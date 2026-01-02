- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 2 хв
Яке завтра, 3 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 3 січня, Міжнародний день здоров'я душі та тіла. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Гордія. До Нового року залишилося 363 дні.
3 січня 2026 року — субота. 1409-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 3 січня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Гордія. Християнський воїн і сотник Кесарії Каппадокійської. Під час гонінь за імператора Ліцинія він відкрито визнав свою віру в Христа, за що був жорстоко катований і усічений мечем близько 320 року. Його подвиг став прикладом мужності, непохитної віри та духовної відваги.
3 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день здоров’я душі та тіла. Цей день нагадує про важливість турботи не лише про тіло — через рух, харчування та відпочинок, а й про душу — через внутрішню рівновагу, психологічний добробут, підтримку та самоприйняття. Гармонія між тілом і душею є основою повноцінного життя, стійкості до стресів і загального добробуту.
Також 3 січня День жінок у рок-музиці. Неофіційне тематичне вшанування, присвячене внеску жінок у розвиток рок-культури. Його мета — привернути увагу до ролі жінок як вокалісток, інструменталісток, композиторок, продюсерок і новаторок, які ламали стереотипи в жанрі, що довгий час вважався суто «чоловічим».
А ще 3 січня Фестиваль День сну. Неофіційне тематичне свято, присвячене відновленню, відпочинку та усвідомленому ставленню до сну як основи фізичного й психічного здоров’я. Його ідея полягає в нагадуванні, що якісний сон — не розкіш, а життєва необхідність у сучасному ритмі життя.
3 січня святкують День Д.Р.Р. Толкіна. Неофіційне літературне свято, присвячене творчості британського письменника, філолога й міфотворця Джона Рональда Руела Толкіна, автора легендарних творів «Гобіт», «Володар Перснів» і «Сильмариліон».