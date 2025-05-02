Яке свято 3 травня 2025 року / © ТСН

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3 травня 2025 року — субота. 1165-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 3 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Теодосія Печерського. Один із найвизначніших святців у християнському світі та засновник монастирської традиції на Русі. Його життя стало яскравим прикладом духовного зростання, відданості Богові та служіння людям. Він народився в кінці XI століття в родині благочестивих батьків і в юному віці вирушив до Києва, аби стати ченцем.

Теодосій приєднався до монастиря на горі Печерськ, заснованого святим Антонієм Печерським, який став для нього духовним наставником. Його глибока молитва, смиренність та любов до ближніх швидко сприяли його популярності серед братії. Теодосій став настоятелем монастиря після смерті святого Антонія і розвинув монастирське життя, яке стало центром духовного і культурного життя Київської Русі.

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Під його керівництвом Печерський монастир значно процвітав. Теодосій не лише забезпечував його необхідними ресурсами, а й укріплював духовні традиції, вводячи строгі правила для ченців. Його практики аскези, посту та молитви стали основою чернечого життя, яке він бачив як шлях до глибокої єдності з Богом.

Святий Теодосій був відомий своєю мудрістю та глибокими проповідями, які сприяли духовному розвитку людей. Він багато уваги приділяв не тільки духовній освіті, а й культурному розвитку, сприяючи становленню монастирів як центрів науки і мистецтва на Русі.

Теодосій став символом духовної сили і аскетизму, і його вплив на християнську Русь був надзвичайно значущим. Його смерть 1074 року не стала кінцем його великої справи, бо його спадщина живе донині, а його приклад надихає численні покоління вірян.

Що не можна робити 3 травня

Не можна голосно святкувати, веселитися — день має бути присвячений молитві та роздумам, а не веселощам.

Забороняється важко працювати — рекомендується утримуватись від важкої фізичної праці або будь-яких зайвих фізичних зусиль.

Не слід пити алкоголь — це час для молитви.

Народні прикмети і традиції на 3 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна та тепла погода на 3 травня — до гарного літа;

холодний вітер 3 травня — до дощового літа;

дощ 3 травня — буде дощове літо;

туман вранці — до теплої і сонячної погоди влітку;

захід сонця червоний — до вітряної погоди.

Ясна та тепла погода на 3 травня — до гарного літа / © unsplash.com

В народі 3 травня носило назву Федір Пустельник. Це свято пов’язане з вшануванням святого Федора Пустельника, одного з великих християнських подвижників, який прославився своєю аскезою, молитвою і відокремленим життям у пустелі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 травня

Які завтра іменини: Тимофій, Петро.

Талісманом людини, народженої 3 травня, є соколине око. Цей камінь є одним із природних дорогоцінних каменів. З давніх-давен вважалося, що соколине око здатне посилювати інтуїцію і внутрішнє сприйняття людини.

Цього дня народилися:

1897 рік — Януарій Бортник, український режисер і актор;

1900 рік — Микола Яковченко, український актор театру й кіно на характерних ролях;

1930 рік — Степан Пінчук, український критик, літературознавець, перекладач.

Пам’ятні дати 3 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 травня:

1481 рік — на острові Родос стався потужний землетрус, який забрав життя близько 30 000 осіб, ставши найбільш руйнівним із трьох вражених землетрусами цього періоду;

1568 рік — у відповідь на жорстокий наступ іспанських військ на форт Керолайн, французи знищили форт Сан-Матео, вбивши сотні іспанців;

1616 рік — укладення Луденського договору поклало край громадянській війні у Франції;

1715 рік — у Північній Європі та Північній Азії було зафіксовано повне сонячне затемнення, передбачене Едмондом Галлеєм з точністю до чотирьох хвилин;

1791 рік — на надзвичайному Сеймі Речі Посполитої була ухвалена Конституція 3 травня — друга в Європі (після Конституції Пилипа Орлика 1710 року) та третя у світі (після Конституції США). В Польщі цей день став національним святом;

1808 рік — під час Фінської війни Швеція втратила стратегічно важливу фортецю Свеаборг;

1815 рік — в Неаполітанській війні король Неаполя Йоахім Мюрат зазнав поразки від австрійців у битві при Толентіно, що стала вирішальною в війні;

1841 рік — Нова Зеландія офіційно стала британською колонією;

1880 рік — у Львові відкрили перший в Україні кінний трамвай;

