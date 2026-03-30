Яке сьогодні, 30 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Сьогодні, 30 березня, Міжнародний день нульових відходів. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Івана Ліствичника. До Нового року залишилося 277 днів.
30 березня 2026 року — понеділок. 1495-й день війни в Україні.
Яке сьогодні свято
Сьогодні, 30 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Івана Ліствичника. Він відомий як автор духовного твору Ліствиця — своєрідного дороговказу до духовного вдосконалення. У ньому описано 30 сходинок (чеснот), якими людина піднімається від земного життя до єднання з Богом. Святий Іван провів багато років у мовчанні, молитві та пості, ведучи суворе чернече життя. Його вчення наголошує на боротьбі з пристрастями, смиренні та любові як основі духовного зростання.
30 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день нульових відходів. Його започаткувала Організація Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до проблеми надмірного споживання та накопичення сміття. Головна ідея цього дня — популяризація принципу «zero waste» (нуль відходів), який передбачає відповідальне споживання: зменшення кількості сміття, повторне використання речей і перероблення ресурсів.
Також 30 березня Всесвітній День біполярного розладу. Припадає на день народження художника Вінсент ван Гог, якого часто пов’язують із цим станом. Мета цього дня — підвищити обізнаність про біполярний розлад, зменшити стигму та підтримати людей, які з ним живуть. Біполярний розлад — це психічний стан, що характеризується різкими змінами настрою: періоди піднесення (манія або гіпоманія) і періоди пригніченості (депресія). Цього дня у світі проводять інформаційні кампанії, лекції та акції підтримки. Основний меседж — люди з цим діагнозом можуть жити повноцінно за умови розуміння, підтримки та належного лікування.