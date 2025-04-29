Яке свято 30 квітня 2025 року / © ТСН

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30 квітня 2025 року — середа. 1162-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 30 квітня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова. Святий апостол Яків, званий також Яковом Зеведеєвим, був сином Зеведея і Саломії та старшим братом святого апостола і євангелиста Івана Богослова. Обидва брати працювали рибалками на Генісаретському озері. Одного дня їх покликав Ісус Христос, і вони негайно залишили човен, сітки й батька, щоб іти за Ним.

Яків належав до числа найближчих учнів Спасителя — разом із Петром і Іваном він був свідком найважливіших моментів земного життя Христа: воскресіння доньки Яіра, Преображення на горі Фавор та моління в Гетсиманському саду перед стражданнями.

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Ісус Христос надав Якову та Івану особливе прізвисько — “Воанергес”, що означає “Сини грому”. Цим Він підкреслив їхню ревність, гарячковитість і силу духу. За переданням, Яків проповідував Євангеліє спершу в Юдеї, а згодом у далеких землях, зокрема в Іспанії.

Яків став першим серед апостолів, хто прийняв мученицьку смерть за Христа. Близько 44 року його стратили за наказом царя Ірода Агрипи І у Єрусалимі — йому було відтято голову мечем. Перед стратою, за церковним переданням, один із тих, хто обвинувачував Якова, побачив його твердість і спокій та сам увірував у Христа, а тому був страчений разом із апостолом.

Мощі святого Якова, за пізнішою традицією, були перенесені до іспанського міста Компостела, яке стало одним із найвідоміших центрів християнського паломництва в середньовіччі.

Що не можна робити 30 квітня

Не можна сваритися, ображати інших і плекати злі думки — оскільки пам’ятають апостола Якова, який був прикладом віри, ревності та любові.

Не рекомендується починати великі справи, нові проєкти — бо день має спокійний, молитовний характер, і краще присвятити його підведенню підсумків або плануванню.

Не варто займатися важкою фізичною працею — у давнину цей день часто вважали сприятливим для молитви й духовного очищення, а не для надмірних тілесних трудів.

Народні прикмети і традиції на 30 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний і теплий день 30 квітня — до теплого та врожайного літа;

якщо цього дня дощить — літо буде з великою кількістю опадів і рясним урожаєм;

якщо вітер сильний 30 квітня — чекайте на бурі і негоду у травні;

холод 30 квітня — прикмета затяжної весни й прохолодного початку літа;

багато роси вранці — до гарної погоди та доброго врожаю зернових;

якщо на Якова зацвіла черемха — скоро прийдуть остаточні теплі дні.

30 квітня зацвіла черемха — скоро прийдуть остаточні теплі дні / © pixabay.com

В народі 30 квітня носило назву Яків Теплий. Народ спостерігав, що приблизно на Якова встановлювалася стабільно тепла погода без різких заморозків, тому й дали таке тепле прізвисько. У приповідках казали: “Прийшов Яків Теплий — весна бере владу над землею.”

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 квітня

Які завтра іменини: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

Талісманом людини, народженої 30 квітня, є агат. Ще у IV столітті людство відкрило для себе цей камінь. Від давніх часів існувало переконання, що агат слід носити тим, хто стикається з емоційними труднощами.

Цього дня народилися:

1932 рік — Василь Шевчук, український письменник;

1970 рік — Сергій Наєв, український воєначальник, учасник російсько-української війни, Герой України;

1971 рік — Сергій Васіч, український військовослужбовець Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 30 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 квітня:

711 рік — війська Таріка бен Зіяда висадилися на іспанському узбережжі, започаткувавши процес завоювання Піренейського півострова;

1803 рік — Сполучені Штати Америки придбали територію Луїзіани у Франції за 15 мільйонів доларів;

1838 рік — Нікарагуа офіційно проголосила вихід зі складу Центральноамериканської Федерації;

1854 рік — у Бразилії було урочисто відкрито першу залізничну лінію;

1863 рік — розпочалася битва під Чанселорсвіллом — одна з ключових сутичок Громадянської війни у США;

1900 рік — Сполучені Штати Америки здійснили анексію Гавайських островів;

1918 рік — Миколу Василенка було призначено головою Ради Міністрів (отаманом) Української Держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським;

1977 рік — британський рок-гурт Led Zeppelin встановив світовий рекорд відвідуваності концерту, зібравши 76 299 слухачів у місті Понтіак (передмістя Детройта);

1999 рік — завершила свою діяльність місія ОБСЄ в Україні у зв’язку з виконанням поставленого мандату;

2018 рік — в Україні Операція об’єднаних сил (ООС) офіційно прийшла на зміну Антитерористичній операції (АТО) на сході країни.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 квітня Міжнародний день собаки-поводиря / © unsplash.com

30 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день поінформованості про шум. Цей день був ініційований 1996 року, щоб підвищити обізнаність про шкідливі наслідки шумового забруднення для здоров’я людини та довкілля.

