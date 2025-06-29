Яке свято 30 червня 2025 року / © ТСН

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30 червня 2025 року — понеділок. 1223-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 30 червня, віряни святкують Собор 12 апостолів. Свято завжди припадає на наступний день після вшанування пам’яті апостолів Петра і Павла (29 червня за новоюліанським календарем). 12 апостолів — це перші проповідники християнства, які були особисто покликані Христом і супроводжували Його під час земного служіння. Апостоли стали свідками Його чудес, смерті й воскресіння, а після Вознесіння Христа понесли Його вчення у світ.

“Собор” означає спільне вшанування усіх дванадцяти апостолів, які стали основою Церкви Христової. Вшановується єдність і місія апостолів: кожен з них проповідував у різних країнах і народах, часто мученицьки завершуючи своє служіння. Свято нагадує, що Церква — це спільність віри, апостольського передання і духовної місії, яка триває через покоління.

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Що не можна робити 30 червня

Не можна працювати на землі, зокрема копати, орати, сіяти — земля цього дня “дихає полум’ям”, тому будь-яке порушення її спокою може накликати посуху або блискавку.

Забороняється сваритися й лаятися — будь-яка злість цього дня відкриває двері для нещастя в домі, а сказане в гніві слово може “матеріалізуватися”.

Не варто починати нові справи — те, що почнеться 30 червня, матиме слабкий ґрунт.

Народні прикмети і традиції на 30 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ранкова роса — до гарної погоди і доброго врожаю;

вітер із півдня — буде спека, з півночі — до похолодання;

якщо дощ із грозою — літо буде врожайним, особливо на ягоди та фрукти;

багато комарів і мошок увечері — до дощу найближчим часом.

Якщо дощ із грозою — літо буде врожайним, особливо на ягоди та фрукти / © unsplash.com

В народі 30 червня носило назву Мануїл Спекотник. Назва пов’язана з тим, що в народі цей день уважався початком справжньої літньої спеки. Казали: “На Мануїла — пекло з крила”, тобто спека наступає стрімко й надовго.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 червня

Які завтра іменини: Іван, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія.

Талісманом людини, народженої 30 червня є турмалін. Дорогоцінний камінь, який має чимало енергетичних властивостей. В давнину вірили, що турмалін допомагає збалансовувати енергію, а тому приносить у життя власника гармонію.

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Цього дня народилися:

1907 рік — Роман Шухевич (Тарас Чупринка), український політичний і державний діяч, військовик;

1914 рік — Володимир Челомей, український вчений-механік, генеральний конструктор радянської ракетно-космічної техніки;

1966 рік — Майк Тайсон, чемпіон світу з боксу у 1986—90, наймолодший серед професіоналів-важковаговиків.

Пам’ятні дати 30 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 червня:

1520 рік — Іспанські конкістадори стратили імператора ацтекської імперії Монтесуму II, що стало символічним кінцем великої цивілізації і початком колоніального гніту на території сучасної Мексики;

1798 рік — Армія Наполеона Бонапарта висадилася в Єгипті, розпочавши Єгипетський похід — масштабну військову та наукову експедицію, що поєднала амбіції імперіалізму з прагненням до відкриттів;

1810 рік — Королівство Голландія було анексоване Французькою імперією й офіційно включене до її складу, посилюючи гегемонію Наполеона в Західній Європі;

1876 рік — Князівства Сербія та Чорногорія оголосили війну Османській імперії, прагнучи звільнити південні слов’янські землі від османського панування;

1894 рік — У Лондоні урочисто відкрили Тавер-бридж, який згодом став одним із найвідоміших архітектурних символів Британської столиці;

1894 рік — Королівство Чосон (Корея) оголосило незалежність від впливу Китаю, що стало важливим етапом у формуванні корейської національної самосвідомості;

1908 рік — У Східному Сибіру, в районі річки Підкам’яна Тунгуска, стався вибух космічного об’єкта — Тунгуського метеорита, який спричинив масштабні руйнування на площі понад 2 тисячі квадратних кілометрів;

1908 рік — В Одесі здійснено перший у Російській імперії політ на аеростаті, що ознаменувало нову епоху у вітчизняній авіації;

1910 рік — Завершено прокладання першого телефонного кабелю між Європейським континентом і Південною Америкою;

1913 рік — Розпочалася Друга балканська війна, у якій Болгарія виступила проти своїх колишніх союзників із метою перегляду територіальних здобутків;

1934 рік — У Німеччині відбулася “ніч довгих ножів” — кривава внутрішня чистка, під час якої Адольф Гітлер розправився з політичними опонентами й колишніми соратниками, утверджуючи диктатуру та піднімаючи СС над СА;

1940 рік — Герман Герінг віддав наказ про повітряну блокаду Великої Британії, яка стала прологом до битви за Британію;

1941 рік — У Львові Українські Національні Збори урочисто проголосили Акт відновлення Української Держави, сформувавши уряд — Українське Державне Правління на чолі з Ярославом Стецьком;

1947 рік — У Мюнхені поновило діяльність Наукове товариство імені Тараса Шевченка, яке стало важливим центром української науки в еміграції;

1948 рік — Американські вчені Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін оголосили про створення транзистора;

1988 рік — Папа Римський Іван Павло II відлучив французького архієпископа Марселя Лефевра від Католицької церкви за спротив церковній реформі, що стало гучним конфліктом у середовищі традиціоналістів;

1991 рік — У Сімферополі завершилася перша сесія Курултаю кримськотатарського народу, на якій було утворено представницький орган — Національний меджліс, очолений Мустафою Джемілєвим;

1992 рік — Верховна Рада України ухвалила закон, який визначив розмежування повноважень між центральною владою та Автономною Республікою Крим;

2013 рік — У селищі Врадіївка на Миколаївщині розпочався масовий антиміліцейський протест після жорстокого побиття та зґвалтування жінки за участю правоохоронців;

2022 рік — Російські війська залишили захоплений острів Зміїний після масштабних втрат у живій силі та техніці. Хоча Кремль оголосив це “жестом доброї волі”, насправді це була гучна поразка російських загарбників під натиском ЗСУ.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальних мереж / © unsplash.com

30 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальних мереж. Цей день було започатковано 2010 року американським технологічним порталом Mashable — одним із найвідоміших онлайн-ресурсів, що висвітлює новини цифрового світу. Ініціатива швидко поширилася по всьому світу завдяки самій силі соціальних платформ.

Також 30 червня Міжнародний день астероїда. Це офіційно визнане ООН міжнародне свято, присвячене підвищенню обізнаності людства про астероїдну загрозу та важливість наукових досліджень космосу. Дата обрана не випадково — саме 30 червня 1908 року в Сибіру стався загадковий вибух, відомий як Тунгуський метеорит.

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А ще 30 червня Міжнародний день парламентаризму. Це офіційне міжнародне свято, проголошене Організацією Об’єднаних Націй, яке покликане нагадати про важливу роль парламентів у демократичному житті суспільства, захисті прав людини, правопорядку та законності. У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою проголосила 30 червня Міжнародним днем парламентаризму. Саме цього дня 1889 року було засновано Міжпарламентський союз (Inter-Parliamentary Union, IPU) — найстарішу у світі міжнародну організацію, яка об’єднує парламенти суверенних держав.