ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
4 хв

Яке завтра, 3 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 липня, День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Якинта. До Нового року залишився 181 день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 3 липня 2025 року

Яке свято 3 липня 2025 року / © ТСН

3 липня 2025 року — четвер. 1226-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 3 липня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Якинта. За переказами, Якинт був учнем апостола Петра і служив у ранній Христовій Церкві. Він активно проповідував християнство, допомагав слабким і нужденним.

Через свою віру був схоплений і підданий мучеництву під час гонінь на християн за правління імператора Нерона або Доміціана (дані різняться у різних джерелах). Святий Якинт стійко переносив тортури і, відмовившись зректися Христа, прийняв смерть за віру.

Що не можна робити 3 липня

  • Не можна прясти, шити, в’язати — бо “нитки можуть порвати нитку життя”.

  • Не слід сваритися — всі грубі слова можуть повернутися до вас.

  • Цього дня не працювали в полі, не орали, не сіяли — вважалося, що земля має “відпочивати”, а працювати слід із молитвою, якщо вже й треба.

Народні прикмети і традиції на 3 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • день Якинта — спекотний і сонячний, то ще сорок днів буде спека;

  • вранці роса рясна — на гарну погоду й багатий урожай;

  • небо чисте й немає хмар — осінь буде суха і тепла;

  • грім 3 липня — до багатого врожаю горіхів, але дощів ще буде чимало;

  • жаби кумкають голосно — скоро буде дощ;

  • ластівки літають низько — на негоду.

3 липня ластівки літають низько — на негоду / © Pixabay

3 липня ластівки літають низько — на негоду / © Pixabay

В народі 3 липня носило назву Жнивник. Бо наближався час жнив, і цього дня часто починали готувати серпи, коси, знаряддя для збирання врожаю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.

Талісманом людини, народженої 3 липня, є берил. Міцний, хоч і тендітний мінерал, берил здавна вважався символом достатку: вірили, що він притягує до свого власника заможність і життєвий добробут.

Цього дня народилися:

  • 1941 рік — Богодар Которович, скрипаль, диригент, народний артист України, член-кореспондент Академії мистецтв України, один із засновників сучасної української скрипкової школи;

  • 1959 рік — Ігор Тодоров, український історик-міжнародник, євроатлантист;

  • 1978 рік — Дмитро Красильников, український воєначальник, Герой України.

Пам’ятні дати 3 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 липня:

  • 324 рік — в околицях Адріанополя відбувається вирішальна битва, яка мала значний вплив на розподіл влади в Римській імперії;

  • 1528 рік — Папа Римський Климент VII офіційно затверджує буллою новий чернечий орден капуцинів;

  • 1700 рік — у Константинополі укладають мирний договір, що завершує Азовські походи 1695–1696 років, здійснені за ініціативою Петра I;

  • 1863 рік — завершується битва під Геттісбургом — найкривавіша сутичка громадянської війни в США, яка стала переломною в ході конфлікту;

  • 1885 рік — українські емігранти в Сполучених Штатах засновують перше братство взаємодопомоги — “Братство святого Миколая”;

  • 1886 рік — Карл Бенц здійснює перший в історії виїзд на самохідному транспортному засобі власної конструкції, продемонструвавши швидкість до 16 км/год;

  • 1917 рік — у Києві відбувається збройне піднесення полуботківців із вимогою проголошення незалежності України;

  • 1928 рік — у вільному продажу з’являються перші телевізори;

  • 1962 рік — Франція офіційно визнає незалежність Алжиру після референдуму, на якому понад 91% громадян підтримали це рішення;

  • 1966 рік — Французька Республіка здійснює ядерне випробування на атолі Муруроа;

  • 1973 рік — у Гельсінкі відкривається Нарада з безпеки і співпраці в Європі (НБСЄ);

  • 1988 рік — американський військовий крейсер ”Вінсеннес” помилково збиває іранський пасажирський літак Airbus A300, внаслідок трагедії гине 298 людей.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 липня в Україні святкують День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України / © ТСН.ua

3 липня в Україні святкують День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України / © ТСН.ua

3 липня в Україні святкують День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Професійне свято українських військових авіаторів, які виконують бойові завдання у складі Сухопутних військ. Армійська авіація — це окрема авіаційна складова Сухопутних військ, яка включає вертолітні частини й підрозділи. Основу бойового парку становлять вертольоти типу Мі-8, Мі-24, Мі-2, а також новіші модифікації та модернізовані машини.

Також 3 липня День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Професійне свято військовослужбовців, які відповідають за протиповітряну оборону (ППО) нашої держави. Було створено за наказом Міністра оборони України №232 від 27 червня 2007 року. Зенітні ракетні війська — це головна оборонна “парасолька” українського неба. Їхнє завдання — виявлення, супровід і знищення повітряних цілей. Вони є ядром системи протиповітряної оборони України та забезпечують захист як військових об’єктів, так і мирних міст.

А ще 3 липня Всесвітній день суриката. Його мета — привернути увагу до збереження сурикатів та їхнього природного середовища, а також популяризувати знання про цих харизматичних тварин. Сурикати — це дрібні ссавці з родини мангустових, які мешкають у пустелях та саванах Південної Африки, зокрема в Калахарі та Намібії.

3 липня святкують Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Це екологічна ініціатива, покликана привернути увагу до глобальної проблеми забруднення довкілля пластиковими пакетами та закликати людство до відмови від одноразового пластику. Поліетиленові пакети — одні з найпоширеніших забруднювачів планети. Щороку їх використовують до 5 трильйонів штук, але переважна більшість потрапляє на смітники, у річки та океани.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie