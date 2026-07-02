Яке свято 3 липня 2026 року / © ТСН

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3 липня 2026 року — п’ятниця. 1590-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

3 липня віряни святкують День пам’яті святого мученика Якинта / © unsplash.com

Завтра, 3 липня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Якинта. Ранньохристиянський мученик, який жив у III столітті. За переказами, він був молодим придворним імператора Траян та сповідував християнство. Коли Якинт відмовився принести жертву язичницьким богам, його ув’язнили. У в’язниці він не приймав їжу, присвячену ідолам, через що тривалий час голодував. Після 38 днів страждань святий відійшов до Господа, залишившись вірним своїй вірі до кінця.

3 липня в Україні святкують День українських зенітних ракетних військ / © unsplash.com

3 липня в Україні святкують День українських зенітних ракетних військ. Професійне свято було встановлене наказом Міністерства оборони України 2011 року на честь військовослужбовців, які забезпечують протиповітряну оборону держави. Зенітні ракетні війська є одним із ключових родів військ Повітряні Сили Збройних Сил України. Їхнє головне завдання — виявлення, супровід і знищення повітряних цілей: літаків, гелікоптерів, крилатих і балістичних ракет, безпілотників та інших засобів повітряного нападу.

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3 липня День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України / © unsplash.com

Також 3 липня День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Це молоде державне свято, яке було встановлене указом президента України від 8 січня 2025 року на знак пошани до мужності, героїзму та самовідданої служби воїнів армійської авіації. Армійська авіація є складовою Сухопутних військ ЗСУ. Її основу становлять бойові та транспортні вертольоти, які виконують широкий спектр завдань: підтримують українських військових із повітря, знищують ворожу техніку й укріплення, здійснюють повітряну розвідку, доставляють особовий склад і боєприпаси, евакуюють поранених та беруть участь у пошуково-рятувальних операціях.

3 липня Всесвітній день суриката / © pexels.com

А ще 3 липня Всесвітній день суриката. Це неофіційне міжнародне свято, започатковане 2018 року працівниками австралійського зоопарку Taronga Western Plains Zoo, щоб привернути увагу до цих дивовижних тварин і важливості збереження їхнього природного середовища. Сурикати — невеликі ссавці з родини мангустових, які мешкають у пустелях і напівпустелях південної Африки. Вони живуть згуртованими колоніями, де кожен член виконує свою роль. Поки одні шукають їжу, інші стоять «на варті», уважно стежачи за появою хижаків і попереджаючи родичів про небезпеку.

3 липня святкують Всесвітній день без поліетиленових пакетів / © pexels.com

3 липня святкують Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Його започаткували міжнародні екологічні організації, щоб привернути увагу до проблеми надмірного використання одноразових пластикових пакетів та їхнього негативного впливу на довкілля. Поліетиленові пакети використовують лише кілька хвилин, але вони можуть розкладатися в природі сотні років. За цей час пластик забруднює ґрунти, річки, моря й океани, завдає шкоди тваринам і поступово перетворюється на мікропластик, який потрапляє до харчового ланцюга.

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