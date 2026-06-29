Яке свято 30 червня 2026 року / © ТСН

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30 червня 2026 року — вівторок. 1587-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

30 червня віряни святкують Собор 12 апостолів / © pexels.com

Завтра, 30 червня, віряни святкують Собор 12 апостолів. Воно присвячене всім дванадцятьом найближчим учням Ісуса Христа, які поширювали Євангеліє по всьому світу та заклали основи Христової Церкви. До дванадцяти апостолів належать: Петро, Андрій Первозваний, Яків Зеведеїв, Іван Богослов, Пилип, Варфоломій, Фома, Матвій, Яків Алфеїв, Юда Тадей, Симон Кананіт та Матфій, який замінив Юду Іскаріота після його відпадіння.

30 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день астероїда / © pexels.com

30 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день астероїда. Його започаткувала Організація Об’єднаних Націй 2016 року, щоб привернути увагу до астероїдів, їхнього вивчення та необхідності захисту Землі від потенційно небезпечних космічних об’єктів. Цього дня науковці, космічні агентства та освітні організації проводять лекції, конференції, спостереження за небом і просвітницькі заходи. Мета свята — підвищити обізнаність про астероїди, розвиток систем раннього виявлення та міжнародну співпрацю у сфері планетарної безпеки.

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30 червня Всесвітній день соціальних мереж / © pexels.com

Також 30 червня Всесвітній день соціальних мереж. Його започаткував 2009 року медіаресурс Mashable, щоб відзначити роль соціальних платформ у спілкуванні, обміні інформацією та розвитку цифрового суспільства. Соціальні мережі давно стали важливою частиною повсякденного життя. Вони допомагають людям підтримувати зв’язок, знаходити однодумців, навчатися, розвивати бізнес, ділитися творчістю та швидко отримувати новини. Водночас це свято нагадує і про важливість відповідального користування цифровими платформами, захисту особистих даних, критичного мислення та цифрового етикету.

30 червня Міжнародний день парламентаризму / © pexels.com

А ще 30 червня Міжнародний день парламентаризму. Його проголосила Організація Об’єднаних Націй 2018 року, щоб підкреслити важливу роль парламентів у розвитку демократії, захисті прав людини та забезпеченні прозорого врядування. Дату обрали на честь заснування Міжпарламентський союз 30 червня 1889 року. Парламент є одним із ключових демократичних інститутів, адже саме він ухвалює закони, представляє інтереси громадян, контролює діяльність уряду та сприяє відкритому суспільному діалогу. Міжнародний день парламентаризму нагадує про важливість незалежних, підзвітних і представницьких парламентів, а також заохочує до ширшої участі жінок і молоді в політичному житті.

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