1991 рік — у столиці Намібії було підписано “Віндхукську декларацію”, яка закликає уряди країн забезпечити свободу преси і її демократичний характер. Це рішення стало основою для Всесвітнього дня свободи преси, проголошеного ЮНЕСКО;

1995 рік — указом президента України Леоніда Кучми був відновлений орден Богдана Хмельницького, перший після 1991 року орден незалежної України;

2004 рік — протестантські церкви, які століттями існували окремо в Нідерландах, об’єдналися в одну церкву — Протестантську церкву Нідерландів;

2014 рік — було створено добровольчий батальйон “Айдар”, який став важливою частиною оборонних сил під час війни на сході України.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 травня Міжнародний день скрапбукінгу / © unsplash.com

3 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день лісових дитячих садків. Лісові дитячі садки — це навчальні заклади, де основна частина часу проводиться на відкритому повітрі, серед зелених насаджень та природних елементів. Діти не лише грають на свіжому повітрі, але й отримують знання через практичний досвід, взаємодіючи з навколишнім світом.

Також 3 травня Міжнародний жіночий паркур-вікенд. Це щорічна подія, що об’єднує жінок з усього світу, які займаються паркуром і подібними рухливими дисциплінами. Захід створений для того, щоб вони могли разом тренуватися, обмінюватися досвідом і підтримувати одна одну в дружній атмосфері.

Протягом двох днів учасниці беруть участь у тренуваннях, майстер-класах та різних активностях, що сприяють розвитку паркурних навичок. Це також чудова нагода познайомитися з новими людьми, розширити своє коло знайомств у паркур-спільноті та знайти натхнення від інших жінок, які займаються цією дисципліною.

А ще 3 травня Міжнародний день скрапбукінгу. Припадає на першу суботу травня. Це свято, яке має на меті відзначити мистецтво створення унікальних альбомів, що поєднують фотографії, спогади та декоративні елементи. Скрапбукінг дозволяє зберігати важливі моменти життя у творчій та особистій формі, перетворюючи звичайні альбоми на справжні витвори мистецтва.

3 травня День поширення інформації про дитячий інсульт. Припадає на першу суботу травня і має на меті привернути увагу до цієї серйозної медичної проблеми, яка, попри свою рідкість, може мати трагічні наслідки для дітей.

Також 3 травня Всесвітній день анкілозувального спондиліту. Припадає на першу суботу травня. Анкілозувальний спондиліт — це хронічне запальне захворювання, яке в основному вражає хребет і тазові суглоби. Воно може призвести до обмеження рухливості та болю, а з часом навіть викликати злиття хребців. Ознаки захворювання включають постійний біль у спині, особливо в зоні нижнього відділу, ранкову скутість, втому та запалення очей. АС зазвичай розвивається в молодих чоловіків і може бути пов’язане з генетичною схильністю, зокрема, наявністю гена HLA-B27.

А ще 3 травня Міжнародний день дикої коали. Був заснований з метою привернення уваги до захисту цього унікального австралійського ссавця, що є одним із символів країни. Свято, започатковане 2016 року, спрямоване на підвищення обізнаності про важливість збереження коал у їхньому природному середовищі.

3 травня святкують Міжнародний день астрономії. Ідея святкування зародилася 1973 року завдяки ініціативі астронома Дугласа Бергера, який прагнув популяризувати науку про космос. Цей день проводиться в суботу, найближчу до першої чверті Місяця в квітні-травні та вересні-жовтні. Важливою частиною святкування є спостереження за нічним небом, де кожен охочий може побачити планети, зірки та інші космічні об’єкти через телескопи.

Також 3 травня Всесвітній день свободи преси. Був заснований 1994 року, щоб підкреслити важливість свободи слова та незалежної журналістики. Цей день є нагадуванням про значення вільної преси для розвитку демократії, захисту прав людини та сприяння прозорості в урядових діях.

А ще 3 травня Міжнародний день дронів. Свято було ініційоване 2014 року британськими операторами дронів Сарою та Девідом Джоном О’Ніл, які прагнули підвищити поінформованість про позитивні можливості використання дронів у цивільному житті та побороти негативні стереотипи щодо цієї технології. Від 2016 року день святкується регулярно в першу суботу травня.

3 травня святкується День міста Львів. 2025 року Львову виповнюється 769 років, і святкування будуть присвячені захисникам України, які роблять великий внесок у збереження та розвиток міста.