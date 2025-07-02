Яке свято 3 липня 2025 року / © ТСН

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3 липня 2025 року — четвер. 1226-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 3 липня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Якинта. За переказами, Якинт був учнем апостола Петра і служив у ранній Христовій Церкві. Він активно проповідував християнство, допомагав слабким і нужденним.

Через свою віру був схоплений і підданий мучеництву під час гонінь на християн за правління імператора Нерона або Доміціана (дані різняться у різних джерелах). Святий Якинт стійко переносив тортури і, відмовившись зректися Христа, прийняв смерть за віру.

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Що не можна робити 3 липня

Не можна прясти, шити, в’язати — бо “нитки можуть порвати нитку життя”.

Не слід сваритися — всі грубі слова можуть повернутися до вас.

Цього дня не працювали в полі, не орали, не сіяли — вважалося, що земля має “відпочивати”, а працювати слід із молитвою, якщо вже й треба.

Народні прикмети і традиції на 3 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

день Якинта — спекотний і сонячний, то ще сорок днів буде спека;

вранці роса рясна — на гарну погоду й багатий урожай;

небо чисте й немає хмар — осінь буде суха і тепла;

грім 3 липня — до багатого врожаю горіхів, але дощів ще буде чимало;

жаби кумкають голосно — скоро буде дощ;

ластівки літають низько — на негоду.

3 липня ластівки літають низько — на негоду / © Pixabay

В народі 3 липня носило назву Жнивник. Бо наближався час жнив, і цього дня часто починали готувати серпи, коси, знаряддя для збирання врожаю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.

Талісманом людини, народженої 3 липня, є берил. Міцний, хоч і тендітний мінерал, берил здавна вважався символом достатку: вірили, що він притягує до свого власника заможність і життєвий добробут.

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Цього дня народилися:

1941 рік — Богодар Которович, скрипаль, диригент, народний артист України, член-кореспондент Академії мистецтв України, один із засновників сучасної української скрипкової школи;

1959 рік — Ігор Тодоров, український історик-міжнародник, євроатлантист;

1978 рік — Дмитро Красильников, український воєначальник, Герой України.

Пам’ятні дати 3 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 липня:

324 рік — в околицях Адріанополя відбувається вирішальна битва, яка мала значний вплив на розподіл влади в Римській імперії;

1528 рік — Папа Римський Климент VII офіційно затверджує буллою новий чернечий орден капуцинів;

1700 рік — у Константинополі укладають мирний договір, що завершує Азовські походи 1695–1696 років, здійснені за ініціативою Петра I;

1863 рік — завершується битва під Геттісбургом — найкривавіша сутичка громадянської війни в США, яка стала переломною в ході конфлікту;

1885 рік — українські емігранти в Сполучених Штатах засновують перше братство взаємодопомоги — “Братство святого Миколая”;

1886 рік — Карл Бенц здійснює перший в історії виїзд на самохідному транспортному засобі власної конструкції, продемонструвавши швидкість до 16 км/год;

1917 рік — у Києві відбувається збройне піднесення полуботківців із вимогою проголошення незалежності України;

1928 рік — у вільному продажу з’являються перші телевізори;

1962 рік — Франція офіційно визнає незалежність Алжиру після референдуму, на якому понад 91% громадян підтримали це рішення;

1966 рік — Французька Республіка здійснює ядерне випробування на атолі Муруроа;

1973 рік — у Гельсінкі відкривається Нарада з безпеки і співпраці в Європі (НБСЄ);

1988 рік — американський військовий крейсер ”Вінсеннес” помилково збиває іранський пасажирський літак Airbus A300, внаслідок трагедії гине 298 людей.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 липня в Україні святкують День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України / © ТСН.ua

3 липня в Україні святкують День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Професійне свято українських військових авіаторів, які виконують бойові завдання у складі Сухопутних військ. Армійська авіація — це окрема авіаційна складова Сухопутних військ, яка включає вертолітні частини й підрозділи. Основу бойового парку становлять вертольоти типу Мі-8, Мі-24, Мі-2, а також новіші модифікації та модернізовані машини.

Також 3 липня День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Професійне свято військовослужбовців, які відповідають за протиповітряну оборону (ППО) нашої держави. Було створено за наказом Міністра оборони України №232 від 27 червня 2007 року. Зенітні ракетні війська — це головна оборонна “парасолька” українського неба. Їхнє завдання — виявлення, супровід і знищення повітряних цілей. Вони є ядром системи протиповітряної оборони України та забезпечують захист як військових об’єктів, так і мирних міст.

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А ще 3 липня Всесвітній день суриката. Його мета — привернути увагу до збереження сурикатів та їхнього природного середовища, а також популяризувати знання про цих харизматичних тварин. Сурикати — це дрібні ссавці з родини мангустових, які мешкають у пустелях та саванах Південної Африки, зокрема в Калахарі та Намібії.

3 липня святкують Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Це екологічна ініціатива, покликана привернути увагу до глобальної проблеми забруднення довкілля пластиковими пакетами та закликати людство до відмови від одноразового пластику. Поліетиленові пакети — одні з найпоширеніших забруднювачів планети. Щороку їх використовують до 5 трильйонів штук, але переважна більшість потрапляє на смітники, у річки та океани.