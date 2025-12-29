ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 30 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 30 грудня, День глобального планування. Віряни вшановують пам’ять святої мучениці Анісії. До Нового року залишився 1 день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 30 грудня 2025 року

Яке свято 30 грудня 2025 року / © ТСН

30 грудня 2025 року — вівторок. 1405-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

30 грудня віряни святкують День пам'яті святої мучениці Анісії / © pexels.com

30 грудня віряни святкують День пам’яті святої мучениці Анісії / © pexels.com

Завтра, 30 грудня, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Анісії. Анісія вважається мученицею за віру Христову. Вона жила у період ранніх гонінь на християн, коли римська влада переслідувала віруючих, змушуючи їх відмовитися від Христа та приносити жертви язичницьким богам. Анісія не відступила від своєї віри, за що зазнала катувань і загинула як мучениця.

30 грудня в Україні і світі святкують День глобального планування / © unsplash.com

30 грудня в Україні і світі святкують День глобального планування / © unsplash.com

30 грудня в Україні і світі святкують День глобального планування. Неофіційне свято, яке було створене, щоб підсумувати минулий рік і задуматися про майбутнє, свідомо спланувавши цілі та кроки на прийдешній рік. 30 грудня — наприкінці календарного року, коли багато людей вже підбивають підсумки минулих 12 місяців і формують плани на новий рік.

30 грудня Фестиваль величезних змін в останню хвилину / © unsplash.com

30 грудня Фестиваль величезних змін в останню хвилину / © unsplash.com

Також 30 грудня Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Це не державне або релігійне свято, а швидше концептуальна ідея чи жартівлива традиція наприкінці року. «Фестиваль» підкреслює дух активності в останні дні року — нагадує, що час спливає, і якщо є щось важливе, що треба завершити або змінити, то краще зробити це зараз, а не чекати наступного року.

