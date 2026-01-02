ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 3 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 3 січня, Міжнародний день здоров'я душі та тіла. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Гордія. До Нового року залишилося 363 дні.

Тетяна Мележик
Яке свято 3 січня 2026 року

Яке свято 3 січня 2026 року / © ТСН

3 січня 2026 року — субота. 1409-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

3 січня віряни святкують День пам’яті святого мученика Гордія / © unsplash.com

Завтра, 3 січня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Гордія. Християнський воїн і сотник Кесарії Каппадокійської. Під час гонінь за імператора Ліцинія він відкрито визнав свою віру в Христа, за що був жорстоко катований і усічений мечем близько 320 року. Його подвиг став прикладом мужності, непохитної віри та духовної відваги.

3 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день здоров’я душі та тіла / © unsplash.com

3 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день здоров’я душі та тіла. Цей день нагадує про важливість турботи не лише про тіло — через рух, харчування та відпочинок, а й про душу — через внутрішню рівновагу, психологічний добробут, підтримку та самоприйняття. Гармонія між тілом і душею є основою повноцінного життя, стійкості до стресів і загального добробуту.

3 січня День жінок у рок-музиці / © unsplash.com

Також 3 січня День жінок у рок-музиці. Неофіційне тематичне вшанування, присвячене внеску жінок у розвиток рок-культури. Його мета — привернути увагу до ролі жінок як вокалісток, інструменталісток, композиторок, продюсерок і новаторок, які ламали стереотипи в жанрі, що довгий час вважався суто «чоловічим».

3 січня Фестиваль День сну / © unsplash.com

А ще 3 січня Фестиваль День сну. Неофіційне тематичне свято, присвячене відновленню, відпочинку та усвідомленому ставленню до сну як основи фізичного й психічного здоров’я. Його ідея полягає в нагадуванні, що якісний сон — не розкіш, а життєва необхідність у сучасному ритмі життя.

3 січня святкують День Д.Р.Р. Толкіна / © unsplash.com

3 січня святкують День Д.Р.Р. Толкіна. Неофіційне літературне свято, присвячене творчості британського письменника, філолога й міфотворця Джона Рональда Руела Толкіна, автора легендарних творів «Гобіт», «Володар Перснів» і «Сильмариліон».

