3 вересня 2025 року — середа. 1288-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 3 вересня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського. Антим жив у III — на початку IV століття. Він був єпископом міста Нікодимії (нині Ізміт у Туреччині). Його служіння припало на часи жорстоких гонінь проти християн, які особливо посилилися за правління римських імператорів Діоклетіана та Максіміана.

Антим вирізнявся мудрістю, лагідністю й твердістю у вірі. Він утішав і підтримував християн, які піддавалися тортурам та ув’язненням, надихаючи їх не зрікатися Христа. Його проповіді навертали багатьох язичників, через що він став особливо ненависним для римської влади.

Під час чергового переслідування воїни схопили єпископа. Антим добровільно віддав себе в руки мучителів, аби не наражати громаду на небезпеку. Його піддавали жорстоким тортурам, примушуючи відректися від християнства та поклонитися язичницьким богам. Але він залишався непохитним.

Зрештою святого усікли мечем близько 303–304 року. Його мученицька смерть стала свідченням величезної духовної сили й вірності Христу.

Що не можна робити 3 вересня

Не можна роздавати зерно — в народі вірили, що порушення цього правила веде до нестачі та труднощів в родині.

Забороняється сваритися, лихословити — конфлікти можуть мати довготривалі негативні наслідки.

Не слід займатися важкою фізичною працею на полі — цей день краще присвятити домашнім справам і розвитку духовності.

Народні прикмети і традиції на 3 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці на траві лежить густа роса — день буде сонячним і теплим;

вранці яскраве сонце, без хмар — чекайте на великий урожай грибів та ягід;

туман піднімається високо над землею — до сухої і теплої осені;

рано відлітають журавлі — до ранньої і холодної осені;

вранці хмарно, але немає дощу — восени буде багато дощів.

Рано відлітають журавлі — до ранньої і холодної осені / © Pixabay

В народі 3 вересня носило назву Антимів день Холодної Роси. Через прикмети, що на початку вересня часто випадає роса, що віщує похолодання та наближення осені.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Юхим, Василиса.

Талісманом людини, народженої 3 вересня, є хризопраз. Цей коштовний камінь із ніжним зеленуватим відтінком здавна вважався знаком міцної дружби та надійного партнерства.

Цього дня народилися:

1879 рік — Олександр Астряб, математик-методист, професор, заслужений діяч науки України;

1892 рік — Микола Ковалевський, український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР;

1991 рік — Олена Герасим’юк, українська поетеса, громадська діячка, ветеранка.

Пам’ятні дати 3 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 вересня:

1189 рік — Річард Левове Серце приймає корону Англії, ставши Річардом I;

1384 рік — кастильський король Хуан І через спалах чуми змушений зняти облогу Лісабона;

1609 рік — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває природну гавань, навколо якої згодом постане Нью-Йорк;

1783 рік — завершення Війни за незалежність США: у Парижі підписують договір між Великою Британією, її 13 колишніми колоніями, Іспанією та Францією;

1791 рік — Франція ухвалює свою першу Конституцію;

1838 рік — в Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат, що стає осередком освіти для молодих леді;

1864 рік — в Стокгольмі вибух руйнує лабораторію Альфреда Нобеля;

1912 рік — у Великій Британії починає працювати перший у світі консервний завод;

1914 рік — легіон Українських Січових Стрільців у Львові складає присягу на вірність Австро-Угорщині;

1914 рік — американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;

1939 рік — об 11:15, через 15 хвилин після закінчення британського ультиматуму щодо німецьких військ у Польщі, прем’єр Невілл Чемберлен оголошує про війну Третьому Рейху;

1941 рік — у Дніпрі починає діяльність Південний крайовий провід ОУН під проводом Святослава Вовка;

1943 рік — британські війська під командуванням маршала Монтгомері висаджуються на півдні Італії;

1950 рік — в Італії на трасі Монца завершується перший чемпіонат світу Формули-1;

1953 рік — набирає чинності Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

1959 рік — японська корпорація “Соні” розпочинає виробництво транзисторних радіоприймачів;

1971 рік — СРСР, Велика Британія, США і Франція підписують чотиристоронню угоду про статус Західного Берліна;

1971 рік — проголошують незалежність Катару;

1973 рік — у Києві встановлюють пам’ятник Лесі Українці;

1999 рік — у Франції суд припиняє справу проти дев’яти папараці, що переслідували авто принцеси Діани;

2005 рік — збірна України з футболу вперше здобуває право грати на Кубку світу;

2014 рік — в селі Побєда на Луганщині російські бойовики обстрілюють селище зі “Смерчів”, знищивши також військову базу 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини “Воля”.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 вересня День відкриття унікальності ДНК / © unsplash.com

3 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день пошуку талантів. Цей день був започаткований 2018 року компанією K.R.T. Marketing, міжнародним агентством з підбору персоналу. Метою свята є визнання важливої ролі фахівців з підбору талантів у формуванні успішних команд та організацій. У світі, де конкуренція за кваліфіковані кадри зростає, професіонали з підбирання талантів виконують критичну функцію: вони допомагають компаніям знаходити та залучати найкращих кандидатів, що сприяє їхньому розвитку та успіху.

Також 3 вересня День відкриття унікальності ДНК. Ця дата була обрана на честь революційного відкриття британського генетика Алека Джеффріса, який 1984 року довів, що кожна людина має унікальний генетичний код, зашифрований у молекулі ДНК. Хоча структура ДНК була розшифрована ще 1953 року Френсісом Криком та Джеймсом Уотсоном, саме відкриття Джеффріса про унікальність ДНК стало початком нової ери в генетиці. Від того часу, 3 вересня відзначається як день, коли наука зробила ще один крок до розуміння таємниць життя.