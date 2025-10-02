Яке свято 3 жовтня 2025 року / © ТСН

3 жовтня 2025 року — п’ятниця. 1317-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 3 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Діонісій був вихідцем із Афін, людиною високої освіти та філософської культури. Він здобув знання в Атенському ареопазі — вищій раді Афін, яка поєднувала функції суду й дорадчого органу. Саме звідси й походить його прізвисько — Ареопагіт.

Під час своєї місії апостол Павло проповідував у Афінах на Ареопазі. Тоді більшість афінян висміяла вчення про воскресіння мертвих, проте кілька осіб повірили, і серед них був саме Діонісій. Він прийняв хрещення з рук апостола Павла й став одним із його вірних учнів.

Діонісій був поставлений єпископом Афін. У своєму служінні він виявляв глибокий розум, силу проповіді та непохитну вірність Христові. За переказами, він відвідував Єрусалим і мав щастя бачити Пресвяту Богородицю, про яку з глибокою пошаною свідчив у листах.

Під час переслідувань християн при імператорі Доміціані (кінець І століття) святий Діонісій багато терпів за проповідь Євангелія. Він був схоплений у Галлії (сучасна Франція, де він також проповідував) і страчений через відсічення голови. Разом з ним постраждали ще два його сподвижники — пресвітер Рустик і диякон Єлевферій.

Що не можна робити 3 жовтня

Не слід планувати подорожі — вона може бути непезпечною.

Не можна лихословити, сваритися — особливо важливо берегти чистоту думок.

Не варто займатися важливими справами поспіхом — цього дня все потрібно робити з миром у серці.

Народні прикмети і традиції на 3 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна та ясна погода — чекайте на суху та теплу осінь;

червоний захід сонця — наступного дня буде гарна погода;

вранці сильний туман — до багатого урожаю зернових;

сильний вітер — чекайте на ранні холоди і перший сніг;

рясна роса — до багатого урожаю фруктів та овочі.

3 жовтня червоний захід сонця — наступного дня буде гарна погода / © unsplash.com

В народі 3 жовтня носило назву Діонісій Мудрий. Святий був членом Афінського ареопагу і проповідував істину.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 жовтня

Які завтра іменини: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро.

Талісманом людини, народженої 3 жовтня є топаз. Від давніх часів вважалося, що цей камінь допомагає долати застуди та зміцнює імунітет. Крім того, топаз уособлює світло, тепло й внутрішню гармонію.

Цього дня народилися:

1962 рік — Сергій Кузьмінський, український рок-музикант, вокаліст рок-гурту “Брати Гадюкіни”;

1970 рік — Валерій Глєбов, офіцер Збройних сил України, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну, Герой України;

1989 рік — Максим Яровий, український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор.

Пам’ятні дати 3 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 жовтня:

382 рік — римський імператор Феодосій I виділяє території Фракії для поселення вестготів;

1533 рік — жителі села під Віттенбергом у Священній Римській імперії продають все своє майно, готуючись до передбачуваного кінця світу, який анонсував проповідник М. Штихель;

1621 рік — війська під проводом П. Сагайдачного здобувають блискучу перемогу під Хотином;

1863 рік — президент США Авраам Лінкольн проголошує останній четвер листопада офіційним Днем подяки;

1866 рік — за Віденським договором Австрійська імперія передає Венецію Королівству Італія;

1875 рік — у Цинциннаті відкривають перший у США єврейський коледж;

1906 рік — міжнародним сигналом лиха офіційно затверджують SOS, замінивши попередній сигнал CQD;

1917 рік — у Чигирині відбувається Всеукраїнський з’їзд козацтва, на якому ухвалюють статут організації та обирають Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 рік — відкривають Харківський державний театр опери та балету;

1926 рік — у Празі стартує Перший український науковий з’їзд;

1929 рік — Королівство сербів, хорватів і словенців офіційно отримує назву Югославія;

1932 рік — Королівство Ірак здобуває повну незалежність від Великої Британії;

1935 рік — розпочинається італійсько-абіссинська війна;

1942 рік — німці вперше випробовують ракету Фау-2;

1945 рік — засновують Всесвітню федерацію профспілок;

1945 рік — 10-річний Елвіс Преслі бере участь у конкурсі юних талантів і здобуває друге місце, отримавши 5 доларів за пісню “Стара овечка”;

1952 рік — Велика Британія проводить випробування своєї першої ядерної бомби;

1952 рік — у Лос-Анджелесі здійснюють перший відеозапис на магнітну стрічку;

1973 рік — у Києві відкривають пам’ятник видатній українській поетесі Лесі Українці;

1990 рік — завершується процес об’єднання Східної та Західної Німеччини;

2003 оік — філософ і доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка Станіслав Шендрик вчиняє акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу земельної ділянки, що належала йому за судовим рішенням;

2013 рік — Україна стає асоційованим членом CERN.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 жовтня Всесвітній день грибників / © unsplash.com

3 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день тверезості. Ідея Всесвітнього дня тверезості виникла в середині XX століття в рамках рухів за здоровий спосіб життя та боротьбу з алкоголізмом. Дата стала приводом для проведення просвітницьких заходів, лекцій, акцій та флешмобів, які закликають відмовитися від спиртного хоча б на один день, а краще — назавжди.

Також 3 жовтня Всесвітній день грибників. Точна дата заснування Всесвітнього дня грибників невідома. Однак перші згадки про подібні заходи датуються кінцем XX століття, коли екологічні рухи почали популяризувати ідею гармонії з природою. Грибництво стало символом дбайливого ставлення до лісів, адже справжній грибник не лише бере, а й зберігає — не руйнує грибницю, не залишає сміття. З часом ініціатива поширилася на країни Західної Європи та Північної Америки, де грибний туризм і локальні фестивалі також знайшли своїх прихильників.

А ще 3 жовтня Всесвітній день татуювальника. Цей день був заснований 2005 року співтовариством тату-професіоналів і вважається неофіційним “Новим роком” для майстрів тату-індустрії. Ідея створення Всесвітнього дня татуювальника виникла на початку XXI століття серед тату-майстрів, які вирішили об’єднатися та відзначати цей день щорічно, щоб підкреслити важливість татуювання як форми мистецтва та самовираження.

3 жовтня святкують Всесвітній день усмішки. Всесвітній день усмішки започаткував американський художник та дизайнер Гарві Болл 1963 року. Саме він створив знаменитий жовтий смайлик із широко розкритою усмішкою, який згодом став міжнародним символом радості та оптимізму. Офіційно цей день припадає на першу п’ятницю жовтня щорічно, тому дата трохи змінюється від року до року.

Також 3 жовтня День технаря або День техніків. Це неофіційне професійне свято. Його мета — вшанувати працівників технічних спеціальностей, таких як інженери, механіки, електрики, автомеханіки, ІТ-фахівці та інші технічні спеціалісти. День технаря був започаткований 1998 року на сайті techies.com за підтримки мережі CNET. Свято було створене з метою допомогти старшокласникам здобути освіту, яка б дозволила зробити кар'єру в технічній сфері, усвідомлюючи, що технології інтегруються в наше повсякденне життя. Це свято також сприяє популяризації технічних професій серед молоді.