йоги. Припадає на першу п’ятницю квітня. Цей день покликаний показати, що йога — це не лише практика для дорослих, а й ефективний інструмент для дітей. У сучасному світі діти часто стикаються зі стресом, перевантаженням та надлишком ґаджетів.

3 квітня святкують День народження кавомолки / © pexels.com

3 квітня святкують День народження кавомолки / © pexels.com

3 квітня святкують День народження кавомолки. Саме цього дня 1829 року англієць Джеймс Каррінгтон отримав патент на вдосконалену механічну кавомолку. Кавомолка — це пристрій для подрібнення кавових зерен. Перші примітивні пристрої для подрібнення кави з’явилися ще у XV–XVII століттях. У Європі кавомолки стали популярними разом із поширенням кавової культури.

3 квітня День народження мобільного телефону / © pexels.com

3 квітня День народження мобільного телефону / © pexels.com

Також 3 квітня День народження мобільного телефона. Його пов’язують із 3 квітня 1973 року, коли інженер Мартін Купер здійснив перший у світі дзвінок із мобільного телефону. Того дня Купер, працюючи в компанії Motorola, зателефонував своєму конкуренту з Bell Labs, продемонструвавши, що мобільний зв’язок — це вже реальність, а не фантастика.

3 квітня День народження штрих-коду / © pexels.com

3 квітня День народження штрих-коду / © pexels.com

А ще 3 квітня День народження штрих-коду. Штрих-код — це графічне позначення інформації у вигляді чорних і білих смуг (або квадратів у QR-кодах), яке дозволяє швидко і точно зчитувати дані про товар. Перші ідеї з’явилися ще в 1940-х роках. 1974 року штрих-код було вперше використано у супермаркеті США для сканування товару (жувальної гумки Wrigley).

3 квітня святкують Всесвітній день вечірки / © pexels.com

3 квітня святкують Всесвітній день вечірки / © pexels.com

3 квітня святкують Всесвітній день вечірки. Мета цього дня — нагадати людям про важливість радості, спільних моментів та святкового настрою. Він підкреслює, що життя варто святкувати, навіть маленькими приємними подіями. Всесвітній день вечірки — це про сміх, танці, музичний настрій і те, що свято можна створити будь-де й будь-коли, варто лише захотіти.

24k
