Реклама

30 березня 2026 року — понеділок. 1495-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

Сьогодні, 30 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Івана Ліствичника. Він відомий як автор духовного твору Ліствиця — своєрідного дороговказу до духовного вдосконалення. У ньому описано 30 сходинок (чеснот), якими людина піднімається від земного життя до єднання з Богом. Святий Іван провів багато років у мовчанні, молитві та пості, ведучи суворе чернече життя. Його вчення наголошує на боротьбі з пристрастями, смиренні та любові як основі духовного зростання.

30 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день нульових відходів. Його започаткувала Організація Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до проблеми надмірного споживання та накопичення сміття. Головна ідея цього дня — популяризація принципу «zero waste» (нуль відходів), який передбачає відповідальне споживання: зменшення кількості сміття, повторне використання речей і перероблення ресурсів.

Реклама

Також 30 березня Всесвітній День біполярного розладу. Припадає на день народження художника Вінсент ван Гог, якого часто пов’язують із цим станом. Мета цього дня — підвищити обізнаність про біполярний розлад, зменшити стигму та підтримати людей, які з ним живуть. Біполярний розлад — це психічний стан, що характеризується різкими змінами настрою: періоди піднесення (манія або гіпоманія) і періоди пригніченості (депресія). Цього дня у світі проводять інформаційні кампанії, лекції та акції підтримки. Основний меседж — люди з цим діагнозом можуть жити повноцінно за умови розуміння, підтримки та належного лікування.