30 квітня 2026 року — четвер. 1526-й день війни в Україні.

Завтра, 30 квітня, віряни святкують День пам’яті святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова. Також відомий як Яків Заведеїв або Яків Старший, був одним із найближчих учнів Ісус Христос. Разом із братом і апостолом Петром він входив до кола трьох учнів, яких Спаситель особливо наближав до себе. Яків був сином рибалки Зеведея і покликаний Христом просто під час праці. Він став свідком ключових подій євангельської історії — Преображення Господнього та молитви в Гетсиманському саду. Після Вознесіння Христа апостол активно проповідував Євангеліє. За переказами, він вирушив навіть до Іспанії. Близько 44 року в Єрусалимі Яків прийняв мученицьку смерть — його стратили за наказом царя Ірод Агриппа I. Він став першим із апостолів, хто загинув за віру.

30 квітня в Україні святкують День прикордонника

30 квітня в Україні святкують День прикордонника. Державне свято, присвячене військовослужбовцям Державна прикордонна служба України, які охороняють кордони країни та гарантують її безпеку. Дату було офіційно встановлено указом президента Петро Порошенко 2018 року — замість попередньої радянської традиції святкування 28 травня. Цього дня в Україні вшановують мужність і відданість прикордонників, проводять урочистості, нагородження та пам’ятні заходи. Після початку російської агресії роль прикордонників значно зросла — вони одними з перших зустрічають загрози та стоять на передовій захисту держави.

Також 30 квітня Всесвітній день мобільності та доступності. Міжнародна ініціатива, покликана привернути увагу до потреб людей з інвалідністю та важливості створення доступного середовища — як у фізичному просторі, так і в цифровому світі. Його започаткували 2012 року веброзробник Джо Девон разом із фахівцем із доступності Дженніфер Саттоном. Головна мета — підвищити обізнаність про те, як люди з різними порушеннями (зору, слуху, рухливості чи когнітивними особливостями) взаємодіють із технологіями та міським середовищем. У центрі уваги — принципи універсального дизайну: щоб сайти, застосунки, транспорт, будівлі та послуги були зручними для всіх.

А ще 30 квітня День зачіски, або День вдячності перукарям. Неофіційне свято, яке припадає на 30 квітня. Воно присвячене майстрам, які допомагають людям виглядати впевнено, підкреслюють індивідуальність і створюють настрій через стиль волосся. Ідея дня проста: подякувати перукарям за їхню працю, творчість і терпіння. Адже саме вони часто стають не лише майстрами краси, а й уважними слухачами, психологами та творцями змін у зовнішності.

30 квітня святкують Міжнародний день джазу. Свято започаткували 2011 року з подачі легендарного джазового піаніста Гербі Генкока, який став послом доброї волі ЮНЕСКО. Його мета — підкреслити роль джазу як мови, що об’єднує людей різних культур, сприяє діалогу та взаєморозумінню. Джаз виник на початку ХХ століття у Новому Орлеані, поєднавши африканські ритми та європейські музичні традиції. Цей стиль швидко став символом творчої свободи, рівності й експерименту.