Шумове забруднення, яке виникає від транспортних засобів, промислових підприємств, будівництва, а також побутових приладів, є однією з найбільших екологічних проблем сучасного світу. Воно може викликати численні проблеми, зокрема стрес, порушення сну, зниження концентрації, а також серйозні захворювання, такі як гіпертонія і серцево-судинні захворювання.

Мета цього дня — привернути увагу до важливості зменшення шумового забруднення через просвіту, зміну поведінки та поліпшення законодавства щодо контролю шуму. Під час цього дня організовуються різноманітні заходи: конференції, лекції, акції, а також кампанії для підвищення обізнаності серед громадян.

Також 30 квітня Всесвітній день канцелярських товарів. Це неофіційне свято, яке відзначається щорічно в останню середу квітня, щоб звернути увагу на важливість канцелярії в повсякденному житті. Цей день підкреслює роль таких предметів, як ручки, папір, блокноти, маркери, папки та інші офісні засоби, які не тільки допомагають нам організувати роботу та навчання, а й стимулюють творчий підхід і ефективність.

Свято є чудовою нагодою для виробників канцелярських товарів проводити акції, розпродажі та маркетингові кампанії. Окрім того, воно наголошує на важливості використання правильних інструментів для організації праці та навчання. Канцелярські товари стали невід’ємною частиною нашого життя, навіть якщо ми іноді не замислюємося про їхній вплив на продуктивність та комфорт.

А ще 30 квітня День зачіски, або День вдячності перукарям. Він присвячений визнанню праці перукарів, їхньому внеску в наш вигляд і самооцінку. Цей день — можливість віддати шану тим фахівцям, які не тільки створюють стильні зачіски, а й допомагають людям почуватися впевнено і комфортно, виражаючи свою індивідуальність через зовнішній вигляд.

Перукарі грають важливу роль у нашому житті, і цей день нагадує, як багато ми їм завдячуємо. Вони не лише виконують технічну роботу, але й стають справжніми порадниками, підтримуючи людей і допомагаючи їм почуватися красивими та доглянутими.

30 квітня святкують Всесвітній день мобільності та доступності. Він присвячений підвищенню свідомості щодо важливості забезпечення доступу для людей з обмеженими можливостями та покращення умов мобільності для всіх. Цей день наголошує на необхідності створення інклюзивного середовища, де кожен, незалежно від фізичних можливостей, має рівний доступ до транспорту, публічних місць і інфраструктури.

Також 30 квітня День прикордонника в Україні. Свято присвячене тим, хто служить у Державній прикордонній службі України, охороняючи її кордони та забезпечуючи безпеку держави. Це свято стало важливою датою після його офіційного встановлення 1992 року і слугує нагодою визнати важливість цієї професії, що передбачає не тільки охорону кордонів, але й боротьбу з контрабандою, нелегальною міграцією та інші критичні функції, що сприяють стабільності країни.

А ще 30 квітня Міжнародний день собаки-поводиря. Він присвячений визнанню безцінної ролі собак-поводирів у житті людей з порушенням зору. Це свято наголошує на важливості підтримки цих тварин, які виконують надзвичайно важливу функцію, допомагаючи своїм господарям орієнтуватися в просторі, долати труднощі в пересуванні та забезпечувати безпеку в повсякденному житті.

30 квітня святкують День деніму. Це неофіційне свято стало популярним, щоб відзначити важливість деніму в моді та культурі, адже цей матеріал давно став невід’ємною частиною сучасного гардеробу.

Історія деніму бере початок з робочого одягу, зокрема в США, де джинси стали символом зручності і довговічності. Згодом денім завоював популярність у всьому світі і перетворився на стильний елемент гардеробу, що асоціюється з молодіжними субкультурами та модними течіями.

Також 30 квітня Міжнародний день джазу. Він був встановлений ЮНЕСКО 2011 року для того, щоб відзначити унікальність та глобальний вплив джазу на культуру та суспільство. Це свято підкреслює значення джазу як музичного жанру, що сприяє міжкультурному обміну, розумінню та гармонії.

Джаз, що виник у США на початку 20 століття, швидко став світовим явищем. Цей стиль музики поєднує різноманітні музичні традиції, відзначається імпровізацією, складними ритмами та гармоніями, і є важливою частиною культурної спадщини багатьох країн.

Цього дня по всьому світу проводяться численні концерти, фестивалі та освітні заходи, на яких виступають джазові музиканти та колективи, представляючи різні стилі та напрямки джазу. Міжнародний день джазу дає можливість не лише насолодитися чудовою музикою, а й сприяє розвитку молодих талантів, підтримуючи нове покоління джазових артистів.