Яке свято 3 листопада 2025 року / © ТСН

3 листопада 2025 року — понеділок. 1348-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 3 листопада, віряни святкують день пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала. Ці три святі постали під час великих переслідувань християн у Персії за царювання Шапур ІІ (309 – 379 рр.), коли зороастризм мав панівне положення, і християнська громада потрапляла під тиск та насильство зі сторони держави. Ацепсим (Акепсима) був єпископом чи старійшиною — за деякими даними віком близько 80 років. Йосиф (Joseph) був пресвітером (священиком) віком близько 70 років. Аітал (Аєїтхалас) був дияконом, приблизно 66 років віком.

Їх затримали за те, що відмовились приносити жертви зороастрійським богам, зокрема поклонятися сонцю, що було державною практикою. Ацепсим був ув’язнений, підданий тортурам, три роки утримувався у вязниці. Йосиф і Аітал також зазнали тривалих страждань, їх тіло або місце мучеництва були супроводжені чудесами у переказах. Ацепсим був обезголовлений (за деякими джерелами). Йосиф і Аітал були забиті чи побиті камінням у результаті страт.

Що не можна робити 3 листопада

Не можна лінуватися робити домашні справи — не варто робити нічого з порушенням честі чи совісті.

Не варто сперечатися, сваритися — конфлікти в цей день можуть “затримати благословення” і порушити духовний спокій.

Не слід сумніватися у вірі — день мучеників нагадує про стійкість навіть у важких випробуваннях.

Народні прикмети і традиції на 3 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясне небо — зима буде суворою;

сильний дощ — на теплу осінь;

сніг — зима прийде рано;

на траві вранці роса — день буде теплим.

3 листопада на траві вранці роса — день буде теплим / © unsplash.com

В народі 3 листопада носило назву Ацепсимів день. У деяких регіонах його ще називали “Тихий день”, бо це був день стриманості, молитви та духовного споглядання.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 листопада

Які завтра іменини: Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія, Світлана.

Талісманом людини, народженої 3 листопада є бірюза. Це камінь гармонії й захисту від темних сил. Вона з давніх часів вважалася оберегом, що відганяє погані сни та чужий негатив.

Цього дня народилися:

1962 рік — Ірен Роздобудько, українська письменниця;

1967 рік — Микола Мільчев, український спортсмен, олімпійський чемпіон (2000) в стендовій стрілянині;

1969 рік — Олег Твердохліб, український бігун, рекордсмен України в бігу на 400 м з бар’єрами.

Пам’ятні дати 3 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 листопада:

1493 рік — Христофор Колумб відкрив острів Домініка;

1871 рік — У Центральній Африці виявлено загублену експедицію Девіда Лівінгстона;

1888 рік — Знайдено останню жертву відомого Джека-Різника;

1903 рік — Панама проголосила незалежність від Колумбії за підтримки США;

1903 рік — Нідерландський фізіолог Віллем Ейнтговен створив перший електрокардіограф;

1918 рік — Угорщина відокремилася від Австрії;

1918 рік — Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР;

1918 рік — На станції Скороходове (біля Полтави) Гетьман П. Скоропадський зустрівся з отаманом П. Красновим для визначення українсько-донського кордону;

1918 рік — Почалося Кільське повстання, що дало старт Листопадовій революції в Німеччині;

1927 рік — У Нью-Йорку відкрито підводний тунель Голланда під річкою Гудзон — перший у світі тунель для транспорту під водою;

1937 рік — В Києві арештовано Володимира Затонського, народного комісара освіти УРСР;

1937 рік — У Сандармосі за рішенням НКВС розстріляно 265 в’язнів Соловецької тюрми, серед яких видатні українські діячі культури й науки: Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер’ян Підмогильний та багато інших;

1941 рік — У Бердичеві розстріляно близько 2000 євреїв, завершивши ліквідацію місцевої єврейської громади;

1943 рік — Розпочалася Битва за Київ;

1992 рік — Президентом США обраний Білл Клінтон;

1995 рік — Вчені Техаського університету вперше виділили ген, пов’язаний з грудним раком;

1996 рік — В аеропорту Донецька розстріляно народного депутата та бізнесмена Євгена Щербаня;

2020 рік — У США відбулися президентські вибори між Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 листопада Всесвітній день медузи / © unsplash.com

3 листопада в Україні святкують День інженерних військ України. Інженерні війська України мають давні традиції, які коріняться ще з часів регулярної армії та формування військових підрозділів у XX столітті. Їхнє завдання — забезпечення безпеки військ і цивільного населення, створення фортифікацій, перепон для ворога, а також розмінування територій після бойових дій. День інженерних військ покликаний шанувати професіоналізм, мужність та самопожертву цих фахівців, адже їхня робота часто пов’язана з високим ризиком і вимогами надзвичайної точності та дисципліни.

Також 3 листопада Всесвітній день медузи. Це неформальна подія, заснована ентузіастами біології чи охорони природи, щоб звернути увагу людей на медуз як на унікальних морських організмів. День покликаний надихати захоплення і повагу до “прозорих, безкісткових мандрівників океану” — медуз — і поширювати знання про їхню біологію, екологічну роль і загрози, з якими вони стикаються.

А ще 3 листопада Всесвітній день косплея. Це неофіційне свято для шанувальників косплею з усього світу — день, коли можна сміливо вдягнути костюм, відтворити улюбленого персонажа та поділитися творчістю з іншими. Воно дозволяє об’єднати спільноту косплеєрів: створити виставки, фотосесії, зустрічі, тематичні ігри, перформанси.

3 листопада святкують Міжнародний день біосферних заповідників. Свято було проголошено ЮНЕСКО (UNESCO) на 41‑й сесії Генеральної конференції 2021 року. Метою дня є звернути увагу на роль біосферних заповідників як моделей взаємодії людини й природи, місць, де поєднуються охорона природи, дослідження й сталий розвиток.