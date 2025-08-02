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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 3 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 серпня, День Повітряних Сил Збройних Сил України. Віряни вшановують пам’ять святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста. До Нового року залишилося 149 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 3 серпня 2025 року

Яке свято 3 серпня 2025 року / © ТСН

3 серпня 2025 року — неділя. 1257-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 3 серпня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста. Святі отці, шановані у православній Церкві як подвижники IV–V століть, пов’язані з Візантією та монастирською традицією поблизу Константинополя. Ісаакій був відлюдником, який жив у пустелі. Під час правління імператора-аріаніна Валента прибув до Константинополя, щоб публічно викрити його за гоніння на православних.

Пророчо передрік загибель імператора, якщо той не припинить переслідування. Валент не послухав — і загинув у війні з готами (битва при Адріанополі, 378). Ісаакій оселився поблизу Константинополя і заснував монастир. Був духовним наставником преподобного Долмата. Спочив у глибокій старості.

Долмат до монашества був воїном у римському війську, мав родину. Залишив усе земне життя, разом із сином Фавстом став ченцем у монастирі Ісаакія. Після смерті Ісаакія став ігуменом монастиря. Відзначався суворістю життя, мовчазністю, постом і непохитною вірою.

Преподобний Фавст — син Долмата. Пішов за батьком у монастирське життя. Вирізнявся благочестям, слухняністю та постійністю в духовних подвигах. Жив у тому ж монастирі, духовно зростаючи під проводом отців Ісаакія та Долмата.

Що не можна робити 3 серпня

  • Не слід говорити зайве — краще цього дня помовчати, ніж говорити, день підходить для усамітнення.

  • Не можна працювати в землі — день вважався проміжком затишшя в польових роботах: ні сіяти, ні копати не варто — земля ”дихає”.

  • Забороняється укладати шлюб — вважалося, що союз буде нестійким, якщо укладений у день мовчання й стриманості.

Народні прикмети і традиції на 3 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • ясне небо на світанку — чекайте на гарну погоду до кінця дня;

  • північний вітер — наближається похолодання;

  • рожевий або червоний колір під час заходу сонця — до спекотної погоди наступного дня;

  • сонце у хмари заходить — буде зміна погоди.

3 серпня сонце у хмари заходить — буде зміна погоди / © unsplash.com

3 серпня сонце у хмари заходить — буде зміна погоди / © unsplash.com

В народі 3 серпня носило назву Передосінь. У деяких регіонах день називали так, бо відчувалося перше легке наближення осені. Погода цього дня в народі вважалася провісником осінніх дощів або бабиного літа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 серпня

Які завтра іменини: Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

Талісманом людини, народженої 3 серпня є аквамарин. У давніх греків цей камінь вважався надійним талісманом для мореплавців, що оберігав їх у дорозі. Існує повір’я, що аквамарин здатен пом’якшити будь-який біль — як тілесний, так і душевний.

Цього дня народилися:

  • 1925 рік — Володимир Верменич, український композитор, хоровий диригент;

  • 1938 рік — Олег Мінько, український художник і викладач, вважається одним із найкращих сучасних художників України;

  • 1990 рік — Віталій Грицаєнко, офіцер Національної гвардії України, Герой України.

Пам’ятні дати 3 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 серпня:

  • 1344 рік — війська короля Альфонсо XI з Кастилії, посилені флотами Арагону та Генуї, розпочинають тривалу облогу міста Альхесірас — столиці та головного порту держави Марінідів;

  • 1347 рік — під час Столітньої війни англійські війська під проводом короля Едварда ІІІ після майже року облоги захоплюють стратегічно важливе портове місто Кале;

  • 1492 рік — Христофор Колумб, керуючи трьома кораблями — “Санта-Марія”, “Пінта” і “Нінья”, — відпливає з порту Палос-де-ла-Фронтера в Андалузії, започатковуючи перше плавання, метою якого був пошук західного морського шляху до Індії;

  • 1601 рік — війська Священної Римської імперії під командуванням генерала Джорджо Баста за підтримки українських козаків отримують перемогу в битві біля Гуруслау;

  • 1645 рік — відбувається битва біля Тютюнної гори, що стає важливим військовим зіткненням у регіоні;

  • 1778 рік — у Мілані відкриває свої двері театр “La Scala”;

  • 1795 рік — у Парижі було засновують консерваторію;

  • 1882 рік — Конгрес Сполучених Штатів ухвалює закон, що забороняє в’їзд до країни сновидам, злочинцям та психічнохворим;

  • 1904 рік — британська експедиція стає першою з представників Заходу, які входять до священного міста Лхаса в Тибеті;

  • 1911 рік — вперше в історії авіація була використана у військових цілях: італійські війська проводять аерофотозйомку позицій турецьких військ у Триполі;

  • 1912 рік — Туреччина надає Албанії обмежену автономію, дозволивши викладання албанською мовою в початкових школах;

  • 1922 рік — радіостанція Нью-Йорка вперше в світі використовує звуковий ефект у радіоефірі, імітуючи стукіт дверей двома шматками дерева;

  • 1926 рік — на лондонській площі Піккаділлі встановлюють перші в місті світлофори;

  • 1949 рік — набуває чинності Статут Ради Європи;

  • 1949 рік — у США утворюють Національну баскетбольну асоціацію (НБА) шляхом об’єднання Американської баскетбольної асоціації та Національної баскетбольної ліги;

  • 1990 рік — Верховна Рада Української РСР ухвалює закон про економічну незалежність;

  • 1992 рік — український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Падуї встановлює світовий рекорд, підкоривши планку на висоті 6 метрів 12 сантиметрів;

  • 1993 рік — 4-річна американка Сідні Діттман стає наймолодшим винахідником, отримавши патент на пристрій для зручнішого захоплення круглих дверних ручок;

  • 2000 рік — Верховний суд Чилі ухвалює рішення про позбавлення парламентської недоторканності колишнього диктатора Августо Піночета;

  • 2014 рік — у китайській провінції Юньнань стається землетрус магнітудою 6,3, який забирає життя щонайменше 150 осіб.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України / © Unsplash

3 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України / © Unsplash

3 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України. Щорічне державне свято, яке відзначається в Україні на честь військовослужбовців Повітряних Сил, їхніх досягнень, мужності та служби в захисті повітряного простору країни. Це свято було встановлене Указом Президента України 2007 року.

Також 3 серпня Міжнародний день прощення. День прощення нагадує людям по всьому світу про те, що тримання образ і гніву руйнує внутрішній мир. Прощення — це акт звільнення себе від тягаря болю, образ і негативу. Це не лише прощення інших, а й уміння пробачити себе, прийняти помилки та рухатися далі з легкістю.

А ще 3 серпня Всесвітній день кавуна. Точна дата виникнення свята невідома, але воно стало популярним у багатьох країнах як можливість віддати належне цьому соковитому символу літа.Кавун — одна з найдавніших культурних рослин, вирощуваних людьми, з історією понад 4000 років, і має велике значення у багатьох культурах.

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